https://ria.ru/20211223/trailer-1765052535.html
Вышел первый тизер фильма "Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия"
Вышел первый тизер фильма "Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия" - РИА Новости, 23.12.2021
Вышел первый тизер фильма "Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия"
На YouTube-канале "MARVEL Россия" опубликовали первый тизер трейлера предстоящего супергеройского боевика "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" с... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:59
2021-12-23T11:59
2021-12-23T12:02
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На YouTube-канале "MARVEL Россия" опубликовали первый тизер трейлера предстоящего супергеройского боевика "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.Действие в фильме разворачивается после событий ленты "Человек-паук: Нет пути домой". Тогда колдун Доктор Стрэндж (Камбербэтч) в ходе заклинания нарушил пространственно-временной континуум. И хотя затем он смог многое исправить, оказалось, что не все. Мир снова находится на грани катастрофы. Стрэнджу предстоит ее остановить и сразиться с новыми врагами, в том числе суперзлодеем Мордо и темной версией самого себя. В этом Верховному магу помогут Вонг (Бенедикт Вонг) и Ванда Максимофф, она же Алая Ведьма (Элизабет Олсен). Фильм снял Сэм Рэйми, создавший трилогию о Человеке-пауке с Тоби Магуайром и хоррор "Зловещие мертвецы". Он заменил Скотта Дерриксона — режиссера первого боевика о Докторе Стнэндже, вышедшего в 2016 году. В январе прошлого года он покинул проект из-за творческих разногласий со студией.Премьера сиквела в российских кинотеатрах запланирована на 5 мая 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, бенедикт камбербэтч, marvel comics, тоби магуайр, сэм рэйми, что посмотреть
11:59 23.12.2021 (обновлено: 12:02 23.12.2021)
Вышел первый тизер фильма "Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия"
Вышел первый тизер блокбастера Marvel "Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия"
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На YouTube-канале "MARVEL Россия" опубликовали первый тизер трейлера предстоящего супергеройского боевика "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.
Действие в фильме разворачивается после событий ленты "Человек-паук: Нет пути домой". Тогда колдун Доктор Стрэндж (Камбербэтч) в ходе заклинания нарушил пространственно-временной континуум. И хотя затем он смог многое исправить, оказалось, что не все. Мир снова находится на грани катастрофы. Стрэнджу предстоит ее остановить и сразиться с новыми врагами, в том числе суперзлодеем Мордо и темной версией самого себя.
В этом Верховному магу помогут Вонг (Бенедикт Вонг) и Ванда Максимофф, она же Алая Ведьма (Элизабет Олсен).
Фильм снял Сэм Рэйми, создавший трилогию о Человеке-пауке с Тоби Магуайром и хоррор "Зловещие мертвецы". Он заменил Скотта Дерриксона — режиссера первого боевика о Докторе Стнэндже, вышедшего в 2016 году. В январе прошлого года он покинул
проект из-за творческих разногласий со студией.
Премьера сиквела в российских кинотеатрах запланирована на 5 мая 2022 года.