20:29 23.12.2021 (обновлено: 23:58 23.12.2021)
США не готовы согласиться с предложениями России по НАТО, заявил Белый дом
Псаки: США не готовы согласиться с предложениями России по нерасширению НАТО
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. США не готовы согласиться с предложениями России по НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения. — Прим. ред.) по НАТО — хороший пример", — сказала она на брифинге.
Псаки рассказала, что переговоры по безопасности пройдут в январе, хотя их детали пока окончательно не согласованы.
Она процитировала Владимира Путина, который на большой пресс-конференции выразил надежду на то, что ситуация будет решаться в дипломатическом русле.
"Мы также считаем, что это лучший путь и правильный путь вперед", — добавила она.
"Мы также считаем, что это лучший путь и правильный путь вперед", — добавила она.
Седьмого декабря Владимир Путин провел переговоры по закрытой видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом. Через десять дней после видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В проекты включили положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. Владимир Путин подчеркивал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Кремля.
На пресс-конференции президент подчеркнул, что дальнейшие шаги Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России — "сегодня и на историческую перспективу".