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США не готовы согласиться с предложениями России по НАТО, заявил Белый дом
США не готовы согласиться с предложениями России по НАТО, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.12.2021
США не готовы согласиться с предложениями России по НАТО, заявил Белый дом
США не готовы согласиться с предложениями России по НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T20:29
2021-12-23T23:58
сша
европа
сергей рябков
нато
ситуация на украине
россия
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ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. США не готовы согласиться с предложениями России по НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Псаки рассказала, что переговоры по безопасности пройдут в январе, хотя их детали пока окончательно не согласованы.Она процитировала Владимира Путина, который на большой пресс-конференции выразил надежду на то, что ситуация будет решаться в дипломатическом русле. "Мы также считаем, что это лучший путь и правильный путь вперед", — добавила она.Седьмого декабря Владимир Путин провел переговоры по закрытой видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом. Через десять дней после видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В проекты включили положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. Владимир Путин подчеркивал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Кремля.На пресс-конференции президент подчеркнул, что дальнейшие шаги Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России — "сегодня и на историческую перспективу".
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Путин: "Никакого движения НАТО на восток быть не должно"
Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, заявил президент России Владимир Путин.
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сша, европа, сергей рябков, нато, ситуация на украине, россия
20:29 23.12.2021 (обновлено: 23:58 23.12.2021)
 
США не готовы согласиться с предложениями России по НАТО, заявил Белый дом

Псаки: США не готовы согласиться с предложениями России по нерасширению НАТО

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. США не готовы согласиться с предложениями России по НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения. — Прим. ред.) по НАТО — хороший пример", — сказала она на брифинге.

Псаки рассказала, что переговоры по безопасности пройдут в январе, хотя их детали пока окончательно не согласованы.
Она процитировала Владимира Путина, который на большой пресс-конференции выразил надежду на то, что ситуация будет решаться в дипломатическом русле.

"Мы также считаем, что это лучший путь и правильный путь вперед", — добавила она.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 14:41Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин оценил готовность США и НАТО к переговорам по безопасности
Седьмого декабря Владимир Путин провел переговоры по закрытой видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом. Через десять дней после видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В проекты включили положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. Владимир Путин подчеркивал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Кремля.
На пресс-конференции президент подчеркнул, что дальнейшие шаги Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России — "сегодня и на историческую перспективу".
 
СШАЕвропаСергей РябковНАТОСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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