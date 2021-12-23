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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211223/omikron-1765230675.html
Гинцбург рассказал об особенностях омикрон-штамма
Гинцбург рассказал об особенностях омикрон-штамма - РИА Новости, 24.12.2021
Гинцбург рассказал об особенностях омикрон-штамма
Полученные учеными предварительные данные не указывают на то, что омикрон-штамм более опасен, чем другие варианты коронавируса, заявил директор НИЦ... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-23T20:36
2021-12-24T00:15
распространение коронавируса
коронавирусы
александр гинцбург
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полученные учеными предварительные данные не указывают на то, что омикрон-штамм более опасен, чем другие варианты коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала "Россия 24"."Другое дело, что он более контагиозный, то есть он гораздо лучше, соответственно, распространяется в популяции", — сказал он.По словам Гинцбурга, количество заболевших, особенно среди непривитых, из-за "омикрона" может достичь очень больших значений.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон".Как указывали в Минздраве России, для омикрон-варианта коронавируса свойственны симптомы, сходные с гриппом: "першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации". Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные. При этом, по словам Гинцбурга, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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коронавирусы, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
20:36 23.12.2021 (обновлено: 00:15 24.12.2021)
 
Гинцбург рассказал об особенностях омикрон-штамма

Глава Центра Гамалеи Гинцбург заявил, что омикрон-штамм лучше распространяется в популяции

© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полученные учеными предварительные данные не указывают на то, что омикрон-штамм более опасен, чем другие варианты коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала "Россия 24".
"Другое дело, что он более контагиозный, то есть он гораздо лучше, соответственно, распространяется в популяции", — сказал он.
По словам Гинцбурга, количество заболевших, особенно среди непривитых, из-за "омикрона" может достичь очень больших значений.

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон".
Как указывали в Минздраве России, для омикрон-варианта коронавируса свойственны симптомы, сходные с гриппом: "першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации". Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные. При этом, по словам Гинцбурга, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
Шприцы на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаКоронавирусыАлександр ГинцбургКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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