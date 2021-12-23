https://ria.ru/20211223/slozhnost-1765033802.html

Рособрнадзор сообщил, что не собирается понижать уровень сложности ЕГЭ

Рособрнадзор сообщил, что не собирается понижать уровень сложности ЕГЭ - РИА Новости, 23.12.2021

Рособрнадзор сообщил, что не собирается понижать уровень сложности ЕГЭ

Рособрнадзор не собирается понижать уровень сложности Единого государственного экзамена в 2022 году из-за пандемии коронавируса, об этом сообщил глава... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T07:47

2021-12-23T07:47

2021-12-23T09:13

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

анзор музаев

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763665722_0:93:3079:1824_1920x0_80_0_0_061c95451b1e2bc51295c43c26e1c30b.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Рособрнадзор не собирается понижать уровень сложности Единого государственного экзамена в 2022 году из-за пандемии коронавируса, об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Даже если что-то там с ковидом будет происходить, содержание мы и в тот раз не меняли, и сейчас не собираемся. Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому - это ухудшить ситуацию", - сказал он на встрече с журналистами.

https://ria.ru/20211223/sochinenie-1765031836.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), анзор музаев, сн_образование, социальный навигатор