https://ria.ru/20211223/otkhody-1765115180.html
Путин оценил темпы реформы отрасли обращения с отходами
Путин оценил темпы реформы отрасли обращения с отходами - РИА Новости, 23.12.2021
Путин оценил темпы реформы отрасли обращения с отходами
Объем отходов, которые отправляются на переработку в России, достиг 40%, что выше плановых показателей, в целом темп реформы отрасли выше запланированного,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:26
2021-12-23T14:26
2021-12-23T14:28
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
санкт-петербург
ленинградская область
владимир путин
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Объем отходов, которые отправляются на переработку в России, достиг 40%, что выше плановых показателей, в целом темп реформы отрасли выше запланированного, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции."Где-то уже с опережением плана мы идем, примерно на 40%, достигли где-то 40% (такая доля отходов отправляется на сортировку в среднем по России - ред.). То же самое касается объектов, где перерабатываются отходы, это же касается и полигонов", - сказал Путин."Это и перерабатывающие заводы, и сжигание, и другие способы ликвидации отходов. Есть и такие, которые невозможно ликвидировать. Они должны на полигонах размещаться, но на современных, вдалеке от жилья. В этих направлениях идет работа, и она движется темпом выше запланированного", - сказал Путин.Он пояснил, как объяснить людям, что строительство перерабатывающих отходы предприятий экономически выгодно и экологически безопасно. "Надо показывать, как они работают. Современные МСЗ (мусоросжигающие заводы – ред.) расположены не только в Ленинградской области, далеко от Санкт-Петербурга. Они располагаются даже внутри крупных городов", - сказала Путин.Как пояснили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует реформу обращения с отходами, уровень сортировки отходов к концу 2021 года должен был составлять 30%.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211005/putin-1753208178.html
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общество, санкт-петербург, ленинградская область, владимир путин, виктория абрамченко, россия
14:26 23.12.2021 (обновлено: 14:28 23.12.2021)
Путин оценил темпы реформы отрасли обращения с отходами
Президент Путин: темпы реформы отрасли обращения с отходами выше запланированных