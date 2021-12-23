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Оживить "мертвое": как работают актеры кукольных театров?
Оживить "мертвое": как работают актеры кукольных театров? - РИА Новости, 23.12.2021
Оживить "мертвое": как работают актеры кукольных театров?
Что показывают на кукольных спектаклях 18+? Для кого сложнее поставить кукольное представление — для ребенка или для взрослого? Чем отличаются спектакли для детей 3+ и 6+? Почему не любой актер может играть в кукольном театре? "Играют" ли одни и те же куклы в разных спектаклях? И как куклы становятся живыми героями с помощью актеров?
2021-12-23T12:00
2021-12-23T12:00
яснопонятно
искусство
московский театр кукол
подкаст
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Оживить «мертвое»: как работают актеры кукольных театров?
Что показывают на кукольных спектаклях 18+? Для кого сложнее поставить кукольное представление — для ребенка или для взрослого? Чем отличаются спектакли для детей 3+ и 6+? Почему не любой актер может играть в кукольном театре? «Играют» ли одни и те же куклы в разных спектаклях? И как куклы становятся живыми героями с помощью актеров?
audio/mpeg
Оживить «мертвое»: как работают актеры кукольных театров?
Что показывают на кукольных спектаклях 18+? Для кого сложнее поставить кукольное представление — для ребенка или для взрослого? Чем отличаются спектакли для детей 3+ и 6+? Почему не любой актер может играть в кукольном театре? «Играют» ли одни и те же куклы в разных спектаклях? И как куклы становятся живыми героями с помощью актеров?
audio/mpeg
Актер Московского театра кукол Евгений Ильин — о том, как работают в кукольных театрах и что нужно для этого уметь.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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искусство, московский театр кукол, подкаст, аудио
12:00 23.12.2021
 

Оживить "мертвое": как работают актеры кукольных театров?

ЯсноПонятно
Оживить «мертвое»: как работают актеры кукольных театров?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Что показывают на кукольных спектаклях 18+? Для кого сложнее поставить кукольное представление — для ребенка или для взрослого? Чем отличаются спектакли для детей 3+ и 6+? Почему не любой актер может играть в кукольном театре? "Играют" ли одни и те же куклы в разных спектаклях? И как куклы становятся живыми героями с помощью актеров?
Актер Московского театра кукол Евгений Ильин — о том, как работают в кукольных театрах и что нужно для этого уметь.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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