https://ria.ru/20211223/putin-1765167540.html

Пресс-конференция Путина продлилась три часа 56 минут

Пресс-конференция Путина продлилась три часа 56 минут - РИА Новости, 23.12.2021

Пресс-конференция Путина продлилась три часа 56 минут

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась три часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:10

2021-12-23T16:10

2021-12-23T16:24

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась три часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов.Мероприятие проходило в Центральном выставочном зале "Манеж". В этом году на него аккредитовали 507 представителей различных изданий и телеканалов, в том числе иностранных и региональных.Вопросы удалось задать 17 журналистам российских федеральных СМИ, 19 корреспондентам из регионов, четырем сотрудникам зарубежных изданий, двум блогерам.В прошлом году пресс-конференция продлилась четыре часа 29 минут, Путин ответил на 60 вопросов. Тогда из-за пандемии мероприятие проходило в новом формате. Президент общался со СМИ по видеосвязи, находясь в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, пресс-конференция включала в себя и элементы традиционной "прямой линии" — россияне могли заранее отправить свой вопрос через специальное мобильное приложение. В 2020 году представители российских средств массовой информации задали президенту 44 вопроса, от иностранных СМИ поступило три вопроса, еще 13 — от россиян в рамках формата "прямой линии".Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Та беседа с журналистами была самой короткой — чуть больше полутора часов. А в 2012-м мероприятие длилось четыре часа 33 минуты, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света. Дольше всего президент общался с журналистами в 2008 году, тогда эфир продолжался четыре часа 40 минут.

https://ria.ru/20201217/putin-1589623067.html

https://ria.ru/20211223/press-konferentsiya-1764858188.html

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общество, владимир путин