https://ria.ru/20211223/putin-1765206407.html

"Нам говорят: война, война". Путин раскрыл, как будет действовать

"Нам говорят: война, война". Путин раскрыл, как будет действовать - РИА Новости, 23.12.2021

"Нам говорят: война, война". Путин раскрыл, как будет действовать

Семнадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина получилась насыщенной и напряженной: за четыре часа — пятьдесят пять вопросов. Журналисты уже не... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T19:34

2021-12-23T19:34

2021-12-23T20:39

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Татьяна Мишина. Семнадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина получилась насыщенной и напряженной: за четыре часа — пятьдесят пять вопросов. Журналисты уже не стремились привлечь внимание экстравагантным видом, зато смогли затронуть все самые важные темы. В высказываниях президента жесткая внешнеполитическая риторика сочеталась с призывом уважать людей — в том числе тех, кто упорно отказывается вакцинироваться. Рефреном звучало: "Россию можно развалить только изнутри".Обработали частицами серебраМороз снаружи и холодный туман внутри — на входе в "Манеж" журналисты проходили через специальную рамку, распылявшую частицы серебра. Три обязательных ПРЦ-теста, похоже, не вызывали полного доверия. Каждые два часа маски меняли, набалдашники микрофона использовали по одному разу и дарили журналистам на память, а стулья были намертво прикручены к полу — чтобы дистанцию никто не сокращал.Тем, кто успел занять места поближе, на этот раз особенно повезло. От самых дальних рядов Путин сидел на расстоянии восьмидесяти метров — как ни размахивай плакатом, увидеть сложно. Дамы, чтобы стать заметнее, надели алые платья и костюмы и утонули в море таких же ярких коллег."Давайте не будем кричать!" — увещевал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — неизменный модератор встреч. "Будем-будем. Кричите", — полушутя разрешал Путин. Он сам выбирал себе собеседников. Когда инициативу перехватывал Песков, упрекал: "Вот бюрократ!"Уголовка или прививки"В России умирает от коронавируса каждый шестой-седьмой заболевший", — заметил корреспондент "Комсомольской правды" Александр Гамов. Почему так происходит и как наказывать ярых антиваксеров — штрафами или, может, сразу уголовным преследованием? — поинтересовался он. Но такая жесткость не встретила понимания."Всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, так… У нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти". Нужно поступать иначе и с уважением относиться ко всем людям, терпеливо разъяснять необходимость прививки, рассуждал Путин. В Германии, например, усиливают ответственность, а уровень вакцинации низкий. "Ну и чего толку? Бороться надо с правонарушениями, а не людьми".Коллективный иммунитет в стране — 59 процентов, а требуется "где-то под 80" или даже 90-95. Путин надеется, что в следующем году, в конце первого квартала или хотя бы во втором, общество достигнет этого уровня. А смертность от ковида действительно сложно подсчитать — вовсе не потому, что власти пытаются что-то скрыть."В советское время никто не спрашивал: шлеп-шлеп-шлеп — и пошли!" — напомнил президент и упрекнул политиков, ратовавших за социализм, но выступавших против вакцинации. Нужно "не крутить хвостом" ради дешевой популярности — о населении думать.К слову, работу правительства и ЦБ в условиях пандемии Путин одобрил. Он указал, что в ведущих странах мира регуляторы включили печатный станок — и это привело к инфляции, росту дефицита бюджетов. Российские власти не просто выдавали деньги "абы как и абы кому", а нацеливались на сохранение рабочих мест и поддержку уязвимых групп — например, семей с детьми младшего возраста. Напрямую или через бизнес выделили четыре с половиной триллиона рублей помощи.И в целом, на взгляд Путина, российская экономика лучше приняла удар и восстановились быстрее. Инфляция выше, чем ожидалось: восемь процентов, но "тоже все в пределах". Очевидные проблемы — рост цен, высокую смертность — президент не отрицал."