https://ria.ru/20211224/arest-1765332313.html

Следствие хочет арестовать главу Балтийской промышленной компании

Следствие хочет арестовать главу Балтийской промышленной компании - РИА Новости, 24.12.2021

Следствие хочет арестовать главу Балтийской промышленной компании

Следствие ходатайствует об аресте главы Балтийской промышленной компании Дианы Калединой по подозрению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединённой... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:01

2021-12-24T14:01

2021-12-24T14:11

происшествия

санкт-петербург

москва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте главы Балтийской промышленной компании Дианы Калединой по подозрению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Октябрьский районный суд зарегистрировал материалы по избранию меры пресечения Калединой. Следствие ходатайствует о заключении под стражу", - сказали там.Уточняется, что Калединой вменяется статья о мошенничестве, она находится в статусе подозреваемой.По данным "Коммерсанта", Каледину задержали в Москве по подозрению в поставке китайского станка под видом российского по завышенной стоимости - поводом стал контракт, заключенный БПК в 2016 году с АО "Научно-производственное предприятие "Сигнал".

https://ria.ru/20211220/sud-1764541735.html

https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1763001762.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, москва