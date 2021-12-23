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НАТО никогда не обещала не расширяться, заявил Столтенберг
НАТО никогда не обещала не расширяться, заявил Столтенберг - РИА Новости, 24.12.2021
НАТО никогда не обещала не расширяться, заявил Столтенберг
Члены НАТО отрицают, что альянс когда-либо обещал не расширяться, сказал в интервью агентству dpa генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-23T19:38
2021-12-24T00:26
нато
в мире
йенс столтенберг
владимир путин
россия
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БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Члены НАТО отрицают, что альянс когда-либо обещал не расширяться, сказал в интервью агентству dpa генсек организации Йенс Столтенберг.Ранее на большой пресс-конференции Владимир Путин сказал, что "Россию надули", в прошлом заверив ее в том, что продвижения блока на восток не будет. Он заявил о "пяти волнах расширения НАТО". При этом в 90-е Москве сказали: "ни одного дюйма на восток"."НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса", — отметил Столтенберг.Кроме того, по его словам, Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и другие договоры "ясно дают понять", что страны могут "свободно определять свою судьбу". Как указал генсек, это основополагающий принцип европейской безопасности, "под которым подписалась Россия"."Мы не можем изменить это несколькими цитатами. Кроме того, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на Восток не обсуждался перед воссоединением Германии", — сказал он.При этом летом в российском МИД привели документальные свидетельства заверений западных политиков не расширять блок в восточном направлении. Официальный представитель ведомства Мария Захарова привела выдержку из телеграммы посольства США в Бонне госсекретарю Джеймсу Бейкеру в начале 1990 года о речи главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера. По его словам, "НАТО должна отказаться от расширения своей территории на Восток, то есть приближения к границам Советского Союза".Также представитель МИД привела в пример записи беседы в 1990 году госсекретаря Джеймса Бейкера и министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе в Москве. В ней представитель Вашингтона говорит о конкретизации того, что именно будет в демилитаризованной восточной части Германии. Предлагалось, что итогом могут стать "гарантии того, что в восточной части Германии не будут размещены натовские войска".Все эти материалы, как подчеркнула Захарова, наглядно показывают, как военный блок нарушал "джентльменское соглашение" с Советским Союзом об уважении его интересов безопасности и свои обязательства о нерасширении.Седьмого декабря Владимир Путин провел переговоры по закрытой видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом. Российский президент подчеркнул, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Кремля.После видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам.На пресс-конференции президент подчеркнул, что дальнейшие шаги Москвы будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности, а от безусловного обеспечения безопасности России — "сегодня и на историческую перспективу".
https://ria.ru/20211223/ukraina-1765189413.html
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Путин: "Никакого движения НАТО на восток быть не должно"
Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, заявил президент России Владимир Путин.
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нато, в мире, йенс столтенберг, владимир путин, россия
19:38 23.12.2021 (обновлено: 00:26 24.12.2021)
 
НАТО никогда не обещала не расширяться, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс никогда не давал обещаний не расширяться

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Члены НАТО отрицают, что альянс когда-либо обещал не расширяться, сказал в интервью агентству dpa генсек организации Йенс Столтенберг.
Ранее на большой пресс-конференции Владимир Путин сказал, что "Россию надули", в прошлом заверив ее в том, что продвижения блока на восток не будет. Он заявил о "пяти волнах расширения НАТО". При этом в 90-е Москве сказали: "ни одного дюйма на восток".
"НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса", — отметил Столтенберг.
Кроме того, по его словам, Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и другие договоры "ясно дают понять", что страны могут "свободно определять свою судьбу". Как указал генсек, это основополагающий принцип европейской безопасности, "под которым подписалась Россия".
"Мы не можем изменить это несколькими цитатами. Кроме того, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на Восток не обсуждался перед воссоединением Германии", — сказал он.
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При этом летом в российском МИД привели документальные свидетельства заверений западных политиков не расширять блок в восточном направлении. Официальный представитель ведомства Мария Захарова привела выдержку из телеграммы посольства США в Бонне госсекретарю Джеймсу Бейкеру в начале 1990 года о речи главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера. По его словам, "НАТО должна отказаться от расширения своей территории на Восток, то есть приближения к границам Советского Союза".
Также представитель МИД привела в пример записи беседы в 1990 году госсекретаря Джеймса Бейкера и министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе в Москве. В ней представитель Вашингтона говорит о конкретизации того, что именно будет в демилитаризованной восточной части Германии. Предлагалось, что итогом могут стать "гарантии того, что в восточной части Германии не будут размещены натовские войска".
Все эти материалы, как подчеркнула Захарова, наглядно показывают, как военный блок нарушал "джентльменское соглашение" с Советским Союзом об уважении его интересов безопасности и свои обязательства о нерасширении.
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Седьмого декабря Владимир Путин провел переговоры по закрытой видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом. Российский президент подчеркнул, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Кремля.
После видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам.
На пресс-конференции президент подчеркнул, что дальнейшие шаги Москвы будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности, а от безусловного обеспечения безопасности России — "сегодня и на историческую перспективу".
 
НАТОВ миреЙенс СтолтенбергВладимир ПутинРоссия
 
 
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