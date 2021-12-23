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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211223/omikron-1765185499.html
Британские эксперты предупредили, что "омикрон" несет "значительный риск"
Британские эксперты предупредили, что "омикрон" несет "значительный риск" - РИА Новости, 23.12.2021
Британские эксперты предупредили, что "омикрон" несет "значительный риск"
Британские эксперты считают штамм коронавируса "омикрон" менее опасным, чем "дельта", однако он по-прежнему несет значительный риск, особенно для системы... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:10
2021-12-23T17:10
распространение коронавируса
в мире
великобритания
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЛОНДОН, 23 дек - РИА Новости. Британские эксперты считают штамм коронавируса "омикрон" менее опасным, чем "дельта", однако он по-прежнему несет значительный риск, особенно для системы здравоохранения, сообщает газета Times.Ранее ученые из Великобритании опубликовали два исследования, которые медики назвали "хорошими новостями". Согласно результатам этих исследований, риск госпитализации из-за "омикрона" на 40% ниже, чем из-за штамма "дельта".Британский эпидемиолог Эндрю Хейворд сравнил "омикрон" с "сильным штормом, но не ураганом", который, тем не менее, все еще представляет большую опасность."Мы явно еще не вышли из опасной зоны", - приводит газета слова Хейворда.Министерство здравоохранения ЮАР объявило 25 ноября о том, что на территории страны обнаружен новый вариант коронавируса, который через сутки получил от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) название "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".
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в мире, великобритания, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
17:10 23.12.2021
 
Британские эксперты предупредили, что "омикрон" несет "значительный риск"

Британские эксперты: "омикрон" не так опасен, как "дельта", но несет значительный риск

© REUTERS / May JamesАвтомобили скорой помощи перед больницей Святого Томаса в Лондоне
Автомобили скорой помощи перед больницей Святого Томаса в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / May James
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 23 дек - РИА Новости. Британские эксперты считают штамм коронавируса "омикрон" менее опасным, чем "дельта", однако он по-прежнему несет значительный риск, особенно для системы здравоохранения, сообщает газета Times.
Ранее ученые из Великобритании опубликовали два исследования, которые медики назвали "хорошими новостями". Согласно результатам этих исследований, риск госпитализации из-за "омикрона" на 40% ниже, чем из-за штамма "дельта".
Врач-реаниматолог во время обхода пациентов в Тамбовской областной больнице - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 18:49Распространение коронавируса
В ВОЗ дали прогноз о дальнейшем развитии коронавируса
Британский эпидемиолог Эндрю Хейворд сравнил "омикрон" с "сильным штормом, но не ураганом", который, тем не менее, все еще представляет большую опасность.
"Мы явно еще не вышли из опасной зоны", - приводит газета слова Хейворда.
Министерство здравоохранения ЮАР объявило 25 ноября о том, что на территории страны обнаружен новый вариант коронавируса, который через сутки получил от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) название "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреВеликобританияВОЗКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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