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В Совфеде оценили идею убрать из городов алкогольные магазины
В Совфеде оценили идею убрать из городов алкогольные магазины - РИА Новости, 24.12.2021
В Совфеде оценили идею убрать из городов алкогольные магазины
Предложение вынести за пределы населенных пунктов алкогольные магазины может привести к появлению подпольных рынков алкоголя в городах, нужны разумные меры, в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:31
2021-12-24T10:31
общество
совет федерации рф
султан хамзаев
иван абрамов
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предложение вынести за пределы населенных пунктов алкогольные магазины может привести к появлению подпольных рынков алкоголя в городах, нужны разумные меры, в том числе создание альтернатив для досуга и спорта, заявил РИА Новости в пятницу замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов. Как отметил депутат, алкогольная, наркотическая и табачная угрозы остаются факторами риска для демографии.По его мнению, "нужно предлагать разумные вещи, запретительные меры здесь не помогут".По мнению Абрамова, нужно дать альтернативу людям, предоставить возможность для здорового досуга и занятий спортом."Ограничения на продажу алкоголя мы уже проходили в 80-х годах, когда в итоге алкоголь мог привезти любой таксист", - добавил он.Если приобретение спиртных напитков будет труднодоступно, может появиться подпольный рынок алкоголя, суррогаты, которые могут нанести вред здоровью людей, заключил парламентарий.
https://ria.ru/20211222/shampanskoe-1764861218.html
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общество, совет федерации рф, султан хамзаев, иван абрамов, россия
10:31 24.12.2021
 
В Совфеде оценили идею убрать из городов алкогольные магазины

Сенатор Абрамов назвал идею убрать из городов алкомаркеты предновогодним пиаром

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина выбирает алкогольную продукцию в супермаркете
Мужчина выбирает алкогольную продукцию в супермаркете - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предложение вынести за пределы населенных пунктов алкогольные магазины может привести к появлению подпольных рынков алкоголя в городах, нужны разумные меры, в том числе создание альтернатив для досуга и спорта, заявил РИА Новости в пятницу замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов. Как отметил депутат, алкогольная, наркотическая и табачная угрозы остаются факторами риска для демографии.
"Это перебор, такой практики я не видел даже в других странах. Это пиар, чтобы подобная тема обсуждалась перед Новым годом", - сказал Абрамов.
По его мнению, "нужно предлагать разумные вещи, запретительные меры здесь не помогут".
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По мнению Абрамова, нужно дать альтернативу людям, предоставить возможность для здорового досуга и занятий спортом.
"Ограничения на продажу алкоголя мы уже проходили в 80-х годах, когда в итоге алкоголь мог привезти любой таксист", - добавил он.
Если приобретение спиртных напитков будет труднодоступно, может появиться подпольный рынок алкоголя, суррогаты, которые могут нанести вред здоровью людей, заключил парламентарий.
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ОбществоСовет Федерации РФСултан ХамзаевИван АбрамовРоссия
 
 
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