https://ria.ru/20211223/nato-1765229443.html

США не готовы согласиться с предложениями России по НАТО, заявил Белый дом

США не готовы согласиться с предложениями России по НАТО, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.12.2021

США не готовы согласиться с предложениями России по НАТО, заявил Белый дом

США не готовы согласиться с предложениями России по НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T20:29

2021-12-23T20:29

2021-12-23T23:58

сша

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ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. США не готовы согласиться с предложениями России по НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Псаки рассказала, что переговоры по безопасности пройдут в январе, хотя их детали пока окончательно не согласованы.Она процитировала Владимира Путина, который на большой пресс-конференции выразил надежду на то, что ситуация будет решаться в дипломатическом русле. "Мы также считаем, что это лучший путь и правильный путь вперед", — добавила она.Седьмого декабря Владимир Путин провел переговоры по закрытой видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом. Через десять дней после видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В проекты включили положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. Владимир Путин подчеркивал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Кремля.На пресс-конференции президент подчеркнул, что дальнейшие шаги Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России — "сегодня и на историческую перспективу".

https://ria.ru/20211223/peregovory-1765115634.html

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Путин: "Никакого движения НАТО на восток быть не должно" Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, заявил президент России Владимир Путин. 2021-12-23T20:29 true PT1M01S

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сша, европа, сергей рябков, нато, ситуация на украине, россия