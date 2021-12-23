https://ria.ru/20211223/omikron-1765169286.html
В Германии зафиксировали первую смерть от "омикрона"
В Германии зафиксировали первую смерть от "омикрона" - РИА Новости, 23.12.2021
В Германии зафиксировали первую смерть от "омикрона"
Первый случай смерти от штамма коронавируса "омикрон" зафиксирован в Германии, сообщил в четверг институт Роберта Коха. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:16
2021-12-23T16:16
2021-12-23T16:22
распространение коронавируса
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германия
институт роберта коха
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Первый случай смерти от штамма коронавируса "омикрон" зафиксирован в Германии, сообщил в четверг институт Роберта Коха.Согласно таблице, представленной на сайте института, описывающей ежедневную динамику заболеваемости вариантом "омикрон" в ФРГ, скончался человек в возрастной группе от 60 до 79 лет. Другие детали не сообщаются.
https://ria.ru/20211223/omikron-1765061138.html
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РИА Новости
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в мире, германия, институт роберта коха, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19
16:16 23.12.2021 (обновлено: 16:22 23.12.2021)
В Германии зафиксировали первую смерть от "омикрона"
В Германии зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма коронавируса