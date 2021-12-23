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Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20211223/ischenko-1765065889.html
Ищенко: рост экономики Ростовской области вышел на доковидный уровень
Ищенко: рост экономики Ростовской области вышел на доковидный уровень - РИА Новости, 23.12.2021
Ищенко: рост экономики Ростовской области вышел на доковидный уровень
Пандемия коронавируса, которая в текущем году продолжила бушевать практически по всему миру, не помешала росту экономики Ростовской области, которая по... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:00
2021-12-23T12:00
ростовская область
экономика
бизнес
пандемия
александр ищенко
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Пандемия коронавируса, которая в текущем году продолжила бушевать практически по всему миру, не помешала росту экономики Ростовской области, которая по отдельным показателям уже вышла на доковидный уровень. О том, какие законы принимали парламентарии региона, чтобы поддержать людей и бизнес, сколько планируется потратить на борьбу с COVID-19 в будущем году, и что ждут законодатели от нового КоАП, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Юлии Насулиной председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.— Александр Валентинович, как бы Вы охарактеризовали работу законодательного собрания Ростовской области в уходящем году в условиях продолжающейся пандемии?— COVID-19, безусловно, наложил отпечаток на работу регионального парламента: сейчас мы работаем с использованием дистанционного формата, на каждом заседании рассматриваем по два-три законопроекта так или иначе связанных с противодействием коронавирусу. Только в текущем году на борьбу с этой инфекцией в области было направлено порядка 12-15 миллиардов рублей и на будущий год цифры ожидаются сопоставимые.При этом активность донского парламента не снижалась – в уходящем году мы приняли 225 областных законов, значительная часть которых касалась социальной поддержки граждан. Помимо этого в центре внимания остается и поддержка отраслей экономики, наиболее пострадавших от антиковидных ограничений.— Какие законы были приняты на региональном уровне, чтобы поддержать бизнес?— Мы в текущем году продолжили предоставлять поддержку малому и среднему бизнесу, например, до 1 января 2023 года продлили срок действия льготы по арендной плате за пользование госимуществом для малого и среднего бизнеса. Также обнулили налог на имущество в отношении арендного жилья, предоставляемого по договору соцнайма до 1 января 2024 года. Был введен целый ряд других мер поддержки, в том числе и неналоговых.И мы видим сегодня положительный эффект и стабильное развитие, несмотря на отдельные проблемы. Он заключается в том, что у нас растут налоговые поступления, причем как по традиционной системе налогообложения - налог на прибыль, НДФЛ, так и по альтернативным налоговым режимам, которыми пользуется малый бизнес, индивидуальные предприниматели. Не провалилась ни одна категория налогоплательщиков, а значит идет рост производства и оказания услуг во всех секторах.— Можно ли говорить о том, что темпы роста экономики региона уже вышли на доковидный уровень?— Да, экономика Ростовской области увеличила темпы развития, и они уже сопоставимы с доковидными годами. Мы настроены на то, что и в следующем году ситуация будет развиваться еще более позитивно, во всяком случае об этом говорит значительное число показателей. Например, доходы областного бюджета на 2022 год, который мы недавно утвердили во втором чтении, вырастут на 36,5 миллиарда по сравнению с первоначальным бюджетом текущего года, расходы вырастут на 40 миллиардов. Это колоссальный прирост, почти на 20 процентов. Собственные доходы в будущем году увеличатся на 30 миллиардов рублей. При том, что в текущем году они составили 144 миллиарда рублей, на 2022 год они запланированы в объеме 174,3 миллиарда рублей.Это позволяет нам направлять дополнительные финансовые поступления на развитие социальной сферы. В бюджете 2022 года мы существенно увеличивает расходы на медицину, образование, культуру. Закладываем средства на строительство семи новых школ и решение других острых вопросов в жизни области.— Как законодатели выстраивают отношения с федеральными коллегами? Сколько инициатив областного парламента получили положительный отклик?— Для нас взаимоотношения с федерацией всегда ключевая повестка дня. Очевидно, что основные регулятивные функции находятся в федеральном центре, и мы вместе с коллегами, когда это необходимо, стараемся инициировать корректировку федеральных законов либо корректировку рассматриваемых законопроектов с точки зрения интересов наших жителей.