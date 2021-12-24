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Следствие хочет арестовать главу Балтийской промышленной компании
Следствие хочет арестовать главу Балтийской промышленной компании - РИА Новости, 24.12.2021
Следствие хочет арестовать главу Балтийской промышленной компании
Следствие ходатайствует об аресте главы Балтийской промышленной компании Дианы Калединой по подозрению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединённой... РИА Новости, 24.12.2021
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происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте главы Балтийской промышленной компании Дианы Калединой по подозрению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Октябрьский районный суд зарегистрировал материалы по избранию меры пресечения Калединой. Следствие ходатайствует о заключении под стражу", - сказали там.Уточняется, что Калединой вменяется статья о мошенничестве, она находится в статусе подозреваемой.По данным "Коммерсанта", Каледину задержали в Москве по подозрению в поставке китайского станка под видом российского по завышенной стоимости - поводом стал контракт, заключенный БПК в 2016 году с АО "Научно-производственное предприятие "Сигнал".
https://ria.ru/20211220/sud-1764541735.html
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происшествия, санкт-петербург, москва
14:01 24.12.2021 (обновлено: 14:11 24.12.2021)
 
Следствие хочет арестовать главу Балтийской промышленной компании

Следствие хочет арестовать главу Балтийской промышленной компании Диану Каледину

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте главы Балтийской промышленной компании Дианы Калединой по подозрению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Октябрьский районный суд зарегистрировал материалы по избранию меры пресечения Калединой. Следствие ходатайствует о заключении под стражу", - сказали там.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 13:57
Депутата Рязанской гордумы осудили за мошенничество
Уточняется, что Калединой вменяется статья о мошенничестве, она находится в статусе подозреваемой.
По данным "Коммерсанта", Каледину задержали в Москве по подозрению в поставке китайского станка под видом российского по завышенной стоимости - поводом стал контракт, заключенный БПК в 2016 году с АО "Научно-производственное предприятие "Сигнал".
Ирина Дадаш
9 декабря, 18:14
СК обвинил экс-главу Белореченского суда Кубани в мошенничестве
 
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