Россия не могла поступить иначе"Много времени на пресс-конференции уделили Украине — такого не было очень давно. "Хотят ли русские войны"? — спрашивала Ирада Зейналова с НТВ. Представляет ли Путин "ужас войны с Украиной"? "Возможно ли это? Как можно отдать приказ, чтобы русский солдат стрелял в украинца?" — возмущался ведущий "Эха Москвы" Максим Курников.Путин начал издалека: до 2014-го "часть исторических территорий СССР оказалась вне территории страны, и Москва с этим смирилась". "Кремль работал с (президентом Украины Виктором) Ющенко, спорил из-за газа и готов был работать дальше, но что произошло в 2014 году? Кровавый госпереворот". Украинцы возмущались "законно", победа оппозиции была неминуема, Виктор Янукович согласился на все условия посредников, но власть свергли. После этого "возник Крым" — Россия не могла безвольно смотреть на происходящее."Мы вынуждены были что-то делать в 2014 году. Так возник кризис. Хорошо. Дважды украинские власти попробовали решить вопрос силой. Результат? Окружение, потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Единственно возможные. Проблема в чем? Не хотят исполнять. Объявили русских, проживающих на этих территориях, некоренным народом. Потом выдавливают их с исторической территории", — объяснял президент.Про Донбасс Путин заметил: "Ленин со товарищи силой загнали его на Украину". Да и в целом "кто создал Украину? — Ленин Владимир Ильич".Более того, президент видит в нынешних действиях Запада подготовку к "третьей военной операции" на юго-востоке Украины. "Теперь нам говорят "война, война, война". Как Россия-то должна жить с этим, все время с оглядкой, когда долбанут?" И Москва вынуждена будет действовать, хотя "это не наш выбор".Поэтому "без всяких хитростей" Кремль прямо поставил вопрос западным коллегам и НАТО: "Никакого движения на восток быть не должно. Мяч на их стороне. В целом пока мы видим положительную реакцию. Американская сторона готова к переговорам в Женеве, представители назначены. Надеемся, что процесс пойдет по этому пути".Отвечая на вопрос корреспондента британского канала Sky News "Может ли Путин безоговорочно гарантировать ненападение на Украину?", глава государства повторил, что гарантий он как раз ждет от Запада — и немедленно, а не забалтывая это десятилетиями. "Важен не ход переговоров, важен результат. Ни одного дюйма на восток — сказали нам в девяностые. Ну и чего? На-ду-ли. Пять волн расширения НАТО! В Румынии и Польше появляются ракетные системы. Мы, что ли, пришли? К нам пришли"."Вот смотрите, еще в 1918 году один из помощников президента США Вудро Вильсона сказал: всему миру будет спокойнее, если на территории огромной России появится государство в Сибири и еще четыре — в европейской части, — приводил исторические примеры Путин. — В 1991 году мы себя разделили, но европейским партнерам этого мало. Чего вам больше-то надо было? Зачем поддерживать террористические организации на Кавказе? Зачем это надо было делать? Попытка дальнейшего развала".Иностранные агентыОб опасности развала России президент упомянул и после вопроса корреспондента Русской службы Би-би-си Петра Козлова о СМИ, признанных в России иностранными агентами, и о предполагаемом отравлении Алексея Навального — он сейчас отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области."Что говорили оппоненты: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что и было сделано в 90-е. А кто это сделал? Те, кто обслуживали чужие интересы. Вы сказали о человеке, которого якобы отравили, — отвечал Путин. — Вот мы направляли официальные запросы: дайте хоть какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного. Предложили, чтобы туда приехали наши специалисты, я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ — ноль. Ну как это объяснить? Молчание. Если нечего ответить, об этом не нужно говорить".А сидельцы всегда были, есть и будут. Не надо совершать преступлений и прикрываться политикой, добавил президент.Закон об иноагентах придумали не в России и наказывают за неисполнение куда строже: "Пятерочка. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим, чтобы организации, которые занимаются политикой в России, ясно и точно объяснили источники своего финансирования". Глава государства также напомнил, что иноагентами в России признали 74 из двухсот тысяч некоммерческих организаций."