Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211223/natarov-1765117594.html
Вице-спикера красноярского парламента Натарова арестовали
Вице-спикера красноярского парламента Натарова арестовали - РИА Новости, 23.12.2021
Вице-спикера красноярского парламента Натарова арестовали
Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца заместителя председателя Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова, ему вменяются восемь... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:36
2021-12-23T14:44
красноярский край
происшествия
госдума рф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764857476_0:3:1500:847_1920x0_80_0_0_2f65de8d6b45c3a3ea0a87e0ed0942f4.jpg
КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца заместителя председателя Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова, ему вменяются восемь эпизодов растраты, сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.О задержании слуги народа РИА Новости ранее рассказал источник в правоохранительных органах. Позднее эти данные подтвердил на заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Заседание по избранию меры пресечения должно было состояться вчера, однако в суде Натаров не появился. В суде сообщили, что он в больнице, не уточнив причин и состояния здоровья."Заключение под стражу по 20 февраля 2022 года", - сказали в суде. Там добавили, что Натарову вменяют "восемь преступлений (эпизодов) предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ" (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).По информации источника РИА Новости, задержание связано с делом сына Сергея Натарова Антона, которого заключили под домашний арест в 2019 году по обвинению в мошенничестве. Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР, а в сентябре 2021 года избран депутатом заксобрания Красноярского края. В региональном отделении ЛДПР отказались от комментариев.В 2019 году УФСБ России по Красноярскому краю совместно с управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу объявили о пресечении "организованной преступной группы из должностных лиц, представителей политических партийных организаций и руководителей ряда СМИ региона".По данным следствия, участники группы похитили 4 миллиона рублей у компании, финансируемой из бюджета муниципального образования города Игарка, путем заключения с подконтрольными фирмами фиктивных договоров.
https://ria.ru/20211222/krasnoyarsk-1764832847.html
https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html
https://ria.ru/20211220/dengi-1764603316.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764857476_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_1e4183fcaec682c247f0a7e373fff203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, происшествия, госдума рф, лдпр
14:36 23.12.2021 (обновлено: 14:44 23.12.2021)
 
Вице-спикера красноярского парламента Натарова арестовали

Вице-спикера красноярского парламента Натарова арестовали по подозрению в растрате

© Фото : Пресс-центр Закcобрания Красноярского края/Бурмистров А. В.Заместитель председателя Красноярского законодательного собрания Сергей Натаров
Заместитель председателя Красноярского законодательного собрания Сергей Натаров - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : Пресс-центр Закcобрания Красноярского края/Бурмистров А. В.
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца заместителя председателя Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова, ему вменяются восемь эпизодов растраты, сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.
О задержании слуги народа РИА Новости ранее рассказал источник в правоохранительных органах. Позднее эти данные подтвердил на заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Заседание по избранию меры пресечения должно было состояться вчера, однако в суде Натаров не появился. В суде сообщили, что он в больнице, не уточнив причин и состояния здоровья.
Заместитель председателя Красноярского законодательного собрания Сергей Натаров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 05:29
Источник сообщил о задержании вице-спикера заксобрания Красноярского края
"Заключение под стражу по 20 февраля 2022 года", - сказали в суде. Там добавили, что Натарову вменяют "восемь преступлений (эпизодов) предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ" (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).
По информации источника РИА Новости, задержание связано с делом сына Сергея Натарова Антона, которого заключили под домашний арест в 2019 году по обвинению в мошенничестве. Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Задержание министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 15:21
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР, а в сентябре 2021 года избран депутатом заксобрания Красноярского края. В региональном отделении ЛДПР отказались от комментариев.
В 2019 году УФСБ России по Красноярскому краю совместно с управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу объявили о пресечении "организованной преступной группы из должностных лиц, представителей политических партийных организаций и руководителей ряда СМИ региона".
По данным следствия, участники группы похитили 4 миллиона рублей у компании, финансируемой из бюджета муниципального образования города Игарка, путем заключения с подконтрольными фирмами фиктивных договоров.
Похищенные деньги из кассы в Ачинске. Кадры МВД - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 18:31
Оперативники нашли более двух миллионов рублей, похищенных в Ачинске
 
Красноярский крайПроисшествияГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
23:19США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
23:08Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
Лента новостейМолния
Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посолСША не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посолПосол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО