https://ria.ru/20211223/omikron-1765061138.html

Ученые назвали долю тяжелых случаев при заражении омикрон-штаммом

Ученые назвали долю тяжелых случаев при заражении омикрон-штаммом - РИА Новости, 23.12.2021

Ученые назвали долю тяжелых случаев при заражении омикрон-штаммом

Опубликованы результаты двух исследований, проведенных в Англии и Шотландии, в которых ученые оценивают тяжесть течения COVID-19 и риски госпитализации при... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:37

2021-12-23T11:37

2021-12-23T16:40

наука

великобритания

эдинбургский университет

здоровье

биология

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Опубликованы результаты двух исследований, проведенных в Англии и Шотландии, в которых ученые оценивают тяжесть течения COVID-19 и риски госпитализации при заражении омикрон-штаммом. Данные наблюдений показывают, что риск госпитализации для "омикрона" в целом ниже, чем для "дельты". Информация размещена на сайтах Имперского колледжа Лондона и Эдинбургского университета.Отчет Имперского колледжа Лондона, оценивающий риск госпитализации с Англии, основывается на анализе всех подтвержденных ПЦР-тестированием случаев в период с 1 по 14 декабря 2021 года, когда вариант "омикрон" идентифицировали на основе генетических данных или с помощью метода SGTF (отказа мишени S-гена), — всего 56 тысяч случаев заражения "омикроном" и 269 тысяч — "дельтой".По оценкам авторов, риск любого обращения к врачам при инфицировании омикрон-штаммом, по сравнению с первичными вариантами коронавируса, ниже на 15-20 процентов, а риск госпитализации — на 40-50 процентов. В шотландском исследовании последний показатель еще выше — 50-60 процентов.После того, как ученые внесли поправку и разделили все случаи на две группы: первично инфицированных или невакцинированных и ранее переболевших или вакцинированных, снижение риска для первой группы составило 0-30 процентов, а для второй 55-70 процентов. Также для второй группы исследователи отметили снижение средней продолжительности пребывания в больнице и тяжести симптомов.Отсюда авторы делают вывод о том, что люди, получившие по крайней мере две дозы вакцины, в значительной степени защищены от тяжелого течения COVID-19 даже в случае заражения штаммом "омикрон". В то же время они предостерегают от поспешных заключений о том, что "омикрон" — легкая инфекция, и указывают на ситуацию в Великобритании и Южной Африке, где среди инфицированных этим штаммом велика доля ранее переболевших.Так, на 21 декабря 2021-го в Англии, только по данным официального тестирования, переболели COVID-19 9,8 миллиона человек, что составляет 17,3 процента населения. Учитывая, что зарегистрированные случаи, по оценкам ученых, охватывают примерно треть от их общего числа, более половины населения Англии было инфицировано до начала волны "омикрона". А если учитывать еще и привитых, то получается, что снижение частоты госпитализаций в Англии для пациентов с "омикроном" во многом может быть связано с предыдущим иммунитетом.Поэтому, считают исследователи, результаты, полученные в Англии и Шотландии, нельзя автоматически распространять на другие страны, где количество переболевших и вакцинированных намного меньше. К тому же снижение степени тяжести у "омикрона" сбалансировано высокими рисками заражения и скоростью распространения."Хотя снижение риска госпитализации с вариантом "омикрон" обнадеживает, риск заражения остается чрезвычайно высоким. Лучшую защиту от инфекции и госпитализации по-прежнему обеспечивает бустерной дозы вакцины", — приводятся в пресс-релизе Имперского колледжа Лондона слова одного из авторов исследования профессора Азра Гани (Azra Ghani).Также, по словам ученых, у них пока недостаточно данных, чтобы можно было судить о более серьезных исходах, таких как госпитализация в отделение интенсивной терапии и реанимацию или смерть. Хотя и здесь они ожидают снижение по сравнению с "дельтой" как минимум вдвое.

https://ria.ru/20211223/pandemiya-1764953358.html

https://ria.ru/20211222/immunitet-1764817321.html

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великобритания, эдинбургский университет, здоровье, биология, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса