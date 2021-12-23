https://ria.ru/20211223/tsentr-1765128600.html

Главный раввин Москвы предложил создать центр сертификации духовных школ

Главный раввин Москвы предложил создать центр сертификации духовных школ - РИА Новости, 23.12.2021

Главный раввин Москвы предложил создать центр сертификации духовных школ

Президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт предложил создать единое европейское учреждение для сертификации религиозных... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:10

2021-12-23T15:10

2021-12-23T15:10

религия

европа

москва

пинхас гольдшмидт

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт предложил создать единое европейское учреждение для сертификации религиозных образовательных институтов, находящихся за пределами Европы."Это может быть одно европейское учреждение, которое сертифицирует школы для духовенства за пределами Европы, руководствуясь духом европейских ценностей, продвигая демократию, терпимость и обучая этих духовных лидеров жить в плюралистическом обществе", - сказал он на онлайн-дискуссии Института свободы веры и безопасности в Европе (IFFSE), посвященной подготовке религиозного духовенства на европейском континенте. Цитату раввина предоставила РИА Новости его пресс-служба.Участники дискуссии, сообщили в пресс-службе, отметили, что формирование духовных лидеров следующего поколения европейцев - это задача всех религий."Когда мы обсуждаем общий подход к религии в Европе в 2030, 2040, 2050 году, мы должны говорить о религиозных лидерах, которые формируются в учреждениях, независимых от государства, но имеющих прозрачную структуру и обучающих ценностям, которые являются фундаментом европейской системы", - цитирует Гольдшмидта пресс-служба. Главный раввин Москвы также отметил, что очень важно не допускать использования религии и религиозных лидеров в качестве политического инструмента.Институт свободы веры и безопасности в Европе (IFFSE) был создан по инициативе СРЕ для объединения ведущих европейских мыслителей и политиков в обсуждении идей о способах борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. Как аналитический и исследовательский центр IFFSE стремится укреплять социальную сплоченность, безопасность и терпимость в Европе.

https://ria.ru/20210719/goldshmidt-1741814127.html

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европа, москва, пинхас гольдшмидт