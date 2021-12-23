https://ria.ru/20211223/simptomy-1765027859.html

В Роспотребнадзоре рассказали, когда проявляются симптомы при "омикроне"

В Роспотребнадзоре рассказали, когда проявляются симптомы при "омикроне" - РИА Новости, 23.12.2021

В Роспотребнадзоре рассказали, когда проявляются симптомы при "омикроне"

Симптомы болезни при заражении "омикроном" могут проявиться очень быстро, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T03:25

2021-12-23T03:25

2021-12-23T08:59

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Симптомы болезни при заражении "омикроном" могут проявиться очень быстро, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова."Омикрон"Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть более чем в 100 странах, включая Россию.

https://ria.ru/20211222/vaktsiny-1765017323.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова, омикрон-штамм коронавируса