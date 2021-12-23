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Артемия Лебедева вызвали к следователю
Артемия Лебедева вызвали к следователю - РИА Новости, 23.12.2021
Артемия Лебедева вызвали к следователю
Дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что его вызвали к следователю для дачи объяснений по поводу поста о мощах. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:54
2021-12-23T18:46
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
артемий лебедев
московский патриархат
вахтанг кипшидзе
религия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что его вызвали к следователю для дачи объяснений по поводу поста о мощах.В своем телеграм-канале он в нецензурных выражениях отозвался о мощах святых, в том числе Сергия Радонежского, и раскритиковал людей, которые им поклоняются. Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что эти высказывания необходимо проверить на предмет оскорбления чувств верующих.Как добавил РИА Новости источник в правоохранительных органах, следствие начало проверку публикаций Лебедева в соцсетях.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), артемий лебедев, московский патриархат, вахтанг кипшидзе, религия
11:54 23.12.2021 (обновлено: 18:46 23.12.2021)
 
Артемия Лебедева вызвали к следователю

СК вызвал дизайнера Артемия Лебедева из-за поста о святых мощах

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАртемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что его вызвали к следователю для дачи объяснений по поводу поста о мощах.
В своем телеграм-канале он в нецензурных выражениях отозвался о мощах святых, в том числе Сергия Радонежского, и раскритиковал людей, которые им поклоняются.
Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что эти высказывания необходимо проверить на предмет оскорбления чувств верующих.
"Вам необходимо явиться для дачи объяснений в следственный отдел", — говорится в тексте документа, который опубликовал дизайнер.
Как добавил РИА Новости источник в правоохранительных органах, следствие начало проверку публикаций Лебедева в соцсетях.
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