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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/zvanie-1765109126.html
Путин объяснил присвоение звания главе иркутского УФСИН
Путин объяснил присвоение звания главе иркутского УФСИН - РИА Новости, 23.12.2021
Путин объяснил присвоение звания главе иркутского УФСИН
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про главу иркутского УФСИН, заявил, что при подписании документов о присвоении звания должностным лицам он... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:09
2021-12-23T16:01
общество
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
саратовская область
игорь краснов
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про главу иркутского УФСИН, заявил, что при подписании документов о присвоении звания должностным лицам он руководствуется информацией из разных источников."На какую информацию я опираюсь. На информацию, поступающую из разных источников. Не то чтобы кто-то принес и положил мне какую-то бумажку, я порадовался и не глядя подписал. Я смотрю на любое предложение подобного рода, опираясь на информацию, поступающую – хочу подчеркнуть это еще раз – из разных источников", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о присвоении звания главе иркутского управления ФСИН – региона, в колонии и СИЗО которого были зафиксированы пытки над заключенными.Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов отмечал, что "уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить", факты насилия к заключенным допускались в пенитенциарных учреждениях, в частности, Иркутской и Саратовской областей.Ранее начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1 в Иркутске были задержаны в рамках расследования издевательств над заключенными. Был уволен начальник СИЗО-1, временно отстранены его зам и замначальника ИК-6. Позже ФСИН рассказала о девяти уголовных делах, возбужденных в отношении сотрудников и заключенных. Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в против других заключенных, в отношении них ведутся проверочные мероприятия.По словам тогда еще главы ФСИН РФ Александра Калашникова, по возбужденным делам опрошено 1145 человек, установлен 41, причастный к совершению насилия, установлено 75 потерпевших и примерно 90 очевидцев насилия.
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общество, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, саратовская область, игорь краснов
14:09 23.12.2021 (обновлено: 16:01 23.12.2021)
 
Путин объяснил присвоение звания главе иркутского УФСИН

Президент Путин объяснил присвоение звания главе ФСИН по Иркутской области

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про главу иркутского УФСИН, заявил, что при подписании документов о присвоении звания должностным лицам он руководствуется информацией из разных источников.
"На какую информацию я опираюсь. На информацию, поступающую из разных источников. Не то чтобы кто-то принес и положил мне какую-то бумажку, я порадовался и не глядя подписал. Я смотрю на любое предложение подобного рода, опираясь на информацию, поступающую – хочу подчеркнуть это еще раз – из разных источников", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о присвоении звания главе иркутского управления ФСИН – региона, в колонии и СИЗО которого были зафиксированы пытки над заключенными.
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов отмечал, что "уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить", факты насилия к заключенным допускались в пенитенциарных учреждениях, в частности, Иркутской и Саратовской областей.
Ранее начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1 в Иркутске были задержаны в рамках расследования издевательств над заключенными. Был уволен начальник СИЗО-1, временно отстранены его зам и замначальника ИК-6. Позже ФСИН рассказала о девяти уголовных делах, возбужденных в отношении сотрудников и заключенных. Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в против других заключенных, в отношении них ведутся проверочные мероприятия.
По словам тогда еще главы ФСИН РФ Александра Калашникова, по возбужденным делам опрошено 1145 человек, установлен 41, причастный к совершению насилия, установлено 75 потерпевших и примерно 90 очевидцев насилия.
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
14:10Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин призвал добиваться улучшения ситуации в системе ФСИН
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ОбществоВладимир ПутинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)РоссияСаратовская областьИгорь Краснов
 
 
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