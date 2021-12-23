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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/putin-1765167540.html
Пресс-конференция Путина продлилась три часа 56 минут
Пресс-конференция Путина продлилась три часа 56 минут - РИА Новости, 23.12.2021
Пресс-конференция Путина продлилась три часа 56 минут
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась три часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:10
2021-12-23T16:24
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась три часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов.Мероприятие проходило в Центральном выставочном зале "Манеж". В этом году на него аккредитовали 507 представителей различных изданий и телеканалов, в том числе иностранных и региональных.Вопросы удалось задать 17 журналистам российских федеральных СМИ, 19 корреспондентам из регионов, четырем сотрудникам зарубежных изданий, двум блогерам.В прошлом году пресс-конференция продлилась четыре часа 29 минут, Путин ответил на 60 вопросов. Тогда из-за пандемии мероприятие проходило в новом формате. Президент общался со СМИ по видеосвязи, находясь в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, пресс-конференция включала в себя и элементы традиционной "прямой линии" — россияне могли заранее отправить свой вопрос через специальное мобильное приложение. В 2020 году представители российских средств массовой информации задали президенту 44 вопроса, от иностранных СМИ поступило три вопроса, еще 13 — от россиян в рамках формата "прямой линии".Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Та беседа с журналистами была самой короткой — чуть больше полутора часов. А в 2012-м мероприятие длилось четыре часа 33 минуты, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света. Дольше всего президент общался с журналистами в 2008 году, тогда эфир продолжался четыре часа 40 минут.
https://ria.ru/20201217/putin-1589623067.html
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общество, владимир путин
16:10 23.12.2021 (обновлено: 16:24 23.12.2021)
 
Пресс-конференция Путина продлилась три часа 56 минут

Пресс-конференция Путина продлилась три часа 56 минут, он ответил на 55 вопросов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась три часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов.
Мероприятие проходило в Центральном выставочном зале "Манеж". В этом году на него аккредитовали 507 представителей различных изданий и телеканалов, в том числе иностранных и региональных.
"Мы должны думать о перспективах": большая пресс-конференция Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Президент начал беседу без долгих вступительных слов, и первый же прозвучавший вопрос — о коронавирусе и влиянии пандемии на экономику.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
1 из 10

Президент начал беседу без долгих вступительных слов, и первый же прозвучавший вопрос — о коронавирусе и влиянии пандемии на экономику.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Россия оказалась более готовой к "шокам", чем другие, заметил Путин. По итогам года экономика увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть шести процентов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
2 из 10

Россия оказалась более готовой к "шокам", чем другие, заметил Путин. По итогам года экономика увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть шести процентов.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL / Перейти в фотобанк

Даже в условиях пандемии власти поддерживали пострадавшие отрасли экономики, делая акцент на сохранении рабочих мест и помощи уязвимым группам населения.

Журналисты во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
3 из 10

Даже в условиях пандемии власти поддерживали пострадавшие отрасли экономики, делая акцент на сохранении рабочих мест и помощи уязвимым группам населения.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
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© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL / Перейти в фотобанк

Президент признал, что инфляция пока превышает прогнозы, но наметился рост реальных доходов людей.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
4 из 10

Президент признал, что инфляция пока превышает прогнозы, но наметился рост реальных доходов людей.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
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© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL / Перейти в фотобанк

Говоря о способах борьбы с пандемией, глава государства напомнил о важности вакцинации и призвал ко второму кварталу 2022 года достичь коллективного иммунитета в 80 процентов.

Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
5 из 10

Говоря о способах борьбы с пандемией, глава государства напомнил о важности вакцинации и призвал ко второму кварталу 2022 года достичь коллективного иммунитета в 80 процентов.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Затронули вопрос о нежелательных организациях. Закон об иноагентах "придуман в государстве, которое <...> все считают светочем демократии", сказал Путин. У нас этот документ более либеральный, но к его выполнению есть вопросы, согласился президент.

