https://ria.ru/20211223/orekhi-1765079113.html
Названа неожиданная польза фисташек, спасающая жизни во время сна
Назван способ избежать приступов гипертонии даже во сне - РИА Новости, 23.12.2021
Названа неожиданная польза фисташек, спасающая жизни во время сна
Включение в ежедневный рацион фисташек может помочь в борьбе с гипертонией даже во сне, пишет газета Daily Express со ссылкой на ученых. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:44
2021-12-23T12:44
2021-12-23T15:54
здоровье - общество
здоровье
здоровый образ жизни (зож)
американская кардиологическая ассоциация
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Включение в ежедневный рацион фисташек может помочь в борьбе с гипертонией даже во сне, пишет газета Daily Express со ссылкой на ученых.Исследователи из Американской кардиологической ассоциации рассказали о результатах наблюдений за двумя группами испытуемых, страдающих одновременно от склонности к повышенному артериальному давлению и диабета второго типа. Первая придерживалась контрольной диеты с низким содержанием жира и большим количеством углеводов, а к рациону второй добавили фисташки.Через четыре недели последняя группа при проверке показала интересные результаты. "Фисташковая диета значительно снизила общее периферическое сопротивление, повысила сердечный выброс и улучшила некоторые показатели вариабельности сердечного ритма. Систолическое амбулаторное артериальное давление значительно снизилось после фисташковой диеты, причем больше всего это наблюдалось во время сна", — отметили ученые.Фисташки, объяснили они, содержат аминокислоту L-аргинин, которая в организме превращается в оксид азота. Это вещество играет ключевую роль для расширения сосудов, что помогает уменьшить давление.
https://ria.ru/20211117/davlenie-1759388690.html
https://rsport.ria.ru/20211129/orekh-1761183981.html
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здоровье - общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож), американская кардиологическая ассоциация
12:44 23.12.2021 (обновлено: 15:54 23.12.2021)
Назван способ избежать приступов гипертонии даже во сне
Daily Express: фисташки помогут снизить уровень давления даже во сне