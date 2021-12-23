https://ria.ru/20211223/siriya-1765249664.html

Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии

Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии - РИА Новости, 23.12.2021

Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии

Планомерная работа по вывозу детей из лагерей "Аль-Холь" и "Рож", а также по взятию ДНК-материала для определения российских гражданах начнётся с января,... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T23:43

2021-12-23T23:43

2021-12-23T23:43

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Планомерная работа по вывозу детей из лагерей "Аль-Холь" и "Рож", а также по взятию ДНК-материала для определения российских гражданах начнётся с января, заявила детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова.По ее словам, Россия получила поддержку и понимание важности этой работы со стороны президента Сирии Башара Асада и его жены, глав МИД и Службы национальной безопасности Сирии."Понимание необходимости дальнейшего сотрудничества в этом вопросе мы достигли и с представителями курдской стороны. Очень надеемся, что все договоренности будут выполнены, и уже с января мы начнём планомерную работу по вывозу детей из лагерей "Аль-Холь" и "Рож", а также по забору ДНК-материала у вновь выявленных детей, предположительно являющихся российскими гражданами", - сказала Львова-Белова в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии.Она также подчеркнула важность реабилитации возвращённых детей и принимающих их семей, это является приоритетной задачей.По ее словам, ведётся работа над усилением комплексного сопровождения воссоединившихся семей: от первой встречи до дальнейших консультаций и адресной работы в тех регионах, где они будут жить, пояснила Львова-Белова. Уточняется, что в этой связи уже состоялись рабочий встречи с представителями всех ведомств, наделенных полномочиями в данной сфере деятельности."В рамках состоявшегося визита обсуждалась возможность обмена методиками и наработками, имеющимися как в практической деятельности, так и в научных исследованиях, а также в работе по обучению специалистов, которым предстоит заниматься этими семьями. По её словам, ещё одним из возможных направлений дальнейшего сотрудничества может стать помощь детям с инвалидностью, так как первая леди Сирии Асма Асад курирует эту тему", - добавили в пресс-службе уполномоченного.

https://ria.ru/20211223/deti-1765208227.html

https://ria.ru/20211223/gumpomosch-1765205889.html

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в мире, дети, сирия, башар асад, асма асад, россия, мария львова-белова