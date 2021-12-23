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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/vyskazyvaniya-1765211184.html
"Могу выступить адвокатом Деда Мороза": яркие высказывания Путина
"Могу выступить адвокатом Деда Мороза": яркие высказывания Путина - РИА Новости, 23.12.2021
"Могу выступить адвокатом Деда Мороза": яркие высказывания Путина
Президент России Владимир Путин за три часа 56 минут общения с прессой на большой пресс-конференции нашел яркие и запоминающиеся слова, чтобы ответить не только РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T19:07
2021-12-23T20:30
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
политика
киев
сша
владимир зеленский
газпром
михаил мишустин
дед мороз
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за три часа 56 минут общения с прессой на большой пресс-конференции нашел яркие и запоминающиеся слова, чтобы ответить не только на самые актуальные вопросы повестки дня, такие, как, например, вакцинация и призывы антипрививочников, отношения с Западом и Украиной, транзит газа, закон об иноагентах, но и поговорить на неочевидные темы, в частности, о возможной защите Деда Мороза в суде.Всего главе государства было задано 55 вопросов от 507 аккредитованных на мероприятие журналистов.Самые яркие высказывания президента - в материале РИА Новости."Не крутить хвостом"Путин высказался о тех, кто призывает не делать прививки от коронавируса. Такую позицию он назвал нечестной по отношению к людям."В советское время никто не спрашивал: шлеп-шлеп - все пошли…" - напомнил глава государства.Сегодня те, кто руководил страной еще в советское время, находятся в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, заметил Путин."Не крутить хвостом, зарабатывать дешевые очки на здоровье нации… Если мы будем доходчиво объяснять, то мы добьемся необходимых результатов… Другие способы контрпродуктивны", - сказал он.Адвокат Деда МорозаОдной из самых запоминающихся стала реакция главы государства на рассказ о 23-летнем юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза за то, что тот не исполняет его желания."Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения у нас... Могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты", - сказал Путин.О Зеленском и влиянии "нациков"Не обошлось и без вопросов про Украину. По словам Путина, президент этой страны Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того, чтобы отвечать на запрос украинского народа о мире."Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков", - заявил он.Про отдых без Мишустина и отсутствие любимчиковНа пресс-конференции Путину пришлось объяснить, почему во время поездок с министром обороны Сергеем Шойгу на природу в Сибирь он не берет с собой премьера Михаила Мишустина."Если мы еще и Мишустина будем брать с собой, то, помните, наверное, старый еврейский анекдот: "Кто в лавке-то останется? Кто работать будет?" - сказал президент.Также глава государства сообщил, что у него нет и не может быть любимчиков среди чиновников, и на какие-то недоработки он указывает вне зависимости от личных предпочтений."У меня не может быть любимчиков, и такого не было никогда. Я со многими людьми работаю очень много лет и знаю их хорошо", - сказал он.После ФСБ" ни за кем не слежу"Не менее яркий ответ был дан Путиным на вопрос, следит ли он за творчеством блогеров."Честно говоря, за работой блогеров мне не удается следить. Уже давно ни за кем не слежу, с тех пор, как перестал быть директором Федеральной службы безопасности",- ответил президент."Пятерочка" иноагентамНа вопрос иностранного журналиста о законе об иноагентах глава государства напомнил, что в России их деятельность не запрещена, и наш закон гораздо более либеральный, чем в США, где подобное законодательство было принято еще в 30-е годы."А в чем разница (с Россией)? В том, что если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность - до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и свою организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности - пятерочка!" - рассказал он."Россию нельзя победить"Путин во время итоговой пресс-конференции напомнил и об истории страны."Если уж говорить об истории, хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри", - сказал Путин, добавив, что на протяжении прошлого века это было сделано дважды - после Первой мировой войны и в 90-е годы.Противоядие от нетрадиционных ценностейЗашла речь и о "нетрадиционных ценностях", проникающих с Запада. Президент призвал искать эффективное противоядие."То, что это придет – неизбежно. В условиях сегодняшнего мира это неизбежно, с интернетом, с коммуникациями современными, это неизбежно. Просто это так же, как и пандемия, коронавирусная инфекция. И новые штаммы появляются. И нам от этого никуда не деться. Нам нужно просто противоядие искать эффективное. Если кто-то считает, что женщина и мужчина – это одно и то же. Ну, ради Бога. Но есть какой-то здравый смысл ", - сказал он.Европа пытается "поддержать штаны" транзитерамНе менее ярким было высказывание президента о реверсных поставках газа по трубопроводу "Ямал-Европа"."Вместо того, чтобы подавать в Польшу и затем на Украину, пытаясь поддержать штаны там кому-то, лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу, в ту же Федеративную Республику (ФРГ - ред.) и повлиять на цену на споте. Потому что, чем больше объем продукта на рынке, тем цена будет меньше. Нет, туда начали качать, в обратную сторону. В этом проблема", - сказал Путин."Врут все время"Глава государства выступил и в защиту "Газпрома", подчеркнув, что компания не виновата в возникновении энергокризиса в Европе, а звучащие из ЕС и Киева подобные обвинения - попытка поставить всё с "ног на голову"."Конечно, нет. Никакой здесь правды нет. Это просто попытка "с ног на голову" опять все поставить... Да врут все время, вот поэтому "тень на плетень" наводят", - сказал президент.
https://ria.ru/20211223/press-konferentsiya-1764858188.html
https://ria.ru/20211223/otnosheniya-1765123792.html
https://ria.ru/20211223/putin-1765170867.html
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"А кто в лавке-то останется" – Путин объяснил, почему не отдыхает вместе с Мишустиным
Путин на вопрос почему не берет премьера отдыхать в Сибирь
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"Россию нельзя победить": самые яркие цитаты пресс-конференции Владимира Путина
Самые яркие цитаты пресс-конференции Владимира Путина
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политика, киев, сша, владимир зеленский, газпром, михаил мишустин, дед мороз, россия
19:07 23.12.2021 (обновлено: 20:30 23.12.2021)
 
