14:36 23.12.2021 (обновлено: 14:44 23.12.2021)
Вице-спикера красноярского парламента Натарова арестовали
Вице-спикера красноярского парламента Натарова арестовали по подозрению в растрате
© Фото : Пресс-центр Закcобрания Красноярского края/Бурмистров А. В.Заместитель председателя Красноярского законодательного собрания Сергей Натаров
КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца заместителя председателя Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова, ему вменяются восемь эпизодов растраты, сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.
О задержании слуги народа РИА Новости ранее рассказал источник в правоохранительных органах. Позднее эти данные подтвердил на заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Заседание по избранию меры пресечения должно было состояться вчера, однако в суде Натаров не появился. В суде сообщили, что он в больнице, не уточнив причин и состояния здоровья.
"Заключение под стражу по 20 февраля 2022 года", - сказали в суде. Там добавили, что Натарову вменяют "восемь преступлений (эпизодов) предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ" (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).
По информации источника РИА Новости, задержание связано с делом сына Сергея Натарова Антона, которого заключили под домашний арест в 2019 году по обвинению в мошенничестве. Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР, а в сентябре 2021 года избран депутатом заксобрания Красноярского края. В региональном отделении ЛДПР отказались от комментариев.
В 2019 году УФСБ России по Красноярскому краю совместно с управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу объявили о пресечении "организованной преступной группы из должностных лиц, представителей политических партийных организаций и руководителей ряда СМИ региона".
По данным следствия, участники группы похитили 4 миллиона рублей у компании, финансируемой из бюджета муниципального образования города Игарка, путем заключения с подконтрольными фирмами фиктивных договоров.
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