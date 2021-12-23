https://ria.ru/20211223/omikron-1765169286.html

В Германии зафиксировали первую смерть от "омикрона"

В Германии зафиксировали первую смерть от "омикрона" - РИА Новости, 23.12.2021

В Германии зафиксировали первую смерть от "омикрона"

Первый случай смерти от штамма коронавируса "омикрон" зафиксирован в Германии, сообщил в четверг институт Роберта Коха. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:16

2021-12-23T16:16

2021-12-23T16:22

распространение коронавируса

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германия

институт роберта коха

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус covid-19

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БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Первый случай смерти от штамма коронавируса "омикрон" зафиксирован в Германии, сообщил в четверг институт Роберта Коха.Согласно таблице, представленной на сайте института, описывающей ежедневную динамику заболеваемости вариантом "омикрон" в ФРГ, скончался человек в возрастной группе от 60 до 79 лет. Другие детали не сообщаются.

https://ria.ru/20211223/omikron-1765061138.html

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в мире, германия, институт роберта коха, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19