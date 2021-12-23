https://ria.ru/20211223/slozhnost-1765033802.html
Рособрнадзор сообщил, что не собирается понижать уровень сложности ЕГЭ
Рособрнадзор сообщил, что не собирается понижать уровень сложности ЕГЭ - РИА Новости, 23.12.2021
Рособрнадзор сообщил, что не собирается понижать уровень сложности ЕГЭ
Рособрнадзор не собирается понижать уровень сложности Единого государственного экзамена в 2022 году из-за пандемии коронавируса, об этом сообщил глава... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T07:47
2021-12-23T07:47
2021-12-23T09:13
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
анзор музаев
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Рособрнадзор не собирается понижать уровень сложности Единого государственного экзамена в 2022 году из-за пандемии коронавируса, об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Даже если что-то там с ковидом будет происходить, содержание мы и в тот раз не меняли, и сейчас не собираемся. Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому - это ухудшить ситуацию", - сказал он на встрече с журналистами.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), анзор музаев, сн_образование, социальный навигатор
07:47 23.12.2021 (обновлено: 09:13 23.12.2021)
Рособрнадзор сообщил, что не собирается понижать уровень сложности ЕГЭ
Рособрнадзор сообщил, что не собирается понижать уровень сложности ЕГЭ в 2022 году