Если оценивать несколько лет нашей работы, то за этот созыв законодательного собрания 11 инициатив уже стали федеральными законами, 6 находятся на рассмотрении на разных этапах, и еще 11 мы сейчас прорабатываем. Среди принятых, например, корректировка федерального законодательства с точки зрения снижения бюрократической нагрузки на педагогов в школах. Этот вопрос мы решили благодаря нашему сенатору Ирине Валерьевне Рукавишниковой. Еще один важный вопрос - мы нормативно закрепили права детей-инвалидов на первоочередное посещение различных учреждений и организаций. Также в этом году были решены вопросы с бесплатным проездом к месту санаторного лечения для отдельных категорий детей-инвалидов.— Какие инициативы еще находятся в проработке или уже в ближайшее время станут законами?— Совсем недавно комитет Госдумы по соцполитике поддержал нашу инициативу о том, чтобы сохранить социальные доплаты к пенсии по инвалидности, потере кормильца для несовершеннолетних в период их летнего трудоустройства. Мы прошли довольно долгий путь, чтобы найти поддержку в этом вопросе.Если говорить о законопроектах, которые еще прорабатываются, то это, например, инициатива о бесплатном пребывании и питании в медицинских стационарах родителей детей-инвалидов старше 4 лет. Это проблема, которая многих волнует, и надеюсь, она будет решена. Речь идет о социальной справедливости для детей, которые ограничены в своих физических возможностях, и элементарно не могут обходиться без мамы или папы. Сегодня родители вынуждены платить за это. В разных регионах этот вопрос решается по-разному, но нужен единый подход, и мы его будем добиваться.— Большая работа, в том числе сенаторами от Ростовской области, ведется по подготовке нового КоАП. Будут ли учтены в новом кодексе предложения от нашего региона? И когда состоится широкое обсуждение КоАП?— Сегодня проект кодекса уже разработан, идет обкатка его содержания в федеральных министерствах и ведомствах. Наши представители активно участвовали в его разработке, потому что мы сталкиваемся с большим количеством проблем из-за несовершенства законодательства в сфере административных правонарушений. Возьмите, например, тишину и покой граждан. Большое количество жалоб людей на то, что неэффективен этот механизм. Вопрос потравы посевов в сельских территориях. Ответственность за непринятие мер по уничтожению вредных растений. Вопросы благоустройства городов и сельских населенных пунктов.На сегодняшний день предложения Ростовской области учтены в проекте кодекса, но поскольку текст не окончательный, сложно сказать, что останется в итоговой редакции. Предполагается, что в первом полугодии 2022 года проект кодекса, согласованного всеми федеральными органами исполнительной власти, будет представлен региональным и муниципальным властям для того, чтобы они могли высказать свою позицию, свои замечания и поправки. Мы высказали пожелание провести базовое обсуждение у нас в Ростовской области, поскольку мы имеем более 20-летний опыт работы с административным законодательством федерального и регионального уровня.— Какие первоочередные задачи будут стоять перед депутатами законодательного собрания Ростовской области в 2022 году?— Первое, чем мы будем заниматься начиная с 1 января 2022 года, - это обсуждение задач корректировки областного законодательства в связи с принятием Федерального закона о системе публичной власти в РФ. Там очень много новаций, серьезных изменений в самой конструкции правового регулирования. Это без сомнения потребует корректировки областного законодательства. Мы продолжим корректировку областного законодательства о соцподдержке граждан, потому что этот вопрос всегда находится в центре внимания губернатора и депутатского корпуса. В январе-феврале будем обсуждать изменения законодательства о предоставлении льгот по транспортному обслуживанию.Совершенно точно будем обсуждать вопросы агломерационного развития Ростовской области, поскольку видим, что нам нужны законодательные решения, которые бы сняли межмуниципальные ограничения, в том числе по тарифам, регистрационным действиям, межведомственному общению по линии МФЦ. Кстати, мы обсуждаем тему перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронную сферу. И с 1 января 2022 года у жителей области уже появился возможность 100 процентов рекомендованных государственных услуг регионального уровня получать в электронной форме. В целом делать работу органов публичной власти более комфортной и доступной - это для нас задача номер один в 2022 году.