Журналист во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
6 из 10

Затронули вопрос о нежелательных организациях. Закон об иноагентах "придуман в государстве, которое <...> все считают светочем демократии", сказал Путин. У нас этот документ более либеральный, но к его выполнению есть вопросы, согласился президент.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Западные СМИ несколько месяцев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. Один из самых ожидаемых вопросов — может ли Путин гарантировать ненападение?

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
7 из 10

Западные СМИ несколько месяцев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. Один из самых ожидаемых вопросов — может ли Путин гарантировать ненападение?

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL / Перейти в фотобанк

Складывается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы та не вмешивалась, заметил Путин. Но Москва не может на это не реагировать.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
8 из 10

Складывается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы та не вмешивалась, заметил Путин. Но Москва не может на это не реагировать.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
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© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova

"Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут?" — добавил президент.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
9 из 10

"Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут?" — добавил президент.

© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova
© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL / Перейти в фотобанк

"Не мы кому-то угрожаем", — заявил Путин. Он напомнил о нарушенных обещаниях НАТО: "Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы".

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
10 из 10

"Не мы кому-то угрожаем", — заявил Путин. Он напомнил о нарушенных обещаниях НАТО: "Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы".

© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
Перейти в фотобанк
1 из 10

Президент начал беседу без долгих вступительных слов, и первый же прозвучавший вопрос — о коронавирусе и влиянии пандемии на экономику.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Россия оказалась более готовой к "шокам", чем другие, заметил Путин. По итогам года экономика увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть шести процентов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
3 из 10

Даже в условиях пандемии власти поддерживали пострадавшие отрасли экономики, делая акцент на сохранении рабочих мест и помощи уязвимым группам населения.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
4 из 10

Президент признал, что инфляция пока превышает прогнозы, но наметился рост реальных доходов людей.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
5 из 10

Говоря о способах борьбы с пандемией, глава государства напомнил о важности вакцинации и призвал ко второму кварталу 2022 года достичь коллективного иммунитета в 80 процентов.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
6 из 10

Затронули вопрос о нежелательных организациях. Закон об иноагентах "придуман в государстве, которое <...> все считают светочем демократии", сказал Путин. У нас этот документ более либеральный, но к его выполнению есть вопросы, согласился президент.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Западные СМИ несколько месяцев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. Один из самых ожидаемых вопросов — может ли Путин гарантировать ненападение?

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Складывается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы та не вмешивалась, заметил Путин. Но Москва не может на это не реагировать.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
9 из 10

"Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут?" — добавил президент.

© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova
10 из 10

"Не мы кому-то угрожаем", — заявил Путин. Он напомнил о нарушенных обещаниях НАТО: "Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы".

© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
Перейти в фотобанк
Вопросы удалось задать 17 журналистам российских федеральных СМИ, 19 корреспондентам из регионов, четырем сотрудникам зарубежных изданий, двум блогерам.

В прошлом году пресс-конференция продлилась четыре часа 29 минут, Путин ответил на 60 вопросов. Тогда из-за пандемии мероприятие проходило в новом формате. Президент общался со СМИ по видеосвязи, находясь в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, пресс-конференция включала в себя и элементы традиционной "прямой линии" — россияне могли заранее отправить свой вопрос через специальное мобильное приложение.
LIVE: Большая пресс-конференция Владимира Путина
Онлайн
17 декабря 2020, 11:00
Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции
В 2020 году представители российских средств массовой информации задали президенту 44 вопроса, от иностранных СМИ поступило три вопроса, еще 13 — от россиян в рамках формата "прямой линии".

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Та беседа с журналистами была самой короткой — чуть больше полутора часов. А в 2012-м мероприятие длилось четыре часа 33 минуты, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света. Дольше всего президент общался с журналистами в 2008 году, тогда эфир продолжался четыре часа 40 минут.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
00:11
Большие пресс-конференции президентов России
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ОбществоВладимир Путин
 
 
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