https://ria.ru/20211223/natarov-1765117594.html

Вице-спикера красноярского парламента Натарова арестовали

Вице-спикера красноярского парламента Натарова арестовали - РИА Новости, 23.12.2021

Вице-спикера красноярского парламента Натарова арестовали

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца заместителя председателя Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова, ему вменяются восемь... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:36

2021-12-23T14:36

2021-12-23T14:44

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца заместителя председателя Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова, ему вменяются восемь эпизодов растраты, сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.О задержании слуги народа РИА Новости ранее рассказал источник в правоохранительных органах. Позднее эти данные подтвердил на заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Заседание по избранию меры пресечения должно было состояться вчера, однако в суде Натаров не появился. В суде сообщили, что он в больнице, не уточнив причин и состояния здоровья."Заключение под стражу по 20 февраля 2022 года", - сказали в суде. Там добавили, что Натарову вменяют "восемь преступлений (эпизодов) предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ" (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).По информации источника РИА Новости, задержание связано с делом сына Сергея Натарова Антона, которого заключили под домашний арест в 2019 году по обвинению в мошенничестве. Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР, а в сентябре 2021 года избран депутатом заксобрания Красноярского края. В региональном отделении ЛДПР отказались от комментариев.В 2019 году УФСБ России по Красноярскому краю совместно с управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу объявили о пресечении "организованной преступной группы из должностных лиц, представителей политических партийных организаций и руководителей ряда СМИ региона".По данным следствия, участники группы похитили 4 миллиона рублей у компании, финансируемой из бюджета муниципального образования города Игарка, путем заключения с подконтрольными фирмами фиктивных договоров.

https://ria.ru/20211222/krasnoyarsk-1764832847.html

https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html

https://ria.ru/20211220/dengi-1764603316.html

красноярский край

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красноярский край, происшествия, госдума рф, лдпр