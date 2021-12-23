https://ria.ru/20211223/omikron-1765185499.html

Британские эксперты предупредили, что "омикрон" несет "значительный риск"

Британские эксперты предупредили, что "омикрон" несет "значительный риск" - РИА Новости, 23.12.2021

Британские эксперты предупредили, что "омикрон" несет "значительный риск"

Британские эксперты считают штамм коронавируса "омикрон" менее опасным, чем "дельта", однако он по-прежнему несет значительный риск, особенно для системы... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T17:10

2021-12-23T17:10

2021-12-23T17:10

распространение коронавируса

в мире

великобритания

воз

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ЛОНДОН, 23 дек - РИА Новости. Британские эксперты считают штамм коронавируса "омикрон" менее опасным, чем "дельта", однако он по-прежнему несет значительный риск, особенно для системы здравоохранения, сообщает газета Times.Ранее ученые из Великобритании опубликовали два исследования, которые медики назвали "хорошими новостями". Согласно результатам этих исследований, риск госпитализации из-за "омикрона" на 40% ниже, чем из-за штамма "дельта".Британский эпидемиолог Эндрю Хейворд сравнил "омикрон" с "сильным штормом, но не ураганом", который, тем не менее, все еще представляет большую опасность."Мы явно еще не вышли из опасной зоны", - приводит газета слова Хейворда.Министерство здравоохранения ЮАР объявило 25 ноября о том, что на территории страны обнаружен новый вариант коронавируса, который через сутки получил от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) название "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".

https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764974429.html

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в мире, великобритания, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса