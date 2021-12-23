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В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль
В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль - РИА Новости, 23.12.2021
В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль
В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T07:19
2021-12-23T11:54
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.В российской метеорологии это явление называется "ледяная игла" и обычно образуется при ясном или почти ясном небе, поэтому иногда его также называют "осадками ясного неба".По словам Тишковца, алмазную пыль замечают по кратким вспышкам, возникающим, когда кристаллы отражают свет. Этот сверкающий эффект дает феномену его название, поскольку выглядит так, будто в воздухе сверкает множество крошечных бриллиантов. Алмазная пыль часто ассоциируется с ореолами, такими как гало, ложная луна или солнце, световые столбы."Наиболее часто это явление наблюдается в Антарктике и Арктике. В отдельных внутренних районах Антарктиды алмазная пыль наблюдается в среднем 316 дней в году, а более 70 процентов осадков выпадают в виде алмазной пыли", — отметил специалист.Алмазная пыль напоминает туман, однако в отличие от него состоит не из капель жидкой воды, а из кристаллов льда; кроме того, в отличие от тумана она лишь изредка и незначительно уменьшает видимость. Кристаллы льда образуются при температурной инверсии, когда по высотам распространяется теплый и более влажный воздух и смешивается с холодным в нижнем пограничном слое.Тишковец добавил, что ледяные иглы не опасны для людей, но могут создавать проблемы для автоматизированных метеостанций аэропортов при измерении видимости и нижней кромки облаков.
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общество, москва, евгений тишковец
07:19 23.12.2021 (обновлено: 11:54 23.12.2021)
 
В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль

Синоптик Тишковец заявил, что в атмосфере Москвы замечена редкая алмазная пыль

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосква в преддверии Нового года
Москва в преддверии Нового года - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

"В условиях аномального 20-градусного холода и высокой влажности воздуха в атмосфере фиксируется редкий для Центральной России вид твердых осадков — алмазная пыль: явление в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе", — объяснил синоптик.

В российской метеорологии это явление называется "ледяная игла" и обычно образуется при ясном или почти ясном небе, поэтому иногда его также называют "осадками ясного неба".
По словам Тишковца, алмазную пыль замечают по кратким вспышкам, возникающим, когда кристаллы отражают свет. Этот сверкающий эффект дает феномену его название, поскольку выглядит так, будто в воздухе сверкает множество крошечных бриллиантов. Алмазная пыль часто ассоциируется с ореолами, такими как гало, ложная луна или солнце, световые столбы.
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"Наиболее часто это явление наблюдается в Антарктике и Арктике. В отдельных внутренних районах Антарктиды алмазная пыль наблюдается в среднем 316 дней в году, а более 70 процентов осадков выпадают в виде алмазной пыли", — отметил специалист.
Алмазная пыль напоминает туман, однако в отличие от него состоит не из капель жидкой воды, а из кристаллов льда; кроме того, в отличие от тумана она лишь изредка и незначительно уменьшает видимость. Кристаллы льда образуются при температурной инверсии, когда по высотам распространяется теплый и более влажный воздух и смешивается с холодным в нижнем пограничном слое.
Тишковец добавил, что ледяные иглы не опасны для людей, но могут создавать проблемы для автоматизированных метеостанций аэропортов при измерении видимости и нижней кромки облаков.
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

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1 из 8

Похолодание пришло в Москву в начале недели, а к среде ультраполярное вторжение достигло пика.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 8

На базовой городской метеостанции ВДНХ температура воздуха понизилась до минус 22,2 градуса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 8

Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Мороз не отступил и днем, оставив город во власти ледяного арктического воздуха.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 8

Столбики термометров поднялись лишь до минус 17-19 градусов, а по области — до минус 16-21.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 8

Из-за низкой температуры Гидрометцентр объявил в столичном регионе третий, оранжевый, уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 8

Врачи советуют одеваться на улицу многослойно и так, чтобы не оставалось открытых мест.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Испытание зимой продлится до конца недели.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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