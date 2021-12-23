https://ria.ru/20211223/pereezd-1765107278.html
В Ульяновской области более 500 человек переедут из аварийных домов в новые
В Ульяновской области более 500 человек переедут из аварийных домов в новые - РИА Новости, 23.12.2021
В Ульяновской области более 500 человек переедут из аварийных домов в новые
Более 500 жителей Ульяновской области переедут до конца года из аварийных домов в новое жилье, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:03
2021-12-23T14:03
2021-12-23T14:03
ульяновская область
димитровград
алексей русских
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586679160_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_8c1e26e5fa6df6a2013c9a70f1ad8535.jpg
УЛЬЯНОВСК, 23 дек – РИА Новости. Более 500 жителей Ульяновской области переедут до конца года из аварийных домов в новое жилье, сообщает пресс-служба регионального парламента.В регионе подвели итоги реализации программы 2020-2021 годов по переселению людей из аварийного жилья на "строительном часе", который провел губернатор Алексей Русских."Продолжаем контролировать этот процесс. Мы не просто должны переселить всех в срок, мы должны сделать это раньше поставленных сроков. При этом необходимо обращать внимание на качество предоставляемых жилых помещений. Муниципалитетам нужно работать активнее, больше взаимодействовать с областным министерством строительства и архитектуры. Все возникающие проблемные моменты необходимо обсуждать и отрабатывать оперативно", - приводит пресс-служба слова Русских.Как сообщил и.о. министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константин Алексич, на данный момент выполнение программы по переселению 2020-2021 годов составляет 73%.В 2022-2023 годах областная программа переселения будет реализована ускоренными темпами. На эти цели Фондом содействия реформированию ЖКХ уже выделены средства. Решение было принято на встрече главы региона с председателем наблюдательного совета фонда Сергеем Степашиным в июне текущего года. Всего досрочно будет расселено 20,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в новые квартиры переедут 555 семей, говорится в сообщении.На "строительном часе" глава регионатакже дал указание руководителям профильных ведомств организовать совместный выезд в Димитровград, где есть угроза срыва сроков переселения по этапу 2020-2021 годов, и разобраться с ситуацией на месте.Кроме того, Русскихпоставил задачу главе администрации Новоульяновска устранить недостатки, о которых сообщили во время "прямой линии" главы региона жители одного из домов города.
https://ria.ru/20211203/gazifikatsiya-1762067084.html
димитровград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586679160_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_49fbd881fe6df5bd87ea5417e10bea23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
димитровград, алексей русских
УЛЬЯНОВСК, 23 дек – РИА Новости
. Более 500 жителей Ульяновской области
переедут до конца года из аварийных домов в новое жилье, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В регионе подвели итоги реализации программы 2020-2021 годов по переселению людей из аварийного жилья на "строительном часе", который провел губернатор Алексей Русских
.
"Продолжаем контролировать этот процесс. Мы не просто должны переселить всех в срок, мы должны сделать это раньше поставленных сроков. При этом необходимо обращать внимание на качество предоставляемых жилых помещений. Муниципалитетам нужно работать активнее, больше взаимодействовать с областным министерством строительства и архитектуры. Все возникающие проблемные моменты необходимо обсуждать и отрабатывать оперативно", - приводит пресс-служба слова Русских.
Как сообщил и.о. министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константин Алексич, на данный момент выполнение программы по переселению 2020-2021 годов составляет 73%.
"С начала года в новые квартиры переселили 382 человека, расселено 168 квартир аварийных домов. В процессе расселения – еще 63 квартиры в Ульяновске
, Димитровграде
и Новоульяновске. Всего до конца года в новое жилье должны переехать 525 человек. Задача по этапу 2021-2022 годов – достичь 90% контрактных договоренностей, сейчас у нас 82%", - рассказал глава ведомства.
В 2022-2023 годах областная программа переселения будет реализована ускоренными темпами. На эти цели Фондом содействия реформированию ЖКХ уже выделены средства. Решение было принято на встрече главы региона с председателем наблюдательного совета фонда Сергеем Степашиным в июне текущего года. Всего досрочно будет расселено 20,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в новые квартиры переедут 555 семей, говорится в сообщении.
На "строительном часе" глава регионатакже дал указание руководителям профильных ведомств организовать совместный выезд в Димитровград, где есть угроза срыва сроков переселения по этапу 2020-2021 годов, и разобраться с ситуацией на месте.
Кроме того, Русскихпоставил задачу главе администрации Новоульяновска устранить недостатки, о которых сообщили во время "прямой линии" главы региона жители одного из домов города.