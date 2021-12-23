В Госдуме ответили на слова украинского военного об "условиях" нейтралитета
Депутат Шеремет назвал слова украинского военного об "условиях" нейтралитета шантажом
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал неуместными и абсурдными "условия" нейтрального статуса Украины, выдвинутые украинским генералом.
Ранее генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко выдвинул три требования в обмен на нейтралитет Киева в отношении НАТО, в их числе - восстановление границ Украины 1991 года, то есть о передаче под контроль Киева Крыма и самопровозглашенного Донбасса.
"Если на Украине считают, что могут с помощью шантажа и языка ультиматума разговаривать с Россией, то там глубоко ошибаются. Крым – законная часть территории России была, есть и будет. Россия не торгует своими территориями и способна их защитить от любой агрессии. Шантажировать Россию бессмысленно", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Украине, прежде чем выдвигать какие-либо условия России, стоит осудить госпереворот 2014 года и наказать всех его исполнителей.
"Киевским властям не стоит забывать, что современная Украина соткана из лоскутков в виде подарков территорий сначала во времена Российской империи, а затем СССР. Все, что имеет Украина, она получила благодаря России и вместе с Россией. Поэтому вместо каких-либо абсурдных требований украинским политикам стоит поблагодарить нашу страну", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.