"Могу выступить адвокатом Деда Мороза": яркие высказывания Путина

"Могу выступить адвокатом Деда Мороза": яркие высказывания Путина на пресс-конференции

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за три часа 56 минут общения с прессой на большой пресс-конференции нашел яркие и запоминающиеся слова, чтобы ответить не только на самые актуальные вопросы повестки дня, такие, как, например, вакцинация и призывы антипрививочников, отношения с Западом и Украиной, транзит газа, закон об иноагентах, но и поговорить на неочевидные темы, в частности, о возможной защите Деда Мороза в суде.
Всего главе государства было задано 55 вопросов от 507 аккредитованных на мероприятие журналистов.
Самые яркие высказывания президента - в материале РИА Новости.

"Не крутить хвостом"

Путин высказался о тех, кто призывает не делать прививки от коронавируса. Такую позицию он назвал нечестной по отношению к людям.
"В советское время никто не спрашивал: шлеп-шлеп - все пошли…" - напомнил глава государства.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 00:11
Большие пресс-конференции президентов России
Сегодня те, кто руководил страной еще в советское время, находятся в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, заметил Путин.
"Не крутить хвостом, зарабатывать дешевые очки на здоровье нации… Если мы будем доходчиво объяснять, то мы добьемся необходимых результатов… Другие способы контрпродуктивны", - сказал он.

Адвокат Деда Мороза

Одной из самых запоминающихся стала реакция главы государства на рассказ о 23-летнем юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза за то, что тот не исполняет его желания.
"Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения у нас... Могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 14:56Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин рассказал о своих отношениях с Дедом Морозом

О Зеленском и влиянии "нациков"

Не обошлось и без вопросов про Украину. По словам Путина, президент этой страны Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того, чтобы отвечать на запрос украинского народа о мире.
"Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков", - заявил он.

Про отдых без Мишустина и отсутствие любимчиков

На пресс-конференции Путину пришлось объяснить, почему во время поездок с министром обороны Сергеем Шойгу на природу в Сибирь он не берет с собой премьера Михаила Мишустина.
"Если мы еще и Мишустина будем брать с собой, то, помните, наверное, старый еврейский анекдот: "Кто в лавке-то останется? Кто работать будет?" - сказал президент.
Также глава государства сообщил, что у него нет и не может быть любимчиков среди чиновников, и на какие-то недоработки он указывает вне зависимости от личных предпочтений.
"У меня не может быть любимчиков, и такого не было никогда. Я со многими людьми работаю очень много лет и знаю их хорошо", - сказал он.

После ФСБ" ни за кем не слежу"

Не менее яркий ответ был дан Путиным на вопрос, следит ли он за творчеством блогеров.
"Честно говоря, за работой блогеров мне не удается следить. Уже давно ни за кем не слежу, с тех пор, как перестал быть директором Федеральной службы безопасности",- ответил президент.

"Пятерочка" иноагентам

На вопрос иностранного журналиста о законе об иноагентах глава государства напомнил, что в России их деятельность не запрещена, и наш закон гораздо более либеральный, чем в США, где подобное законодательство было принято еще в 30-е годы.
"А в чем разница (с Россией)? В том, что если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность - до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и свою организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности - пятерочка!" - рассказал он.

"Россию нельзя победить"

Путин во время итоговой пресс-конференции напомнил и об истории страны.
"Если уж говорить об истории, хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри", - сказал Путин, добавив, что на протяжении прошлого века это было сделано дважды - после Первой мировой войны и в 90-е годы.

