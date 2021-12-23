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Наука
https://ria.ru/20211223/pandemiya-1764953358.html
"Кто-то захотел прекратить пандемию". Спор о происхождении коронавируса
"Кто-то захотел прекратить пандемию". Спор о происхождении коронавируса - РИА Новости, 23.12.2021
"Кто-то захотел прекратить пандемию". Спор о происхождении коронавируса
С появлением "омикрона" вновь заговорили о лабораторном происхождении коронавируса. В поддержку этой версии высказались сразу несколько ученых. Однако данных о... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T08:00
2021-12-23T08:08
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. С появлением "омикрона" вновь заговорили о лабораторном происхождении коронавируса. В поддержку этой версии высказались сразу несколько ученых. Однако данных о том, что COVID-19 пришел к человеку из дикой природы, все же больше.Слишком много странностей"Почему важно расследовать, откуда взялся "омикрон"? Почему этот вопрос нельзя отодвигать на задний план или откладывать до окончания пандемии?" — спрашивает Алина Чен, молекулярный биолог из Массачусетского технологического института и Гарварда, соавтор книги "VIRAL: в поисках происхождения COVID-19".Версию о лабораторной утечке SARS-CoV-2 Чен всегда рассматривала как вероятную. Летом она приветствовала начатое разведывательными агентствами США расследование этой темы. Впрочем, решить загадку так и не смогли.Внезапное появление омикрон-штамма подлило масла в огонь. Сильно мутировавший вариант распространяется с огромной скоростью. В Великобритании и США он доминирует, еще в нескольких европейских странах его доля стремительно увеличивается."Если рост "омикрона" в мире идет по сходному сценарию, то можем ли мы вспомнить хотя бы один вирус, который бы так быстро и широко шагал по планете?" — задает вопрос вирусолог Арис Катзуракис из Оксфордского университета.Живая вакцина"Мы наблюдаем высококонтагиозный штамм, который распространяется со скоростью лесного пожара. В Англии идет удвоение заболевших каждые два дня", — отмечает молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. В ютьюб-интервью он объяснил, почему гипотеза об искусственном происхождении "омикрона" не лишена оснований."У нас есть технологии, которые позволяют это создавать. Он появился неожиданно. В одном варианте собраны основные мутации в S-белке. Это странно. Возникла вставка из трех аминокислот, которая есть в одном из сезонных коронавирусов. Я не могу представить себе, как это произошло", — привел аргументы ученый.Ранее Петр Чумаков, специалист по онколитическим вирусам, назвал "омикрон" живой вакциной, которая положит конец пандемии. "Этот штамм быстро распространяется, уклоняется от иммунитета, поэтому заражает и непривитых, и привитых, но при этом не вызывает тяжелого заболевания. Это приведет к созданию прослойки "иммунных" людей", — считает исследователь. "Кто-то захотел прекратить эту пандемию", — заявил он.Ему пришлось отвечать на многочисленную критику со стороны научного сообщества и в СМИ, и в соцсетях. В Facebook, комментируя пост коллеги, он написал: "Я могу ответственно сказать, что, серьезно занявшись этим, создать подобие живой вакцины от ковида можно. Другое дело, никто не пропустит такую вакцину, даже если испытания покажут безопасность. Но вот выпустить незаметно такой вирус вполне можно, и он будет работать как "встречный пожар", сметая на пути болезнетворные варианты". Идею о не вполне естественном происхождении высказал и глава РАН Александр Сергеев. По его мнению, вирус мог эволюционировать во время испытаний лекарств против дельта-варианта.Сторонники версии нередко подчеркивают, что речь идет, скорее всего, о случайности, нежели о намеренном выпуске вируса в человеческую популяцию. Такие случаи происходили раньше. Один из последних — утечка в начале декабря возбудителя COVID-19 в лаборатории Академии Синика, крупнейшего научного института на Тайване. Когда там заболела молодая лаборантка, власти провели расследование и выяснили, что сотрудники лаборатории не соблюдали меры предосторожности при работе с зараженными мышами. Неправильно носили маски и респираторы, не надевали две пары перчаток, защитные очки, а также не в том порядке снимали снаряжение.Все гораздо прощеОднако большинство специалистов склоняются к гипотезе перескока вируса из дикой природы. Версию же лабораторной утечки считают маловероятной. Побывавшая в Китае комиссия ВОЗ по расследованию причин пандемии не нашла никаких доказательств.Вирусолог Майкл Воробей из Университета Аризоны, изучающий происхождение SARS-CoV-2, в недавней статье в Science детально проследил хронологию событий в Ухане и пришел к выводу: все указывает на рынок Хуанань, где торговали дикими животными, в том числе восприимчивыми к коронавирусу. Это, к примеру, енотовидные собаки, у которых во время вспышки выделили SARS-CoV-2.Воробей проанализировал все известные случаи COVID-19, с которых началась вспышка в конце 2019-го, и нанес их на карту города. Большинство заражений концентрируется вокруг рынка Хуанань, особенно у западной его части, где в клетках содержали енотовидных собак. Несмотря на действующую в Китае систему раннего оповещения об эпидемиях, животных не протестировали на возбудителя, а сам рынок закрыли лишь 1 января.Природный резервуар возбудителя COVID-19 пока не нашли, но есть догадки. Известно, что SARS-подобные вирусы заражают подковоносых летучих мышей, обитающих в пещерах Старого Света. Геномы SARS-CoV-2 и SARS-CoV, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в Юго-Восточной Азии более 15 лет назад, совпадают на 75 процентов. Есть и более близкие виды. Например, коронавирус RaTG13, обнаруженный у летучих мышей в пещерах провинции Юньнань, похож на 96 процентов, а вирусы, найденные в Лаосе, — почти на 97.У SARS-CoV-2 в гене белка-шипа, который цепляется за клетку человека, есть участок из четырех аминокислот, отвечающий за синтез фуриновой протеазы — фермента, облегчающего проникновение вирусного РНК через клеточную мембрану. Фуриновая вставка есть у вируса гриппа, но отсутствует у SARS-подобных видов. Откуда он взялся в геноме нового коронавируса — загадка, подкреплявшая до недавнего времени предположение о искусственной генной модификации.Ученые из ЕС отчасти пролили свет на эту проблему. Они проанализировали геномы SARS-подобных вирусов, инфицирующих летучих мышей в европейских пещерах, и нашли десять видов, отличающихся на одну или две буквы от фуриновой вставки SARS-CoV-2. "Это доказывает естественное эволюционное происхождение SARS-CoV-2 в летучих мышах при помощи промежуточного хозяина или без него", — заключают авторы работы, представленной в виде препринта.Как появился омикрон-штамм, тоже пока неясно. Генетики из ЮАР, открывшие этот вариант, выдвинули три версии. Наиболее вероятная — эволюция в хронически больном COVID-19 человеке с ослабленной иммунной системой. Коронавирус мог побывать в промежуточных хозяевах — млекопитающих, мутировать и снова перескочить на людей. А возможно, он возник в начале пандемии, циркулировал в каком-то закрытом сообществе, и его просто пропустили из-за недостаточно масштабного тестирования.
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здоровье, биология, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирус sars
08:00 23.12.2021 (обновлено: 08:08 23.12.2021)
 

"Кто-то захотел прекратить пандемию". Спор о происхождении коронавируса

© AP Photo / Ng Han GuanЭксперты ВОЗ во время посещения центра болезней животных в китайском городе Ухане
Эксперты ВОЗ во время посещения центра болезней животных в китайском городе Ухане - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. С появлением "омикрона" вновь заговорили о лабораторном происхождении коронавируса. В поддержку этой версии высказались сразу несколько ученых. Однако данных о том, что COVID-19 пришел к человеку из дикой природы, все же больше.

Слишком много странностей

"Почему важно расследовать, откуда взялся "омикрон"? Почему этот вопрос нельзя отодвигать на задний план или откладывать до окончания пандемии?" — спрашивает Алина Чен, молекулярный биолог из Массачусетского технологического института и Гарварда, соавтор книги "VIRAL: в поисках происхождения COVID-19".
Версию о лабораторной утечке SARS-CoV-2 Чен всегда рассматривала как вероятную. Летом она приветствовала начатое разведывательными агентствами США расследование этой темы. Впрочем, решить загадку так и не смогли.
Внезапное появление омикрон-штамма подлило масла в огонь. Сильно мутировавший вариант распространяется с огромной скоростью. В Великобритании и США он доминирует, еще в нескольких европейских странах его доля стремительно увеличивается.
"Если рост "омикрона" в мире идет по сходному сценарию, то можем ли мы вспомнить хотя бы один вирус, который бы так быстро и широко шагал по планете?" — задает вопрос вирусолог Арис Катзуракис из Оксфордского университета.

