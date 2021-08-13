https://ria.ru/20210813/tsivin-1745690555.html

Михаил Цивин готов отсидеть по делу о мошенничестве с имуществом Баталова

Михаил Цивин готов отсидеть по делу о мошенничестве с имуществом Баталова - РИА Новости, 13.08.2021

Михаил Цивин готов отсидеть по делу о мошенничестве с имуществом Баталова

Михаил Цивин высказался по делу о мошенничестве с имуществом Алексея Баталова. Его ответы на вопросы журналистов показали в программе "Андрей Малахов. Прямой... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T19:06

2021-08-13T19:06

2021-08-13T19:06

шоубиз

алексей баталов

андрей малахов

знаменитости

михаил цивин (юрист)

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Михаил Цивин высказался по делу о мошенничестве с имуществом Алексея Баталова. Его ответы на вопросы журналистов показали в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". "Я отсижу (если суд вынесет такой приговор, — Прим. Ред.). Но я ни в чем не виновен. Я только что видел заключение экспертизы. Все подписи Гитаны Аркадьевны действительны. Я говорю, что она лжет или ошибается, или заблуждается — человек в ее возрасте имеет на это право", — делится Цивин.Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года в возрасте 88 лет. Его похоронили на Преображенском кладбище рядом с матерью.В прошлом году вдова Баталова обвинила Цивина и его супругу Наталью Дрожжину в том, что они обманом завладели частью ее имущества и средствами на банковских счетах.

https://ria.ru/20210714/batalov-1741255455.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей баталов, андрей малахов, знаменитости, михаил цивин (юрист)