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Оживить "мертвое": как работают актеры кукольных театров?

Оживить "мертвое": как работают актеры кукольных театров? - РИА Новости, 23.12.2021

Оживить "мертвое": как работают актеры кукольных театров?

Что показывают на кукольных спектаклях 18+? Для кого сложнее поставить кукольное представление — для ребенка или для взрослого? Чем отличаются спектакли для детей 3+ и 6+? Почему не любой актер может играть в кукольном театре? "Играют" ли одни и те же куклы в разных спектаклях? И как куклы становятся живыми героями с помощью актеров?

2021-12-23T12:00

2021-12-23T12:00

2021-12-23T12:00

яснопонятно

искусство

московский театр кукол

подкаст

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Оживить «мертвое»: как работают актеры кукольных театров? Что показывают на кукольных спектаклях 18+? Для кого сложнее поставить кукольное представление — для ребенка или для взрослого? Чем отличаются спектакли для детей 3+ и 6+? Почему не любой актер может играть в кукольном театре? «Играют» ли одни и те же куклы в разных спектаклях? И как куклы становятся живыми героями с помощью актеров? audio/mpeg

Оживить «мертвое»: как работают актеры кукольных театров? Что показывают на кукольных спектаклях 18+? Для кого сложнее поставить кукольное представление — для ребенка или для взрослого? Чем отличаются спектакли для детей 3+ и 6+? Почему не любой актер может играть в кукольном театре? «Играют» ли одни и те же куклы в разных спектаклях? И как куклы становятся живыми героями с помощью актеров? audio/mpeg

Актер Московского театра кукол Евгений Ильин — о том, как работают в кукольных театрах и что нужно для этого уметь.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

искусство, московский театр кукол, подкаст, аудио