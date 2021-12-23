Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/zyuganov-1765192432.html
Путин мягко характеризует ситуацию в стране, заявил Зюганов
Путин мягко характеризует ситуацию в стране, заявил Зюганов - РИА Новости, 23.12.2021
Путин мягко характеризует ситуацию в стране, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя выступление президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции, заявил, что президент мягко характеризует... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:35
2021-12-23T17:36
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
политика
владимир путин
геннадий зюганов
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963356_0:81:3098:1824_1920x0_80_0_0_7a84f3e3cd12950ac173e72a8953fddc.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя выступление президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции, заявил, что президент мягко характеризует ситуацию в стране.Глава государства в четверг провел итоговую пресс-конференцию. Она длилась 3 часа 56 минут, за это время Путин ответил на 55 вопросов."Я с очень большим вниманием слушал все последние выступления президента. Прекрасно понимаю, что сама обстановка, системный кризис и те вызовы, которые брошены нашей стране, требуют очень точных ответов, честных оценок и абсолютно конструктивной программы. ... То ли новогодняя обстановка сказалась - в этот раз президент более мягко характеризует саму ситуацию", - сказал Зюганов журналистам.Лидер КПРФ подчеркнул, что на сегодняшний день требуется максимальная сплоченность общества и мобилизация всех ресурсов для того, чтобы достойно ответить на сегодняшние вызовы.
https://ria.ru/20211223/nato-1765189269.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963356_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_24e486bf3517fb16461e13988adeabac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, геннадий зюганов, госдума рф, россия
17:35 23.12.2021 (обновлено: 17:36 23.12.2021)
 
Путин мягко характеризует ситуацию в стране, заявил Зюганов

Зюганов о пресс-конференции Путина: президент мягко характеризует ситуацию в стране

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в Московской области
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя выступление президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции, заявил, что президент мягко характеризует ситуацию в стране.
Глава государства в четверг провел итоговую пресс-конференцию. Она длилась 3 часа 56 минут, за это время Путин ответил на 55 вопросов.
"Я с очень большим вниманием слушал все последние выступления президента. Прекрасно понимаю, что сама обстановка, системный кризис и те вызовы, которые брошены нашей стране, требуют очень точных ответов, честных оценок и абсолютно конструктивной программы. ... То ли новогодняя обстановка сказалась - в этот раз президент более мягко характеризует саму ситуацию", - сказал Зюганов журналистам.
Лидер КПРФ подчеркнул, что на сегодняшний день требуется максимальная сплоченность общества и мобилизация всех ресурсов для того, чтобы достойно ответить на сегодняшние вызовы.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
17:21Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Слуцкий описал главный сигнал Путина НАТО на пресс-конференции
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ПолитикаВладимир ПутинГеннадий ЗюгановГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в Сирии
02:35Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
Лента новостейМолния
Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в СирииДиетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в деньЭксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол