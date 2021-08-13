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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210813/tsivin-1745690555.html
Михаил Цивин готов отсидеть по делу о мошенничестве с имуществом Баталова
Михаил Цивин готов отсидеть по делу о мошенничестве с имуществом Баталова - РИА Новости, 13.08.2021
Михаил Цивин готов отсидеть по делу о мошенничестве с имуществом Баталова
Михаил Цивин высказался по делу о мошенничестве с имуществом Алексея Баталова. Его ответы на вопросы журналистов показали в программе "Андрей Малахов. Прямой... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:06
2021-08-13T19:06
шоубиз
алексей баталов
андрей малахов
знаменитости
михаил цивин (юрист)
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Михаил Цивин высказался по делу о мошенничестве с имуществом Алексея Баталова. Его ответы на вопросы журналистов показали в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". "Я отсижу (если суд вынесет такой приговор, — Прим. Ред.). Но я ни в чем не виновен. Я только что видел заключение экспертизы. Все подписи Гитаны Аркадьевны действительны. Я говорю, что она лжет или ошибается, или заблуждается — человек в ее возрасте имеет на это право", — делится Цивин.Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года в возрасте 88 лет. Его похоронили на Преображенском кладбище рядом с матерью.В прошлом году вдова Баталова обвинила Цивина и его супругу Наталью Дрожжину в том, что они обманом завладели частью ее имущества и средствами на банковских счетах.
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алексей баталов, андрей малахов, знаменитости, михаил цивин (юрист)
19:06 13.08.2021
 

Михаил Цивин готов отсидеть по делу о мошенничестве с имуществом Баталова

© РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы / Перейти в фотобанкЮрист, меценат Михаил Цивин во время избрания меры пресечения в Хамовническом суде города Москвы
Юрист, меценат Михаил Цивин во время избрания меры пресечения в Хамовническом суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Михаил Цивин высказался по делу о мошенничестве с имуществом Алексея Баталова. Его ответы на вопросы журналистов показали в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
"Я отсижу (если суд вынесет такой приговор, — Прим. Ред.). Но я ни в чем не виновен. Я только что видел заключение экспертизы. Все подписи Гитаны Аркадьевны действительны. Я говорю, что она лжет или ошибается, или заблуждается — человек в ее возрасте имеет на это право", — делится Цивин.
Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года в возрасте 88 лет. Его похоронили на Преображенском кладбище рядом с матерью.
В прошлом году вдова Баталова обвинила Цивина и его супругу Наталью Дрожжину в том, что они обманом завладели частью ее имущества и средствами на банковских счетах.
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