Противоядие от нетрадиционных ценностей

Зашла речь и о "нетрадиционных ценностях", проникающих с Запада. Президент призвал искать эффективное противоядие.
"То, что это придет – неизбежно. В условиях сегодняшнего мира это неизбежно, с интернетом, с коммуникациями современными, это неизбежно. Просто это так же, как и пандемия, коронавирусная инфекция. И новые штаммы появляются. И нам от этого никуда не деться. Нам нужно просто противоядие искать эффективное. Если кто-то считает, что женщина и мужчина – это одно и то же. Ну, ради Бога. Но есть какой-то здравый смысл ", - сказал он.
Во время просмотра трансляции ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 16:20Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин поздравил участников пресс-конференции с Новым годом

Европа пытается "поддержать штаны" транзитерам

Не менее ярким было высказывание президента о реверсных поставках газа по трубопроводу "Ямал-Европа".
"Вместо того, чтобы подавать в Польшу и затем на Украину, пытаясь поддержать штаны там кому-то, лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу, в ту же Федеративную Республику (ФРГ - ред.) и повлиять на цену на споте. Потому что, чем больше объем продукта на рынке, тем цена будет меньше. Нет, туда начали качать, в обратную сторону. В этом проблема", - сказал Путин.

"Врут все время"

Глава государства выступил и в защиту "Газпрома", подчеркнув, что компания не виновата в возникновении энергокризиса в Европе, а звучащие из ЕС и Киева подобные обвинения - попытка поставить всё с "ног на голову".
"Конечно, нет. Никакой здесь правды нет. Это просто попытка "с ног на голову" опять все поставить... Да врут все время, вот поэтому "тень на плетень" наводят", - сказал президент.
Самые красивые участницы большой пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Баярма Раднаева из телекомпании Бураяд ТВ в Центральном выставочном зале "Манеж".

Журналистка перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
1 из 13

Баярма Раднаева из телекомпании Бураяд ТВ в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Замдиректора главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Елена Глушакова задает вопрос Владимиру Путину.

Заместитель директора главной дирекции информации МИА Россия сегодня Елена Глушакова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
2 из 13

Замдиректора главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Елена Глушакова задает вопрос Владимиру Путину.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Юлия Махалиева из Калмыкии приехала на пресс-конференцию в национальном костюме.

Журналистка после завершения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
3 из 13

Юлия Махалиева из Калмыкии приехала на пресс-конференцию в национальном костюме.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич задала президенту вопрос о соцсетях.

Журналистка фотографируется с актрисой Анной Хилькевич после завершения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
4 из 13

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич задала президенту вопрос о соцсетях.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Красный оказался самым популярным цветом мероприятия.

Журналистка после завершения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
5 из 13

Красный оказался самым популярным цветом мероприятия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Журналистка из Казахстана Индира Бегайдар.

Журналистка перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
6 из 13

Журналистка из Казахстана Индира Бегайдар.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В преддверии Нового года журналистка издания Kostroma.today пришла на пресс-конференцию в костюме Снегурочки.

Журналистка перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
7 из 13

В преддверии Нового года журналистка издания Kostroma.today пришла на пресс-конференцию в костюме Снегурочки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Телеведущая Ирада Зейналова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента.

Телеведущая Ирада Зейналова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
8 из 13

Телеведущая Ирада Зейналова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Журналистка фотографируется после пресс-конференции.

Журналистка фотографируется после завершения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
9 из 13

Журналистка фотографируется после пресс-конференции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Корреспондент газеты "Золотой Рог" Мария Цирлина.

Журналистка перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
10 из 13

Корреспондент газеты "Золотой Рог" Мария Цирлина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Журналисты фотографируются после завершения пресс-конференции в Манеже.

Журналисты фотографируется после завершения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
11 из 13

Журналисты фотографируются после завершения пресс-конференции в Манеже.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Журналистка на большой ежегодной пресс-конференции президента.

Журналистка перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
12 из 13

Журналистка на большой ежегодной пресс-конференции президента.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Журналисты в Центральном выставочном зале "Манеж".

Журналисты перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
13 из 13

Журналисты в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
1 из 13

Баярма Раднаева из телекомпании Бураяд ТВ в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 13

Замдиректора главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Елена Глушакова задает вопрос Владимиру Путину.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 13

Юлия Махалиева из Калмыкии приехала на пресс-конференцию в национальном костюме.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 13

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич задала президенту вопрос о соцсетях.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 13

Красный оказался самым популярным цветом мероприятия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
6 из 13

Журналистка из Казахстана Индира Бегайдар.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 13

В преддверии Нового года журналистка издания Kostroma.today пришла на пресс-конференцию в костюме Снегурочки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
8 из 13

Телеведущая Ирада Зейналова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 13

Журналистка фотографируется после пресс-конференции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 13

Корреспондент газеты "Золотой Рог" Мария Цирлина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Журналисты фотографируются после завершения пресс-конференции в Манеже.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 13

Журналистка на большой ежегодной пресс-конференции президента.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
13 из 13

Журналисты в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ПолитикаКиевСШАВладимир ЗеленскийГазпромМихаил МишустинДед МорозРоссия
 
 
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