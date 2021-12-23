Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211223/siriya-1765249664.html
Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии - РИА Новости, 23.12.2021
Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
Планомерная работа по вывозу детей из лагерей "Аль-Холь" и "Рож", а также по взятию ДНК-материала для определения российских гражданах начнётся с января,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T23:43
2021-12-23T23:43
в мире
дети
сирия
башар асад
асма асад
россия
мария львова-белова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756566200_0:254:3070:1981_1920x0_80_0_0_c6652fe0518f517a76ba282c4f1d37b3.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Планомерная работа по вывозу детей из лагерей "Аль-Холь" и "Рож", а также по взятию ДНК-материала для определения российских гражданах начнётся с января, заявила детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова.По ее словам, Россия получила поддержку и понимание важности этой работы со стороны президента Сирии Башара Асада и его жены, глав МИД и Службы национальной безопасности Сирии."Понимание необходимости дальнейшего сотрудничества в этом вопросе мы достигли и с представителями курдской стороны. Очень надеемся, что все договоренности будут выполнены, и уже с января мы начнём планомерную работу по вывозу детей из лагерей "Аль-Холь" и "Рож", а также по забору ДНК-материала у вновь выявленных детей, предположительно являющихся российскими гражданами", - сказала Львова-Белова в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии.Она также подчеркнула важность реабилитации возвращённых детей и принимающих их семей, это является приоритетной задачей.По ее словам, ведётся работа над усилением комплексного сопровождения воссоединившихся семей: от первой встречи до дальнейших консультаций и адресной работы в тех регионах, где они будут жить, пояснила Львова-Белова. Уточняется, что в этой связи уже состоялись рабочий встречи с представителями всех ведомств, наделенных полномочиями в данной сфере деятельности."В рамках состоявшегося визита обсуждалась возможность обмена методиками и наработками, имеющимися как в практической деятельности, так и в научных исследованиях, а также в работе по обучению специалистов, которым предстоит заниматься этими семьями. По её словам, ещё одним из возможных направлений дальнейшего сотрудничества может стать помощь детям с инвалидностью, так как первая леди Сирии Асма Асад курирует эту тему", - добавили в пресс-службе уполномоченного.
https://ria.ru/20211223/deti-1765208227.html
https://ria.ru/20211223/gumpomosch-1765205889.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756566200_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_dc237749c8dab4dc7f78614be362b75c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дети, сирия, башар асад, асма асад, россия, мария львова-белова
23:43 23.12.2021
 
Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии

Омбудсмен Львова-Белова: работа по вывозу детей-россиян из лагерей САР начнется в январе

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Планомерная работа по вывозу детей из лагерей "Аль-Холь" и "Рож", а также по взятию ДНК-материала для определения российских гражданах начнётся с января, заявила детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова.
По ее словам, Россия получила поддержку и понимание важности этой работы со стороны президента Сирии Башара Асада и его жены, глав МИД и Службы национальной безопасности Сирии.
Дети в палаточном лагере Абу-Мазен в поселении Барэльяс в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
18:35Война в Сирии
Из Сирии удалось вернуть в семьи 228 российских детей
"Понимание необходимости дальнейшего сотрудничества в этом вопросе мы достигли и с представителями курдской стороны. Очень надеемся, что все договоренности будут выполнены, и уже с января мы начнём планомерную работу по вывозу детей из лагерей "Аль-Холь" и "Рож", а также по забору ДНК-материала у вновь выявленных детей, предположительно являющихся российскими гражданами", - сказала Львова-Белова в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии.
Она также подчеркнула важность реабилитации возвращённых детей и принимающих их семей, это является приоритетной задачей.
По ее словам, ведётся работа над усилением комплексного сопровождения воссоединившихся семей: от первой встречи до дальнейших консультаций и адресной работы в тех регионах, где они будут жить, пояснила Львова-Белова. Уточняется, что в этой связи уже состоялись рабочий встречи с представителями всех ведомств, наделенных полномочиями в данной сфере деятельности.
"В рамках состоявшегося визита обсуждалась возможность обмена методиками и наработками, имеющимися как в практической деятельности, так и в научных исследованиях, а также в работе по обучению специалистов, которым предстоит заниматься этими семьями. По её словам, ещё одним из возможных направлений дальнейшего сотрудничества может стать помощь детям с инвалидностью, так как первая леди Сирии Асма Асад курирует эту тему", - добавили в пресс-службе уполномоченного.
Более 50 тонн гумпомощи при содействии военных РФ доставили в пригород Дамаска - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
18:26
Россия отправила в Сирию 1775 тонн гуманитарной помощи в 2021 году
 
В миреДетиСирияБашар АсадАсма АсадРоссияМария Львова-Белова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в Сирии
02:35Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
Лента новостейМолния
Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в СирииДиетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в деньЭксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол