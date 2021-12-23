https://ria.ru/20211223/twitter-1765057772.html

Суд в Москве оштрафовал Twitter еще на три миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Twitter еще на три миллиона рублей - РИА Новости, 23.12.2021

Суд в Москве оштрафовал Twitter еще на три миллиона рублей

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал ещё на 3 миллиона рублей Twitter за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:18

2021-12-23T11:18

2021-12-23T11:31

twitter

москва

происшествия

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал ещё на 3 миллиона рублей Twitter за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского райсуда."Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.Общая сумма штрафов Twitter выросла до 66 миллионов рублей. Они выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.Аналогичные штрафы - на десятки миллионов рублей - назначены Facebook, Google, Telegram и другим.

https://ria.ru/20211217/propaganda-1764153474.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211218/telegram-1764383674.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

twitter, москва, происшествия, технологии, россия