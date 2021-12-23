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Ульяновская область
https://ria.ru/20211223/zarplaty-1765185291.html
Более 56 тысяч жителей Ульяновской области получили прибавку к зарплате
Более 56 тысяч жителей Ульяновской области получили прибавку к зарплате - РИА Новости, 23.12.2021
Более 56 тысяч жителей Ульяновской области получили прибавку к зарплате
Более 56 тысяч жителей Ульяновской области получили прибавку к зарплате благодаря соглашениям, заключенным правительством региона с работодателями за последние... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:06
2021-12-23T17:06
ульяновская область
работа
зарплаты
жкх
налоги
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УЛЬЯНОВСК, 23 дек – РИА Новости. Более 56 тысяч жителей Ульяновской области получили прибавку к зарплате благодаря соглашениям, заключенным правительством региона с работодателями за последние три месяца, сообщает пресс-служба облправительства.Комиссии по росту зарплат – региональная и муниципальные – подвели итоги работы в 2021 году."За три месяца работы комиссии заключили с работодателями 1639 соглашений о поэтапном повышении зарплат сотрудникам. Только за прошедшую неделю к процессу присоединились 138 новых участников. Среди них – НПО "Димитровградский инструментальный завод", "Кузоватовское ДРСУ", мясокомбинат "Звениговский" и другие. Треть предприятий, заключивших соглашения, за этот год уже повысили зарплаты больше чем на 15%. А в ряде компаний средние зарплаты в результате повышения превысили среднероссийский уровень", - доложил и.о. министра экономразвития и промышленности региона Николай Зонтов на заседании штаба по развитию региона.По его словам, после недавней встречи губернатора с руководством "Альфа-банка" подписано соглашение и в отношение полутора тысяч сотрудников организации, работающих на территории Ульяновской области.Среди муниципальных образований самое большое количество соглашений с работодателями подписано в Ульяновске (165), Сурском (85), Ульяновском (83), Барышском (70), Кузоватовском (63) и Павловском (55) районах, отмечается в сообщении.Общее количество работников предприятий, которым подняли заработную плату, составляет 56 562 человека – это 10,7% от занятых в экономике региона. Соглашениями охвачены предприятия и учреждения промышленности, ЖКХ, сельского и лесного хозяйства, транспорта и дорожной сферы, образования, здравоохранения, финансов и ряда других сфер экономики.В целом консолидированный бюджет Ульяновской области получил за январь-ноябрь 2021 года на 13% больше поступлений по налогу на доходы физических лиц, основу которого составляют отчисления от заработных плат. Больше всего за этот период поступления НДФЛ в консолидированный бюджет региона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в таких отраслях, как информационные технологии (на 37,6%), лесная отрасль и деревообработка (на 17,6%), а также строительство (на 15,4%), отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211223/pereezd-1765107278.html
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работа, зарплаты, жкх, налоги
17:06 23.12.2021
 

Более 56 тысяч жителей Ульяновской области получили прибавку к зарплате

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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УЛЬЯНОВСК, 23 дек – РИА Новости. Более 56 тысяч жителей Ульяновской области получили прибавку к зарплате благодаря соглашениям, заключенным правительством региона с работодателями за последние три месяца, сообщает пресс-служба облправительства.
Комиссии по росту зарплат – региональная и муниципальные – подвели итоги работы в 2021 году.
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"За три месяца работы комиссии заключили с работодателями 1639 соглашений о поэтапном повышении зарплат сотрудникам. Только за прошедшую неделю к процессу присоединились 138 новых участников. Среди них – НПО "Димитровградский инструментальный завод", "Кузоватовское ДРСУ", мясокомбинат "Звениговский" и другие. Треть предприятий, заключивших соглашения, за этот год уже повысили зарплаты больше чем на 15%. А в ряде компаний средние зарплаты в результате повышения превысили среднероссийский уровень", - доложил и.о. министра экономразвития и промышленности региона Николай Зонтов на заседании штаба по развитию региона.
По его словам, после недавней встречи губернатора с руководством "Альфа-банка" подписано соглашение и в отношение полутора тысяч сотрудников организации, работающих на территории Ульяновской области.
"Более 56 тысяч жителей региона должны ощутить повышение оплаты своего труда уже в этом году. При этом нужно помнить, что наша задача – повысить зарплату всем трудящимся Ульяновской области, поэтому работу продолжаем", - приводит пресс-служба слова губернатора.
Среди муниципальных образований самое большое количество соглашений с работодателями подписано в Ульяновске (165), Сурском (85), Ульяновском (83), Барышском (70), Кузоватовском (63) и Павловском (55) районах, отмечается в сообщении.
Общее количество работников предприятий, которым подняли заработную плату, составляет 56 562 человека – это 10,7% от занятых в экономике региона. Соглашениями охвачены предприятия и учреждения промышленности, ЖКХ, сельского и лесного хозяйства, транспорта и дорожной сферы, образования, здравоохранения, финансов и ряда других сфер экономики.
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В целом консолидированный бюджет Ульяновской области получил за январь-ноябрь 2021 года на 13% больше поступлений по налогу на доходы физических лиц, основу которого составляют отчисления от заработных плат. Больше всего за этот период поступления НДФЛ в консолидированный бюджет региона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в таких отраслях, как информационные технологии (на 37,6%), лесная отрасль и деревообработка (на 17,6%), а также строительство (на 15,4%), отметили в пресс-службе.
 
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