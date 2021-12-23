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Россияне назвали самые востребованные профессии в праздники
Россияне назвали самые востребованные профессии в праздники - РИА Новости, 23.12.2021
Россияне назвали самые востребованные профессии в праздники
Большинство россиян считают, что самые востребованные профессии на новогодние праздники - это продавец и кассир, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру",... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T07:23
2021-12-23T07:23
общество
новый год
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Большинство россиян считают, что самые востребованные профессии на новогодние праздники - это продавец и кассир, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Кроме того, 38% респондентов ожидают роста спроса на услуги водителей в праздничные дни, а 33% - на услуги поваров и официантов. Еще четверть участников исследования (24%) указали, что в новогодние праздники увеличится спрос на аниматоров. В варианте "другое" респонденты указали профессии полицейских, пожарных, электриков и специалистов по ремонту.При этом работать или подрабатывать в новогодние праздники планируют 47% опрошенных жителей России. Этот показатель значительно ниже, чем в предыдущие два года, когда работу в праздничные дни планировали более половины респондентов — 54% в 2020 году и 58% в 2019 году.Среди тех, кто не планирует отдыхать на каникулах с 31 декабря по 9 января, большинство (31%) отметили, что им предстоит работать пятидневную рабочую неделю. Еще 24% опрошенных рассказали, что будут работать по сменному графику, 20% - по гибкому графику, а 8% - вахтовым методом. В варианте "другое" чаще всего отмечали, что в новогодние праздники их график, скорее всего, изменится.
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общество, новый год, россия
07:23 23.12.2021
 
Россияне назвали самые востребованные профессии в праздники

В исследовании "Работы.ру" россияне назвали самые востребованные профессии в праздники

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПокупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Большинство россиян считают, что самые востребованные профессии на новогодние праздники - это продавец и кассир, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"По мнению 56% участников опроса, самыми востребованными профессиями на новогодних праздниках станут специальности продавцов и кассиров. На втором месте оказались курьеры — 49% респондентов отметили, что популярность услуг доставки на праздниках, по их мнению, вырастет. Чуть меньше опрошенных (45%) отметили значимость доступности медицинских услуг и востребованность медработников", - выяснили аналитики в ходе опроса, в котором приняли участие более 5 тысяч респондентов из всех регионов России.
Кроме того, 38% респондентов ожидают роста спроса на услуги водителей в праздничные дни, а 33% - на услуги поваров и официантов. Еще четверть участников исследования (24%) указали, что в новогодние праздники увеличится спрос на аниматоров. В варианте "другое" респонденты указали профессии полицейских, пожарных, электриков и специалистов по ремонту.
При этом работать или подрабатывать в новогодние праздники планируют 47% опрошенных жителей России. Этот показатель значительно ниже, чем в предыдущие два года, когда работу в праздничные дни планировали более половины респондентов — 54% в 2020 году и 58% в 2019 году.
Среди тех, кто не планирует отдыхать на каникулах с 31 декабря по 9 января, большинство (31%) отметили, что им предстоит работать пятидневную рабочую неделю. Еще 24% опрошенных рассказали, что будут работать по сменному графику, 20% - по гибкому графику, а 8% - вахтовым методом. В варианте "другое" чаще всего отмечали, что в новогодние праздники их график, скорее всего, изменится.
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В Москве повысился спрос на "новогодние профессии"
 
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