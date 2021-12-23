https://ria.ru/20211223/zvanie-1765109126.html

Путин объяснил присвоение звания главе иркутского УФСИН

Путин объяснил присвоение звания главе иркутского УФСИН - РИА Новости, 23.12.2021

Путин объяснил присвоение звания главе иркутского УФСИН

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про главу иркутского УФСИН, заявил, что при подписании документов о присвоении звания должностным лицам он... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:09

2021-12-23T14:09

2021-12-23T16:01

общество

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

саратовская область

игорь краснов

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про главу иркутского УФСИН, заявил, что при подписании документов о присвоении звания должностным лицам он руководствуется информацией из разных источников."На какую информацию я опираюсь. На информацию, поступающую из разных источников. Не то чтобы кто-то принес и положил мне какую-то бумажку, я порадовался и не глядя подписал. Я смотрю на любое предложение подобного рода, опираясь на информацию, поступающую – хочу подчеркнуть это еще раз – из разных источников", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о присвоении звания главе иркутского управления ФСИН – региона, в колонии и СИЗО которого были зафиксированы пытки над заключенными.Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов отмечал, что "уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить", факты насилия к заключенным допускались в пенитенциарных учреждениях, в частности, Иркутской и Саратовской областей.Ранее начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1 в Иркутске были задержаны в рамках расследования издевательств над заключенными. Был уволен начальник СИЗО-1, временно отстранены его зам и замначальника ИК-6. Позже ФСИН рассказала о девяти уголовных делах, возбужденных в отношении сотрудников и заключенных. Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в против других заключенных, в отношении них ведутся проверочные мероприятия.По словам тогда еще главы ФСИН РФ Александра Калашникова, по возбужденным делам опрошено 1145 человек, установлен 41, причастный к совершению насилия, установлено 75 потерпевших и примерно 90 очевидцев насилия.

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общество, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, саратовская область, игорь краснов