https://ria.ru/20211223/omikron-1765185499.html
Британские эксперты предупредили, что "омикрон" несет "значительный риск"
Британские эксперты предупредили, что "омикрон" несет "значительный риск" - РИА Новости, 23.12.2021
Британские эксперты предупредили, что "омикрон" несет "значительный риск"
Британские эксперты считают штамм коронавируса "омикрон" менее опасным, чем "дельта", однако он по-прежнему несет значительный риск, особенно для системы... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:10
2021-12-23T17:10
2021-12-23T17:10
распространение коронавируса
в мире
великобритания
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЛОНДОН, 23 дек - РИА Новости. Британские эксперты считают штамм коронавируса "омикрон" менее опасным, чем "дельта", однако он по-прежнему несет значительный риск, особенно для системы здравоохранения, сообщает газета Times.Ранее ученые из Великобритании опубликовали два исследования, которые медики назвали "хорошими новостями". Согласно результатам этих исследований, риск госпитализации из-за "омикрона" на 40% ниже, чем из-за штамма "дельта".Британский эпидемиолог Эндрю Хейворд сравнил "омикрон" с "сильным штормом, но не ураганом", который, тем не менее, все еще представляет большую опасность."Мы явно еще не вышли из опасной зоны", - приводит газета слова Хейворда.Министерство здравоохранения ЮАР объявило 25 ноября о том, что на территории страны обнаружен новый вариант коронавируса, который через сутки получил от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) название "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".
https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764974429.html
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в мире, великобритания, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Британские эксперты предупредили, что "омикрон" несет "значительный риск"
Британские эксперты: "омикрон" не так опасен, как "дельта", но несет значительный риск