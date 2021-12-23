https://ria.ru/20211223/yurist-1765249946.html
Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу - РИА Новости, 23.12.2021
Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
Петербургский юрист Эльнара Троицкая просит наказать своего коллегу Игоря Мирзоева за распространение "фейкового иска" к Деду Морозу о неполученных подарках,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T23:47
2021-12-23T23:47
2021-12-23T23:48
санкт-петербург
вологодская область
владимир путин
дед мороз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Петербургский юрист Эльнара Троицкая просит наказать своего коллегу Игоря Мирзоева за распространение "фейкового иска" к Деду Морозу о неполученных подарках, следует из копий документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Жалоба Троицкой направлена в УМВД по Адмиралтейскому району Петербурга, Куйбышевский районный суд и прокуратуру Санкт-Петербурга. В ней Троицкая требует наказать Мирзоева за фейковую новость, так как, по ее мнению, иска на самом деле не было, а также за "оскорбление чувств верующих в Деда Мороза"."Он не первый раз уже вводит СМИ в заблуждение своими исками, которые никто не принимает", - прокомментировала РИА Новости Троицкая свое заявление.Официальным комментарием от ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, Куйбышевского районного суда и прокуратуры Санкт-Петербурга в данный момент РИА Новости не располагает.В четверг на итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске Мирзоева к Деду Морозу. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". В объединенной пресс-службе судов Вологодской области РИА Новости сообщили, что иск пока не поступил в суд.В иске Мирзоев требует подарить "обещанные подарки в количестве 23 штук" и исполнить "самые заветные мечты", а также взыскать с Деда Мороза 10 миллионов рублей за моральный ущерб.
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Поздравление Деда Мороза с наступающим Новым годом
Главный Дед Мороз России во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
2021-12-23T23:47
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Путин: "Я могу выступить адвокатом Деда Мороза"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза, узнав, что на сказочного волшебника из Великого Устюга подали в суд. В четверг глава государства проводит итоговую большую пресс-конференцию. Журналист из Вологодской области рассказал о юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза за то, что новогодний герой уже 23 года не исполняет его желание.
2021-12-23T23:47
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санкт-петербург, вологодская область, владимир путин, дед мороз, россия
23:47 23.12.2021 (обновлено: 23:48 23.12.2021)
Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
Юрист из Петербурга призвала наказать своего коллегу Мирзоева за иск к Деду Морозу