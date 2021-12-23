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Минск признал группу, объединившуюся через "Радио свободы"*, экстремистской
Минск признал группу, объединившуюся через "Радио свободы"*, экстремистской - РИА Новости, 23.12.2021
Минск признал группу, объединившуюся через "Радио свободы"*, экстремистской
МВД Белоруссии признало экстремистским формированием группу граждан, объединившихся посредством интернет-ресурса "Радио Свобода"*, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:30
2021-12-23T15:50
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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. МВД Белоруссии признало экстремистским формированием группу граждан, объединившихся посредством интернет-ресурса "Радио Свобода"*, сообщила пресс-служба ведомства.В начале декабря главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики сообщило, что Telegram-канал и соцсети "Радио Свобода-Беларусь"* признаны экстремистскими."Министерством внутренних дел 23 декабря 2021 года экстремистским формированием признана группа граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов "Радыё Свабода"*, - говорится в сообщении пресс-службы МВД.Речь идет об интернет-сайте белорусской службы "Радио Свобода"*, а также о ее Telegram-канале, Youtube-канале, аккаунтах в Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассниках, Вконтакте.Действия создателей, руководителей этого экстремистского формирования, а также его участников предусматривают наказание до семи лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД поручено вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ создал правовые условия для признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе через интернет-ресурсы, соцсети и мессенджеры, экстремистскими формированиями. Создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности. В МВД ранее поясняли, что правоохранители не ставят перед собой цель установить личность каждого подписчика ресурсов, признанных экстремистским формированием, и привлечь его к уголовной ответственности как участникам экстремистского формирования – правоохранителей интересуют прежде всего создатели, администраторы и подписчики, которые активно содействовали работе и продвижению таких ресурсов.По последним данным, в перечне, который публикует МВД, значится 24 экстремистских формирования, члены которого объединены в том числе с помощью сайтов, Тelegram-каналов и соцсетей.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20211223/memorial-1765078589.html
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в мире, белоруссия, мвд белоруссии, telegram (приложение), александр лукашенко, одноклассники, facebook
14:30 23.12.2021 (обновлено: 15:50 23.12.2021)
 
Минск признал группу, объединившуюся через "Радио свободы"*, экстремистской

МВД Белоруссии признало группу, объединившуюся через "Радио свободы"*, экстремистской

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. МВД Белоруссии признало экстремистским формированием группу граждан, объединившихся посредством интернет-ресурса "Радио Свобода"*, сообщила пресс-служба ведомства.
В начале декабря главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики сообщило, что Telegram-канал и соцсети "Радио Свобода-Беларусь"* признаны экстремистскими.
"Министерством внутренних дел 23 декабря 2021 года экстремистским формированием признана группа граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов "Радыё Свабода"*, - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Речь идет об интернет-сайте белорусской службы "Радио Свобода"*, а также о ее Telegram-канале, Youtube-канале, аккаунтах в Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассниках, Вконтакте.
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Действия создателей, руководителей этого экстремистского формирования, а также его участников предусматривают наказание до семи лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.
Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД поручено вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ создал правовые условия для признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе через интернет-ресурсы, соцсети и мессенджеры, экстремистскими формированиями. Создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности. В МВД ранее поясняли, что правоохранители не ставят перед собой цель установить личность каждого подписчика ресурсов, признанных экстремистским формированием, и привлечь его к уголовной ответственности как участникам экстремистского формирования – правоохранителей интересуют прежде всего создатели, администраторы и подписчики, которые активно содействовали работе и продвижению таких ресурсов.
По последним данным, в перечне, который публикует МВД, значится 24 экстремистских формирования, члены которого объединены в том числе с помощью сайтов, Тelegram-каналов и соцсетей.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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