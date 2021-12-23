14:09 23.12.2021 (обновлено: 16:01 23.12.2021)
Путин объяснил присвоение звания главе иркутского УФСИН
Президент Путин объяснил присвоение звания главе ФСИН по Иркутской области
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про главу иркутского УФСИН, заявил, что при подписании документов о присвоении звания должностным лицам он руководствуется информацией из разных источников.
"На какую информацию я опираюсь. На информацию, поступающую из разных источников. Не то чтобы кто-то принес и положил мне какую-то бумажку, я порадовался и не глядя подписал. Я смотрю на любое предложение подобного рода, опираясь на информацию, поступающую – хочу подчеркнуть это еще раз – из разных источников", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о присвоении звания главе иркутского управления ФСИН – региона, в колонии и СИЗО которого были зафиксированы пытки над заключенными.
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов отмечал, что "уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить", факты насилия к заключенным допускались в пенитенциарных учреждениях, в частности, Иркутской и Саратовской областей.
Ранее начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1 в Иркутске были задержаны в рамках расследования издевательств над заключенными. Был уволен начальник СИЗО-1, временно отстранены его зам и замначальника ИК-6. Позже ФСИН рассказала о девяти уголовных делах, возбужденных в отношении сотрудников и заключенных. Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в против других заключенных, в отношении них ведутся проверочные мероприятия.
По словам тогда еще главы ФСИН РФ Александра Калашникова, по возбужденным делам опрошено 1145 человек, установлен 41, причастный к совершению насилия, установлено 75 потерпевших и примерно 90 очевидцев насилия.