https://ria.ru/20211223/zyuganov-1765192432.html
Путин мягко характеризует ситуацию в стране, заявил Зюганов
Путин мягко характеризует ситуацию в стране, заявил Зюганов - РИА Новости, 23.12.2021
Путин мягко характеризует ситуацию в стране, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя выступление президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции, заявил, что президент мягко характеризует... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:35
2021-12-23T17:35
2021-12-23T17:36
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
политика
владимир путин
геннадий зюганов
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963356_0:81:3098:1824_1920x0_80_0_0_7a84f3e3cd12950ac173e72a8953fddc.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя выступление президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции, заявил, что президент мягко характеризует ситуацию в стране.Глава государства в четверг провел итоговую пресс-конференцию. Она длилась 3 часа 56 минут, за это время Путин ответил на 55 вопросов."Я с очень большим вниманием слушал все последние выступления президента. Прекрасно понимаю, что сама обстановка, системный кризис и те вызовы, которые брошены нашей стране, требуют очень точных ответов, честных оценок и абсолютно конструктивной программы. ... То ли новогодняя обстановка сказалась - в этот раз президент более мягко характеризует саму ситуацию", - сказал Зюганов журналистам.Лидер КПРФ подчеркнул, что на сегодняшний день требуется максимальная сплоченность общества и мобилизация всех ресурсов для того, чтобы достойно ответить на сегодняшние вызовы.
https://ria.ru/20211223/nato-1765189269.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963356_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_24e486bf3517fb16461e13988adeabac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, геннадий зюганов, госдума рф, россия
17:35 23.12.2021 (обновлено: 17:36 23.12.2021)
Путин мягко характеризует ситуацию в стране, заявил Зюганов
Зюганов о пресс-конференции Путина: президент мягко характеризует ситуацию в стране