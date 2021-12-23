Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/otkhody-1765115180.html
Путин оценил темпы реформы отрасли обращения с отходами
Путин оценил темпы реформы отрасли обращения с отходами - РИА Новости, 23.12.2021
Путин оценил темпы реформы отрасли обращения с отходами
Объем отходов, которые отправляются на переработку в России, достиг 40%, что выше плановых показателей, в целом темп реформы отрасли выше запланированного,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:26
2021-12-23T14:28
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
санкт-петербург
ленинградская область
владимир путин
виктория абрамченко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155979/91/1559799120_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f4f683d523724a1f7750d9c675fe9bb.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Объем отходов, которые отправляются на переработку в России, достиг 40%, что выше плановых показателей, в целом темп реформы отрасли выше запланированного, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции."Где-то уже с опережением плана мы идем, примерно на 40%, достигли где-то 40% (такая доля отходов отправляется на сортировку в среднем по России - ред.). То же самое касается объектов, где перерабатываются отходы, это же касается и полигонов", - сказал Путин."Это и перерабатывающие заводы, и сжигание, и другие способы ликвидации отходов. Есть и такие, которые невозможно ликвидировать. Они должны на полигонах размещаться, но на современных, вдалеке от жилья. В этих направлениях идет работа, и она движется темпом выше запланированного", - сказал Путин.Он пояснил, как объяснить людям, что строительство перерабатывающих отходы предприятий экономически выгодно и экологически безопасно. "Надо показывать, как они работают. Современные МСЗ (мусоросжигающие заводы – ред.) расположены не только в Ленинградской области, далеко от Санкт-Петербурга. Они располагаются даже внутри крупных городов", - сказала Путин.Как пояснили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует реформу обращения с отходами, уровень сортировки отходов к концу 2021 года должен был составлять 30%.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20211005/putin-1753208178.html
https://ria.ru/20210720/defitsit-1741996263.html
санкт-петербург
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155979/91/1559799120_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_be26edc2b4aa586cc9353cf8f79d164e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, ленинградская область, владимир путин, виктория абрамченко, россия
14:26 23.12.2021 (обновлено: 14:28 23.12.2021)
 
Путин оценил темпы реформы отрасли обращения с отходами

Президент Путин: темпы реформы отрасли обращения с отходами выше запланированных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭкскаватор на полигоне твердых бытовых отходов
Экскаватор на полигоне твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Объем отходов, которые отправляются на переработку в России, достиг 40%, что выше плановых показателей, в целом темп реформы отрасли выше запланированного, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
"Где-то уже с опережением плана мы идем, примерно на 40%, достигли где-то 40% (такая доля отходов отправляется на сортировку в среднем по России - ред.). То же самое касается объектов, где перерабатываются отходы, это же касается и полигонов", - сказал Путин.
Мусорный полигон - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 16:33
Путин призвал убрать все мусорные полигоны в границах городов
"Это и перерабатывающие заводы, и сжигание, и другие способы ликвидации отходов. Есть и такие, которые невозможно ликвидировать. Они должны на полигонах размещаться, но на современных, вдалеке от жилья. В этих направлениях идет работа, и она движется темпом выше запланированного", - сказал Путин.
Он пояснил, как объяснить людям, что строительство перерабатывающих отходы предприятий экономически выгодно и экологически безопасно. "Надо показывать, как они работают. Современные МСЗ (мусоросжигающие заводы – ред.) расположены не только в Ленинградской области, далеко от Санкт-Петербурга. Они располагаются даже внутри крупных городов", - сказала Путин.
Как пояснили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует реформу обращения с отходами, уровень сортировки отходов к концу 2021 года должен был составлять 30%.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 11:38
Минприроды опровергло заявления о дефиците товаров из-за мусорной реформы
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ОбществоСанкт-ПетербургЛенинградская областьВладимир ПутинВиктория АбрамченкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
23:19США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
23:08Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
Лента новостейМолния
Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посолСША не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посолПосол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО