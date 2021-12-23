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Ульяновская область
https://ria.ru/20211223/pereezd-1765107278.html
В Ульяновской области более 500 человек переедут из аварийных домов в новые
В Ульяновской области более 500 человек переедут из аварийных домов в новые - РИА Новости, 23.12.2021
В Ульяновской области более 500 человек переедут из аварийных домов в новые
Более 500 жителей Ульяновской области переедут до конца года из аварийных домов в новое жилье, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:03
2021-12-23T14:03
ульяновская область
димитровград
алексей русских
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УЛЬЯНОВСК, 23 дек – РИА Новости. Более 500 жителей Ульяновской области переедут до конца года из аварийных домов в новое жилье, сообщает пресс-служба регионального парламента.В регионе подвели итоги реализации программы 2020-2021 годов по переселению людей из аварийного жилья на "строительном часе", который провел губернатор Алексей Русских."Продолжаем контролировать этот процесс. Мы не просто должны переселить всех в срок, мы должны сделать это раньше поставленных сроков. При этом необходимо обращать внимание на качество предоставляемых жилых помещений. Муниципалитетам нужно работать активнее, больше взаимодействовать с областным министерством строительства и архитектуры. Все возникающие проблемные моменты необходимо обсуждать и отрабатывать оперативно", - приводит пресс-служба слова Русских.Как сообщил и.о. министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константин Алексич, на данный момент выполнение программы по переселению 2020-2021 годов составляет 73%.В 2022-2023 годах областная программа переселения будет реализована ускоренными темпами. На эти цели Фондом содействия реформированию ЖКХ уже выделены средства. Решение было принято на встрече главы региона с председателем наблюдательного совета фонда Сергеем Степашиным в июне текущего года. Всего досрочно будет расселено 20,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в новые квартиры переедут 555 семей, говорится в сообщении.На "строительном часе" глава регионатакже дал указание руководителям профильных ведомств организовать совместный выезд в Димитровград, где есть угроза срыва сроков переселения по этапу 2020-2021 годов, и разобраться с ситуацией на месте.Кроме того, Русскихпоставил задачу главе администрации Новоульяновска устранить недостатки, о которых сообщили во время "прямой линии" главы региона жители одного из домов города.
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димитровград, алексей русских
14:03 23.12.2021
 

В Ульяновской области более 500 человек переедут из аварийных домов в новые

© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке
Осмотр квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 23 дек – РИА Новости. Более 500 жителей Ульяновской области переедут до конца года из аварийных домов в новое жилье, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В регионе подвели итоги реализации программы 2020-2021 годов по переселению людей из аварийного жилья на "строительном часе", который провел губернатор Алексей Русских.
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"Продолжаем контролировать этот процесс. Мы не просто должны переселить всех в срок, мы должны сделать это раньше поставленных сроков. При этом необходимо обращать внимание на качество предоставляемых жилых помещений. Муниципалитетам нужно работать активнее, больше взаимодействовать с областным министерством строительства и архитектуры. Все возникающие проблемные моменты необходимо обсуждать и отрабатывать оперативно", - приводит пресс-служба слова Русских.
Как сообщил и.о. министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константин Алексич, на данный момент выполнение программы по переселению 2020-2021 годов составляет 73%.
"С начала года в новые квартиры переселили 382 человека, расселено 168 квартир аварийных домов. В процессе расселения – еще 63 квартиры в Ульяновске, Димитровграде и Новоульяновске. Всего до конца года в новое жилье должны переехать 525 человек. Задача по этапу 2021-2022 годов – достичь 90% контрактных договоренностей, сейчас у нас 82%", - рассказал глава ведомства.
В 2022-2023 годах областная программа переселения будет реализована ускоренными темпами. На эти цели Фондом содействия реформированию ЖКХ уже выделены средства. Решение было принято на встрече главы региона с председателем наблюдательного совета фонда Сергеем Степашиным в июне текущего года. Всего досрочно будет расселено 20,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в новые квартиры переедут 555 семей, говорится в сообщении.
На "строительном часе" глава регионатакже дал указание руководителям профильных ведомств организовать совместный выезд в Димитровград, где есть угроза срыва сроков переселения по этапу 2020-2021 годов, и разобраться с ситуацией на месте.
Кроме того, Русскихпоставил задачу главе администрации Новоульяновска устранить недостатки, о которых сообщили во время "прямой линии" главы региона жители одного из домов города.
 
Ульяновская областьДимитровградАлексей Русских
 
 
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