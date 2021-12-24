https://ria.ru/20211224/alkomarkety-1765280717.html

В Совфеде оценили идею убрать из городов алкогольные магазины

В Совфеде оценили идею убрать из городов алкогольные магазины - РИА Новости, 24.12.2021

В Совфеде оценили идею убрать из городов алкогольные магазины

Предложение вынести за пределы населенных пунктов алкогольные магазины может привести к появлению подпольных рынков алкоголя в городах, нужны разумные меры, в... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:31

2021-12-24T10:31

2021-12-24T10:31

общество

совет федерации рф

султан хамзаев

иван абрамов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565277196_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_d325b64e9d2b5d64646392044cd589e2.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предложение вынести за пределы населенных пунктов алкогольные магазины может привести к появлению подпольных рынков алкоголя в городах, нужны разумные меры, в том числе создание альтернатив для досуга и спорта, заявил РИА Новости в пятницу замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов. Как отметил депутат, алкогольная, наркотическая и табачная угрозы остаются факторами риска для демографии.По его мнению, "нужно предлагать разумные вещи, запретительные меры здесь не помогут".По мнению Абрамова, нужно дать альтернативу людям, предоставить возможность для здорового досуга и занятий спортом."Ограничения на продажу алкоголя мы уже проходили в 80-х годах, когда в итоге алкоголь мог привезти любой таксист", - добавил он.Если приобретение спиртных напитков будет труднодоступно, может появиться подпольный рынок алкоголя, суррогаты, которые могут нанести вред здоровью людей, заключил парламентарий.

https://ria.ru/20211222/shampanskoe-1764861218.html

https://ria.ru/20211216/alkogol-1764004976.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, совет федерации рф, султан хамзаев, иван абрамов, россия