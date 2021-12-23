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https://ria.ru/20211223/pamyatnik-1765045549.html
Находка внутри памятника генерала шокировала ученых
В памятнике генералу обнаружили неожиданное послание - РИА Новости, 23.12.2021
Находка внутри памятника генерала шокировала ученых
В массивном постаменте памятника американскому генералу-конфедерату Роберту Ли, который решили снести после протестов представителей движения Black Lives... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:05
2021-12-23T17:51
наука
ричмонд
гражданская война в сша (1861-1865)
джордж флойд
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В массивном постаменте памятника американскому генералу-конфедерату Роберту Ли, который решили снести после протестов представителей движения Black Lives Matter, обнаружили капсулу времени, сообщает AP.Послание из прошлого ждало открытия не менее 130 лет, рассказали в департаменте исторических ресурсов штата Вирджиния. Оно представляет собой свинцовый ящик, в котором нашли серебряную монету, письмо и три книги — альманах за 1875 год и книгу "Гугенотские возлюбленные: повесть о старом доминионе". Помимо этого, там лежала брошюра, в которой упоминались местные объекты гидроэнергетики. Содержимое конверта станет известно исследователям только после того, как они убедятся в подходящем состоянии бумаги.Ученые отметили, что находка стала для них сюрпризом, поскольку они рассчитывали увидеть совершенно другие исторические артефакты."В газетной статье от 1887 года, когда в пьедестал была встроена капсула времени, говорилось, что в капсуле хранятся памятные вещи времен Гражданской войны и фотография Линкольна, лежащего в гробу. Записи из Библиотеки Вирджинии также предполагают, что 37 жителей Ричмонда, а также организаций и предприятий внесли в капсулу около 60 предметов, многие из которых, как полагают, имеют отношение к Конфедерации", — пишет СМИ.Находка представляет большую ценность, уверены историки. Все обнаруженные предметы поместили в необходимые для сохранности условия.Статую Роберта Ли демонтировали в сентябре. Это был один из самых значительных памятников конфедератам, бронзовая конная скульптура высотой в шесть метров, возвышающаяся на десятиметровом пьедестале почти вдвое выше. Решение о сносе приняли прошлым летом, после гибели от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда.
https://ria.ru/20200830/pamyatnik-1576482253.html
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наука, ричмонд, гражданская война в сша (1861-1865), джордж флойд
10:05 23.12.2021 (обновлено: 17:51 23.12.2021)
 
В памятнике генералу обнаружили неожиданное послание

Снесенный памятник американскому генералу Ли открыл ученым послание в будущее

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкПротестующие возле памятника генералу Роберту Ли в Ричмонде
Протестующие возле памятника генералу Роберту Ли в Ричмонде - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В массивном постаменте памятника американскому генералу-конфедерату Роберту Ли, который решили снести после протестов представителей движения Black Lives Matter, обнаружили капсулу времени, сообщает AP.
Послание из прошлого ждало открытия не менее 130 лет, рассказали в департаменте исторических ресурсов штата Вирджиния. Оно представляет собой свинцовый ящик, в котором нашли серебряную монету, письмо и три книги — альманах за 1875 год и книгу "Гугенотские возлюбленные: повесть о старом доминионе". Помимо этого, там лежала брошюра, в которой упоминались местные объекты гидроэнергетики. Содержимое конверта станет известно исследователям только после того, как они убедятся в подходящем состоянии бумаги.
Памятник первому премьер-министру Канады Джону Александру Макдоналду, пострадавший в ходе акции протеста в Монреале - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа 2020, 07:03
Протестующие в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады
Ученые отметили, что находка стала для них сюрпризом, поскольку они рассчитывали увидеть совершенно другие исторические артефакты.
"В газетной статье от 1887 года, когда в пьедестал была встроена капсула времени, говорилось, что в капсуле хранятся памятные вещи времен Гражданской войны и фотография Линкольна, лежащего в гробу. Записи из Библиотеки Вирджинии также предполагают, что 37 жителей Ричмонда, а также организаций и предприятий внесли в капсулу около 60 предметов, многие из которых, как полагают, имеют отношение к Конфедерации", — пишет СМИ.
Находка представляет большую ценность, уверены историки. Все обнаруженные предметы поместили в необходимые для сохранности условия.
Статую Роберта Ли демонтировали в сентябре. Это был один из самых значительных памятников конфедератам, бронзовая конная скульптура высотой в шесть метров, возвышающаяся на десятиметровом пьедестале почти вдвое выше. Решение о сносе приняли прошлым летом, после гибели от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда.
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