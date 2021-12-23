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Комитет Совфеда поддержал закон об уголовном наказании для лихачей
Комитет Совфеда поддержал закон об уголовном наказании для лихачей - РИА Новости, 23.12.2021
Комитет Совфеда поддержал закон об уголовном наказании для лихачей
Профильный комитет Совета по конституционному законодательству поддержал в четверг закон об уголовном наказании для лихачей. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:22
2021-12-23T12:29
общество
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Профильный комитет Совета по конституционному законодательству поддержал в четверг закон об уголовном наказании для лихачей.Совфед рассмотрит документ на заседании 24 декабря.Изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ вводят уголовную ответственность за агрессивное вождение на дорогах. Под таким вождением понимается превышение допустимой скорости движения от 60 и более километров в час, выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) лицом, неоднократно подвергнутом административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.Наказание за это предусматривает штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет. Во всех случаях приговор может быть дополнен лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Также закон вводит уголовную ответственность и для ранее судимых лихачей за очередное злостное ПДД. В таком случае штраф составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо будут назначены обязательные работы до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или же грозит лишение свободы на срок до двух лет. Во всех случаях приговор может быть дополнен лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Нормы нового закона не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами.Также документ вносит корреспондирующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, согласно которым такие дела будут рассматриваться районными судами.
https://ria.ru/20211222/neadekvat-1764827450.html
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общество, совет федерации рф, россия
12:22 23.12.2021 (обновлено: 12:29 23.12.2021)
 
Комитет Совфеда поддержал закон об уголовном наказании для лихачей

Комитет Совета федерации поддержал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Профильный комитет Совета по конституционному законодательству поддержал в четверг закон об уголовном наказании для лихачей.
Совфед рассмотрит документ на заседании 24 декабря.
Изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ вводят уголовную ответственность за агрессивное вождение на дорогах. Под таким вождением понимается превышение допустимой скорости движения от 60 и более километров в час, выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) лицом, неоднократно подвергнутом административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.
Наказание за это предусматривает штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет. Во всех случаях приговор может быть дополнен лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Дорожное движениекве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 02:17
Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
Также закон вводит уголовную ответственность и для ранее судимых лихачей за очередное злостное ПДД. В таком случае штраф составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо будут назначены обязательные работы до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или же грозит лишение свободы на срок до двух лет. Во всех случаях приговор может быть дополнен лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Нормы нового закона не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами.
Также документ вносит корреспондирующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, согласно которым такие дела будут рассматриваться районными судами.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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