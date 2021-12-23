https://ria.ru/20211223/ukraina-1765068870.html

В Госдуме ответили на слова украинского военного об "условиях" нейтралитета

В Госдуме ответили на слова украинского военного об "условиях" нейтралитета - РИА Новости, 23.12.2021

В Госдуме ответили на слова украинского военного об "условиях" нейтралитета

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал неуместными и абсурдными "условия" нейтрального статуса Украины, выдвинутые украинским генералом. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:13

2021-12-23T12:13

2021-12-23T12:13

политика

киев

севастополь

андерс фог расмуссен

верховная рада украины

госдума рф

служба безопасности украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал неуместными и абсурдными "условия" нейтрального статуса Украины, выдвинутые украинским генералом.Ранее генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко выдвинул три требования в обмен на нейтралитет Киева в отношении НАТО, в их числе - восстановление границ Украины 1991 года, то есть о передаче под контроль Киева Крыма и самопровозглашенного Донбасса."Если на Украине считают, что могут с помощью шантажа и языка ультиматума разговаривать с Россией, то там глубоко ошибаются. Крым – законная часть территории России была, есть и будет. Россия не торгует своими территориями и способна их защитить от любой агрессии. Шантажировать Россию бессмысленно", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Украине, прежде чем выдвигать какие-либо условия России, стоит осудить госпереворот 2014 года и наказать всех его исполнителей.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20211223/trebovaniya-1765028975.html

https://ria.ru/20211223/obsuzhdenie-1765025628.html

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