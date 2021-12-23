https://ria.ru/20211223/puteshestviya-1765047463.html

Эксперты назвали число россиян, желающих путешествовать в зимние каникулы

Эксперты назвали число россиян, желающих путешествовать в зимние каникулы - РИА Новости, 23.12.2021

Эксперты назвали число россиян, желающих путешествовать в зимние каникулы

Каждый четвертый россиянин отправился бы в поездку на новогодние праздники, если бы не пандемия, сообщает SuperJob. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:19

2021-12-23T12:19

2021-12-23T12:19

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Каждый четвертый россиянин отправился бы в поездку на новогодние праздники, если бы не пандемия, сообщает SuperJob.Сервис по поиску работы провел исследование среди 1,6 тысячи пользователей старше 18 лет. "Если бы не коронавирус, 25 процентов из них отправились бы в путешествие на Новый год: 13 процентов — по России, 12 процентов — за границу. Самые желанные зарубежные направления — Египет, Таиланд и Италия", — рассказали в компании.Только 11 процентов респондентов хотели бы провести новогодние каникулы в гостях, восемь процентов — на даче. Дома отдыхал бы лишь каждый третий россиянин (33 процента).Аналитики отметили, что среди женщин большинство хотят на новогодние праздники отправиться в путешествие по России — 15 процентов. Такой вид отдыха наиболее популярен и у респондентов с доходом от 80 тысяч рублей в месяц — 18 процентов предпочли бы его."Провести новогодние каникулы за границей чаще хотели бы респонденты в возрасте от 35 до 44 лет и опрошенные с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц, это 15 и 17 процентов соответственно", — добавили аналитики.По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, россияне стали больше мечтать о путешествиях как по РФ, так и за рубеж. "По факту же лишь два процента наших соотечественников в этом году решились на поездку по стране и только один из сотни поехал за границу", — сообщили эксперты.

https://ria.ru/20211210/kursk-1762934996.html

https://ria.ru/20211223/konstantinova-1764865132.html

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таиланд, египет, новый год, новости - туризм, туризм, россия, италия