Живая вакцина

"Мы наблюдаем высококонтагиозный штамм, который распространяется со скоростью лесного пожара. В Англии идет удвоение заболевших каждые два дня", — отмечает молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. В ютьюб-интервью он объяснил, почему гипотеза об искусственном происхождении "омикрона" не лишена оснований.
"У нас есть технологии, которые позволяют это создавать. Он появился неожиданно. В одном варианте собраны основные мутации в S-белке. Это странно. Возникла вставка из трех аминокислот, которая есть в одном из сезонных коронавирусов. Я не могу представить себе, как это произошло", — привел аргументы ученый.
Ранее Петр Чумаков, специалист по онколитическим вирусам, назвал "омикрон" живой вакциной, которая положит конец пандемии. "Этот штамм быстро распространяется, уклоняется от иммунитета, поэтому заражает и непривитых, и привитых, но при этом не вызывает тяжелого заболевания. Это приведет к созданию прослойки "иммунных" людей", — считает исследователь. "Кто-то захотел прекратить эту пандемию", — заявил он.
Ему пришлось отвечать на многочисленную критику со стороны научного сообщества и в СМИ, и в соцсетях. В Facebook, комментируя пост коллеги, он написал: "Я могу ответственно сказать, что, серьезно занявшись этим, создать подобие живой вакцины от ковида можно. Другое дело, никто не пропустит такую вакцину, даже если испытания покажут безопасность. Но вот выпустить незаметно такой вирус вполне можно, и он будет работать как "встречный пожар", сметая на пути болезнетворные варианты".
Идею о не вполне естественном происхождении высказал и глава РАН Александр Сергеев. По его мнению, вирус мог эволюционировать во время испытаний лекарств против дельта-варианта.
Сторонники версии нередко подчеркивают, что речь идет, скорее всего, о случайности, нежели о намеренном выпуске вируса в человеческую популяцию. Такие случаи происходили раньше. Один из последних — утечка в начале декабря возбудителя COVID-19 в лаборатории Академии Синика, крупнейшего научного института на Тайване. Когда там заболела молодая лаборантка, власти провели расследование и выяснили, что сотрудники лаборатории не соблюдали меры предосторожности при работе с зараженными мышами. Неправильно носили маски и респираторы, не надевали две пары перчаток, защитные очки, а также не в том порядке снимали снаряжение.
© https://coronavirus.data.gov.uk/details/cases?areaType=overview&areaName=United%20KingdomРезкий рост положительных ПЦР-тестов в Великобритании связывают с омикрон-штаммом, который прорывает иммунитет вакцинированных
Число положительных ПЦР-тестов на SARS-CoV-2 в Великобритании
© https://coronavirus.data.gov.uk/details/cases?areaType=overview&areaName=United%20Kingdom
Резкий рост положительных ПЦР-тестов в Великобритании связывают с омикрон-штаммом, который прорывает иммунитет вакцинированных

Все гораздо проще

Однако большинство специалистов склоняются к гипотезе перескока вируса из дикой природы. Версию же лабораторной утечки считают маловероятной. Побывавшая в Китае комиссия ВОЗ по расследованию причин пандемии не нашла никаких доказательств.
Вирусолог Майкл Воробей из Университета Аризоны, изучающий происхождение SARS-CoV-2, в недавней статье в Science детально проследил хронологию событий в Ухане и пришел к выводу: все указывает на рынок Хуанань, где торговали дикими животными, в том числе восприимчивыми к коронавирусу. Это, к примеру, енотовидные собаки, у которых во время вспышки выделили SARS-CoV-2.
CC BY-SA 4.0 / RedAstray, Science/2021 / Карта самых ранних случаев COVID-19 в Ухане
Карта самых ранних случаев COVID-19 в Ухане - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
CC BY-SA 4.0 / RedAstray, Science/2021 /
Карта самых ранних случаев COVID-19 в Ухане
Воробей проанализировал все известные случаи COVID-19, с которых началась вспышка в конце 2019-го, и нанес их на карту города. Большинство заражений концентрируется вокруг рынка Хуанань, особенно у западной его части, где в клетках содержали енотовидных собак. Несмотря на действующую в Китае систему раннего оповещения об эпидемиях, животных не протестировали на возбудителя, а сам рынок закрыли лишь 1 января.
Природный резервуар возбудителя COVID-19 пока не нашли, но есть догадки. Известно, что SARS-подобные вирусы заражают подковоносых летучих мышей, обитающих в пещерах Старого Света. Геномы SARS-CoV-2 и SARS-CoV, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в Юго-Восточной Азии более 15 лет назад, совпадают на 75 процентов. Есть и более близкие виды. Например, коронавирус RaTG13, обнаруженный у летучих мышей в пещерах провинции Юньнань, похож на 96 процентов, а вирусы, найденные в Лаосе, — почти на 97.
У SARS-CoV-2 в гене белка-шипа, который цепляется за клетку человека, есть участок из четырех аминокислот, отвечающий за синтез фуриновой протеазы — фермента, облегчающего проникновение вирусного РНК через клеточную мембрану. Фуриновая вставка есть у вируса гриппа, но отсутствует у SARS-подобных видов. Откуда он взялся в геноме нового коронавируса — загадка, подкреплявшая до недавнего времени предположение о искусственной генной модификации.
Ученые из ЕС отчасти пролили свет на эту проблему. Они проанализировали геномы SARS-подобных вирусов, инфицирующих летучих мышей в европейских пещерах, и нашли десять видов, отличающихся на одну или две буквы от фуриновой вставки SARS-CoV-2. "Это доказывает естественное эволюционное происхождение SARS-CoV-2 в летучих мышах при помощи промежуточного хозяина или без него", — заключают авторы работы, представленной в виде препринта.
Как появился омикрон-штамм, тоже пока неясно. Генетики из ЮАР, открывшие этот вариант, выдвинули три версии. Наиболее вероятная — эволюция в хронически больном COVID-19 человеке с ослабленной иммунной системой. Коронавирус мог побывать в промежуточных хозяевах — млекопитающих, мутировать и снова перескочить на людей. А возможно, он возник в начале пандемии, циркулировал в каком-то закрытом сообществе, и его просто пропустили из-за недостаточно масштабного тестирования.
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