https://ria.ru/20211223/pereezd-1765107278.html

В Ульяновской области более 500 человек переедут из аварийных домов в новые

В Ульяновской области более 500 человек переедут из аварийных домов в новые - РИА Новости, 23.12.2021

В Ульяновской области более 500 человек переедут из аварийных домов в новые

Более 500 жителей Ульяновской области переедут до конца года из аварийных домов в новое жилье, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:03

2021-12-23T14:03

2021-12-23T14:03

ульяновская область

димитровград

алексей русских

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УЛЬЯНОВСК, 23 дек – РИА Новости. Более 500 жителей Ульяновской области переедут до конца года из аварийных домов в новое жилье, сообщает пресс-служба регионального парламента.В регионе подвели итоги реализации программы 2020-2021 годов по переселению людей из аварийного жилья на "строительном часе", который провел губернатор Алексей Русских."Продолжаем контролировать этот процесс. Мы не просто должны переселить всех в срок, мы должны сделать это раньше поставленных сроков. При этом необходимо обращать внимание на качество предоставляемых жилых помещений. Муниципалитетам нужно работать активнее, больше взаимодействовать с областным министерством строительства и архитектуры. Все возникающие проблемные моменты необходимо обсуждать и отрабатывать оперативно", - приводит пресс-служба слова Русских.Как сообщил и.о. министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константин Алексич, на данный момент выполнение программы по переселению 2020-2021 годов составляет 73%.В 2022-2023 годах областная программа переселения будет реализована ускоренными темпами. На эти цели Фондом содействия реформированию ЖКХ уже выделены средства. Решение было принято на встрече главы региона с председателем наблюдательного совета фонда Сергеем Степашиным в июне текущего года. Всего досрочно будет расселено 20,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в новые квартиры переедут 555 семей, говорится в сообщении.На "строительном часе" глава регионатакже дал указание руководителям профильных ведомств организовать совместный выезд в Димитровград, где есть угроза срыва сроков переселения по этапу 2020-2021 годов, и разобраться с ситуацией на месте.Кроме того, Русскихпоставил задачу главе администрации Новоульяновска устранить недостатки, о которых сообщили во время "прямой линии" главы региона жители одного из домов города.

https://ria.ru/20211203/gazifikatsiya-1762067084.html

димитровград

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димитровград, алексей русских