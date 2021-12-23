https://ria.ru/20211223/podderzhka-1765192152.html

Путин подчеркнул важность поддержки семей с детьми, заявила Кузнецова

Путин подчеркнул важность поддержки семей с детьми, заявила Кузнецова - РИА Новости, 23.12.2021

Путин подчеркнул важность поддержки семей с детьми, заявила Кузнецова

Президент России Владимир Путин, выступая на большой ежегодной пресс-конференции, подчеркнул важность поддержки семей с детьми, заявила РИА Новости вице-спикер... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T17:33

2021-12-23T17:33

2021-12-23T17:33

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

госдума рф

анна кузнецова

россия

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на большой ежегодной пресс-конференции, подчеркнул важность поддержки семей с детьми, заявила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова."Президент подчеркнул важность настройки "тонких" мотивов в принятии решений о рождении детей. Он отметил, что большего счастья, чем дети, в мире не существует – это ключевое. О крепких, благополучных семьях нужно чаще рассказывать в СМИ, социальных сетях. Порой пример из жизни, личный пример является гораздо убедительнее, чем что-либо", - сказала Кузнецова.Вопросы демографии, поддержки семей с детьми, многодетных – звучали сегодня на пресс-конференции главы государства, и он, отвечая на них, затронул несколько важнейших аспектов, отметила Кузнецова. Так, главная из тем – это совершенствование мер поддержки семей с детьми."Сегодня Владимир Владимирович в очередной раз подчеркнул – в ближайшее время необходимо выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. Прозвучала важная задача о расширении мер поддержки. И это ключевые моменты, которые мы отразили в Народной программе партии. Основная задача – это повышение уровня благополучия семей с детьми", - добавила депутат.По ее словам, немаловажную тему президент затронул, обозначив вопросы развития инфраструктуры для семей с детьми."Важно, чтобы все вокруг было приспособлено для жизни и развития семьи – как с одним ребенком, так и многодетной. Родителям с детьми должно быть удобно пойти в детский сад или школу, в магазин или поликлинику, на прогулку в сквер и так далее. Этот вопрос очень остро стоит для многодетных семей, которым выделяют участки для строительства жилья – и президент сегодня дал поручение правительству РФ проработать решение проблемы", - заключила она.

https://ria.ru/20211223/putin-1765035707.html

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общество, владимир путин, госдума рф, анна кузнецова, россия