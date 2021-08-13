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Михаил Цивин готов отсидеть по делу о мошенничестве с имуществом Баталова
Михаил Цивин готов отсидеть по делу о мошенничестве с имуществом Баталова - РИА Новости, 13.08.2021
Михаил Цивин готов отсидеть по делу о мошенничестве с имуществом Баталова
Михаил Цивин высказался по делу о мошенничестве с имуществом Алексея Баталова. Его ответы на вопросы журналистов показали в программе "Андрей Малахов. Прямой... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:06
2021-08-13T19:06
2021-08-13T19:06
шоубиз
алексей баталов
андрей малахов
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михаил цивин (юрист)
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Михаил Цивин высказался по делу о мошенничестве с имуществом Алексея Баталова. Его ответы на вопросы журналистов показали в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". "Я отсижу (если суд вынесет такой приговор, — Прим. Ред.). Но я ни в чем не виновен. Я только что видел заключение экспертизы. Все подписи Гитаны Аркадьевны действительны. Я говорю, что она лжет или ошибается, или заблуждается — человек в ее возрасте имеет на это право", — делится Цивин.Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года в возрасте 88 лет. Его похоронили на Преображенском кладбище рядом с матерью.В прошлом году вдова Баталова обвинила Цивина и его супругу Наталью Дрожжину в том, что они обманом завладели частью ее имущества и средствами на банковских счетах.
https://ria.ru/20210714/batalov-1741255455.html
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алексей баталов, андрей малахов, знаменитости, михаил цивин (юрист)