Пожалуйста, берите"В Европе — абсолютный рекорд цен на газ. "Ситуация тяжелая, неужели "Газпром" виноват?" — поинтересовался корреспондент Первого канала Павел Краснов."Конечно нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Да врут все потому что, тень на плетень наводят, — не сдерживал эмоций Путин. — "Газпром" увеличил поставки чуть ли на 20 процентов в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки: в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли".Факторов много: неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в "подземки", "ветряки" не работали. При этом местные власти "кошмарят" добывающие компании. "Не надо разрушать долговременные контракты. Нам говорили: рынок отрегулирует. Вот он и отрегулировал. Пожалуйста, берите", — сыронизировал президент.И дал совет западным коллегам: "Пусть займутся своими вопросами и вовремя на них реагируют. И не думают, что они такие умные, что на них Боженька заснул".Пытки в колонияхКсения Собчак, аккредитованная на пресс-конференцию как журналист малоизвестного издания OSTOROZHNO, спрашивала о системе исполнения наказаний и опубликованном в Сети видеоархиве не менее чем с четырехстами эпизодами насилия и истязаний заключенных. Как утверждают, эти пытки происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области.В архиве всплыла фамилия одного из генералов, недавно получившего повышение. По словам Собчак, есть указания на его причастность к издевательствам в колониях. Она пожелала узнать, откуда президент черпает информацию, принимая решение наградить сотрудника или уволить.Путин подчеркнул, что опирается не на "какую-то бумажку", а на разные источники: "Не то чтобы я посмотрел — обрадовался и сразу подписал".По опубликованному архиву возбудили 17 уголовных дел, больше десятка подозреваемых отправили в отставку. "Надо опираться на добросовестное, полноценное расследование тех преступлений, а это — явное преступление. Доводить до конца", — отметил Путин.Конечно, в местах лишения свободы и в СИЗО находятся люди, совершившие противоправные деяния или подозреваемые в этом, но это наши граждане. "И относиться к ним нужно по-человечески", — добавил президент. И пообещал изменения: "Давайте посмотрим, разберемся в этом. Уверяю вас, там нет ни одного заинтересованного. Наказания неизбежны".Немного про Деда МорозаЕсли региональные СМИ больше волновали цены на жилье, ипотека, инфекционные больницы, то крупные издания спрашивали про долги компании "Роснано", демографию, Олимпиаду в Пекине. За почти четыре часа пресс-конференции прозвучали и менее острые вопросы, например, о "новой этике" в западном обществе: "культуре отмены", "отвергании привычных понятий вроде "мама", "папа", "семья" и "пол".Путин придерживается традиционного подхода: женщина — это женщина, мужчина — это мужчина. И полагает, что у всех народов России есть "определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия".Почему президент ездит отдыхать с министром обороны Сергеем Шойгу и не берет с собой главу правительства Михаила Мишустина? "Знаете старый еврейский анекдот: "А кто в лавке-то останется?" Работать кому-то надо".Как складываются отношения Путина и Деда Мороза? "До сих пор строились благообразным образом".Последний вопрос — от представительницы "Авторадио": соблюдает ли глава государства спортивный режим? Не просто соблюдает, но и считает это своим долгом.Пожелав всего самого хорошего в Новом году, президент удалился. И впервые за многие годы никто не дернулся с места в попытке догнать и задать еще парочку вопросов — уже в тесном окружении диктофонов и камер. Была раньше такая традиция, но канула в Лету — у ковидной эпохи новые правила.

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"Россию нельзя победить": самые яркие цитаты пресс-конференции Владимира Путина Самые яркие цитаты пресс-конференции Владимира Путина 2021-12-23T19:34 true PT1M13S

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политика, украина, сергей шойгу, виктор ющенко, владимир путин, ксения собчак, роснано, центральный банк рф (цб рф), нато, газпром, михаил мишустин, петр порошенко, россия