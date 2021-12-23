https://ria.ru/20211223/putin-1765120763.html

Путин заявил, что хайп не должен быть злым

Путин заявил, что хайп не должен быть злым - РИА Новости, 23.12.2021

Путин заявил, что хайп не должен быть злым

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, как он относится к хайпу: главное, чтобы он не был злым, а если есть нотка доброго юмора, то ничего плохого здесь РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:46

2021-12-23T14:46

2021-12-23T14:49

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

санкт-петербург

вологодская область

владимир путин

дед мороз

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, как он относится к хайпу: главное, чтобы он не был злым, а если есть нотка доброго юмора, то ничего плохого здесь нет.Глава государства в четверг проводит итоговую пресс-конференцию. Журналист из Вологодской области рассказал о юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза за то, что он 23 года не исполняет его желание, и спросил, как президент относится к хайпу."Что касается хайпа, главное, чтобы он не был злым. А если есть какая-то нотка или часть доброго юмора, то ничего плохого здесь нет", - ответил Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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общество, санкт-петербург, вологодская область, владимир путин, дед мороз, россия