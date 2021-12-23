https://ria.ru/20211223/lebedev-1765065760.html

Артемия Лебедева вызвали к следователю

Артемия Лебедева вызвали к следователю - РИА Новости, 23.12.2021

Артемия Лебедева вызвали к следователю

Дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что его вызвали к следователю для дачи объяснений по поводу поста о мощах. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:54

2021-12-23T11:54

2021-12-23T18:46

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

артемий лебедев

московский патриархат

вахтанг кипшидзе

религия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что его вызвали к следователю для дачи объяснений по поводу поста о мощах.В своем телеграм-канале он в нецензурных выражениях отозвался о мощах святых, в том числе Сергия Радонежского, и раскритиковал людей, которые им поклоняются. Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что эти высказывания необходимо проверить на предмет оскорбления чувств верующих.Как добавил РИА Новости источник в правоохранительных органах, следствие начало проверку публикаций Лебедева в соцсетях.

https://ria.ru/20211101/kuzbass-1757252160.html

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2021

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), артемий лебедев, московский патриархат, вахтанг кипшидзе, религия