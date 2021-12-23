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В Совфеде ответили на слова об "условиях" нейтралитета Украины
В Совфеде ответили на слова об "условиях" нейтралитета Украины - РИА Новости, 23.12.2021
В Совфеде ответили на слова об "условиях" нейтралитета Украины
Член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина может стать развивающимся государством только имея нейтральный статус и... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:55
2021-12-23T12:55
политика
украина
нато
сергей цеков
игорь смешко
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина может стать развивающимся государством только имея нейтральный статус и добрососедские отношения с Россией.Ранее генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко выдвинул три требования в обмен на нейтралитет Киева в отношении НАТО, в их числе - восстановление границ Украины 1991 года, то есть передача под контроль Киева Крыма и самопровозглашенного Донбасса."В результате неверной политики, внутренней и внешней, Украина стала яблоком раздора. Это страна, которая оказалась на задворках. Поэтому не Украине в этой ситуации что-то требовать. Все, что произошло со страной, – это результат их же ошибок. Главной ошибкой был отказ от добрососедских отношений с Россией и переход под внешнее управление США", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, киевским властям сегодня надо думать не о вступлении в НАТО, а о том, как сохранить Украину как государство."А для этого она должна иметь нейтральный статус и строить нормальные отношения со всеми государствами, и прежде всего с Россией. Вот тогда об Украине начнут говорить как о цивилизованной и развивающейся стране", - подчеркнул сенатор.
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политика, украина, нато, сергей цеков, игорь смешко, россия
12:55 23.12.2021
 
В Совфеде ответили на слова об "условиях" нейтралитета Украины

Сенатор Цеков назвал условия, при которых Украина может стать развивающимся государством

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина может стать развивающимся государством только имея нейтральный статус и добрососедские отношения с Россией.
Ранее генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко выдвинул три требования в обмен на нейтралитет Киева в отношении НАТО, в их числе - восстановление границ Украины 1991 года, то есть передача под контроль Киева Крыма и самопровозглашенного Донбасса.
"В результате неверной политики, внутренней и внешней, Украина стала яблоком раздора. Это страна, которая оказалась на задворках. Поэтому не Украине в этой ситуации что-то требовать. Все, что произошло со страной, – это результат их же ошибок. Главной ошибкой был отказ от добрососедских отношений с Россией и переход под внешнее управление США", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, киевским властям сегодня надо думать не о вступлении в НАТО, а о том, как сохранить Украину как государство.
"А для этого она должна иметь нейтральный статус и строить нормальные отношения со всеми государствами, и прежде всего с Россией. Вот тогда об Украине начнут говорить как о цивилизованной и развивающейся стране", - подчеркнул сенатор.
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
11:41В мире
"Нафтогаз" предупредил об истощении газовых месторождений Украины
 
ПолитикаУкраинаНАТОСергей ЦековИгорь СмешкоРоссия
 
 
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