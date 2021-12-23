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Туризм
https://ria.ru/20211223/puteshestviya-1765047463.html
Эксперты назвали число россиян, желающих путешествовать в зимние каникулы
Эксперты назвали число россиян, желающих путешествовать в зимние каникулы - РИА Новости, 23.12.2021
Эксперты назвали число россиян, желающих путешествовать в зимние каникулы
Каждый четвертый россиянин отправился бы в поездку на новогодние праздники, если бы не пандемия, сообщает SuperJob. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:19
2021-12-23T12:19
туризм
таиланд
египет
новый год
новости - туризм
туризм
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Каждый четвертый россиянин отправился бы в поездку на новогодние праздники, если бы не пандемия, сообщает SuperJob.Сервис по поиску работы провел исследование среди 1,6 тысячи пользователей старше 18 лет. "Если бы не коронавирус, 25 процентов из них отправились бы в путешествие на Новый год: 13 процентов — по России, 12 процентов — за границу. Самые желанные зарубежные направления — Египет, Таиланд и Италия", — рассказали в компании.Только 11 процентов респондентов хотели бы провести новогодние каникулы в гостях, восемь процентов — на даче. Дома отдыхал бы лишь каждый третий россиянин (33 процента).Аналитики отметили, что среди женщин большинство хотят на новогодние праздники отправиться в путешествие по России — 15 процентов. Такой вид отдыха наиболее популярен и у респондентов с доходом от 80 тысяч рублей в месяц — 18 процентов предпочли бы его."Провести новогодние каникулы за границей чаще хотели бы респонденты в возрасте от 35 до 44 лет и опрошенные с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц, это 15 и 17 процентов соответственно", — добавили аналитики.По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, россияне стали больше мечтать о путешествиях как по РФ, так и за рубеж. "По факту же лишь два процента наших соотечественников в этом году решились на поездку по стране и только один из сотни поехал за границу", — сообщили эксперты.
https://ria.ru/20211210/kursk-1762934996.html
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таиланд, египет, новый год, новости - туризм, туризм, россия, италия
12:19 23.12.2021
 
Эксперты назвали число россиян, желающих путешествовать в зимние каникулы

Каждый четвертый россиянин хотел бы путешествовать во время новогодних праздников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГости на открытии ГУМ-катка на Красной площади.
Гости на открытии ГУМ-катка на Красной площади. - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Каждый четвертый россиянин отправился бы в поездку на новогодние праздники, если бы не пандемия, сообщает SuperJob.
Сервис по поиску работы провел исследование среди 1,6 тысячи пользователей старше 18 лет. "Если бы не коронавирус, 25 процентов из них отправились бы в путешествие на Новый год: 13 процентов — по России, 12 процентов — за границу. Самые желанные зарубежные направления — Египет, Таиланд и Италия", — рассказали в компании.
Только 11 процентов респондентов хотели бы провести новогодние каникулы в гостях, восемь процентов — на даче. Дома отдыхал бы лишь каждый третий россиянин (33 процента).
Аналитики отметили, что среди женщин большинство хотят на новогодние праздники отправиться в путешествие по России — 15 процентов. Такой вид отдыха наиболее популярен и у респондентов с доходом от 80 тысяч рублей в месяц — 18 процентов предпочли бы его.
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"Провести новогодние каникулы за границей чаще хотели бы респонденты в возрасте от 35 до 44 лет и опрошенные с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц, это 15 и 17 процентов соответственно", — добавили аналитики.
По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, россияне стали больше мечтать о путешествиях как по РФ, так и за рубеж. "По факту же лишь два процента наших соотечественников в этом году решились на поездку по стране и только один из сотни поехал за границу", — сообщили эксперты.
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