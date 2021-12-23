https://ria.ru/20211223/zyuganov-1765192432.html

Путин мягко характеризует ситуацию в стране, заявил Зюганов

Путин мягко характеризует ситуацию в стране, заявил Зюганов - РИА Новости, 23.12.2021

Путин мягко характеризует ситуацию в стране, заявил Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя выступление президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции, заявил, что президент мягко характеризует... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T17:35

2021-12-23T17:35

2021-12-23T17:36

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

политика

владимир путин

геннадий зюганов

госдума рф

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя выступление президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции, заявил, что президент мягко характеризует ситуацию в стране.Глава государства в четверг провел итоговую пресс-конференцию. Она длилась 3 часа 56 минут, за это время Путин ответил на 55 вопросов."Я с очень большим вниманием слушал все последние выступления президента. Прекрасно понимаю, что сама обстановка, системный кризис и те вызовы, которые брошены нашей стране, требуют очень точных ответов, честных оценок и абсолютно конструктивной программы. ... То ли новогодняя обстановка сказалась - в этот раз президент более мягко характеризует саму ситуацию", - сказал Зюганов журналистам.Лидер КПРФ подчеркнул, что на сегодняшний день требуется максимальная сплоченность общества и мобилизация всех ресурсов для того, чтобы достойно ответить на сегодняшние вызовы.

https://ria.ru/20211223/nato-1765189269.html

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политика, владимир путин, геннадий зюганов, госдума рф, россия