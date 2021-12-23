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Суд в Москве оштрафовал Twitter еще на три миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Twitter еще на три миллиона рублей - РИА Новости, 23.12.2021
Суд в Москве оштрафовал Twitter еще на три миллиона рублей
Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал ещё на 3 миллиона рублей Twitter за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:18
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал ещё на 3 миллиона рублей Twitter за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского райсуда."Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.Общая сумма штрафов Twitter выросла до 66 миллионов рублей. Они выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.Аналогичные штрафы - на десятки миллионов рублей - назначены Facebook, Google, Telegram и другим.
https://ria.ru/20211217/propaganda-1764153474.html
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twitter, москва, происшествия, технологии, россия
11:18 23.12.2021 (обновлено: 11:31 23.12.2021)
 
Суд в Москве оштрафовал Twitter еще на три миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Twitter на три миллиона рублей за неудаление запрещенного контента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал ещё на 3 миллиона рублей Twitter за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского райсуда.
"Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 04:16
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Общая сумма штрафов Twitter выросла до 66 миллионов рублей. Они выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.
Аналогичные штрафы - на десятки миллионов рублей - назначены Facebook, Google, Telegram и другим.
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