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экономика, бизнес, пандемия, александр ищенко
12:00 23.12.2021
 

Ищенко: рост экономики Ростовской области вышел на доковидный уровень

© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Ростовской областиПредседатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Ростовской области
Читать ria.ru в
Пандемия коронавируса, которая в текущем году продолжила бушевать практически по всему миру, не помешала росту экономики Ростовской области, которая по отдельным показателям уже вышла на доковидный уровень. О том, какие законы принимали парламентарии региона, чтобы поддержать людей и бизнес, сколько планируется потратить на борьбу с COVID-19 в будущем году, и что ждут законодатели от нового КоАП, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Юлии Насулиной председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
— Александр Валентинович, как бы Вы охарактеризовали работу законодательного собрания Ростовской области в уходящем году в условиях продолжающейся пандемии?
COVID-19, безусловно, наложил отпечаток на работу регионального парламента: сейчас мы работаем с использованием дистанционного формата, на каждом заседании рассматриваем по два-три законопроекта так или иначе связанных с противодействием коронавирусу. Только в текущем году на борьбу с этой инфекцией в области было направлено порядка 12-15 миллиардов рублей и на будущий год цифры ожидаются сопоставимые.
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В Ростовской области поддержали законопроект о введении QR-кодов
При этом активность донского парламента не снижалась – в уходящем году мы приняли 225 областных законов, значительная часть которых касалась социальной поддержки граждан. Помимо этого в центре внимания остается и поддержка отраслей экономики, наиболее пострадавших от антиковидных ограничений.
— Какие законы были приняты на региональном уровне, чтобы поддержать бизнес?
Мы в текущем году продолжили предоставлять поддержку малому и среднему бизнесу, например, до 1 января 2023 года продлили срок действия льготы по арендной плате за пользование госимуществом для малого и среднего бизнеса. Также обнулили налог на имущество в отношении арендного жилья, предоставляемого по договору соцнайма до 1 января 2024 года. Был введен целый ряд других мер поддержки, в том числе и неналоговых.
И мы видим сегодня положительный эффект и стабильное развитие, несмотря на отдельные проблемы. Он заключается в том, что у нас растут налоговые поступления, причем как по традиционной системе налогообложения - налог на прибыль, НДФЛ, так и по альтернативным налоговым режимам, которыми пользуется малый бизнес, индивидуальные предприниматели. Не провалилась ни одна категория налогоплательщиков, а значит идет рост производства и оказания услуг во всех секторах.
— Можно ли говорить о том, что темпы роста экономики региона уже вышли на доковидный уровень?
Да, экономика Ростовской области увеличила темпы развития, и они уже сопоставимы с доковидными годами. Мы настроены на то, что и в следующем году ситуация будет развиваться еще более позитивно, во всяком случае об этом говорит значительное число показателей. Например, доходы областного бюджета на 2022 год, который мы недавно утвердили во втором чтении, вырастут на 36,5 миллиарда по сравнению с первоначальным бюджетом текущего года, расходы вырастут на 40 миллиардов. Это колоссальный прирост, почти на 20 процентов. Собственные доходы в будущем году увеличатся на 30 миллиардов рублей. При том, что в текущем году они составили 144 миллиарда рублей, на 2022 год они запланированы в объеме 174,3 миллиарда рублей.
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 12:08Ростовская область
Рекордный по объему расходов бюджет утвердили в Ростове-на-Дону на 2022 год
Это позволяет нам направлять дополнительные финансовые поступления на развитие социальной сферы. В бюджете 2022 года мы существенно увеличивает расходы на медицину, образование, культуру. Закладываем средства на строительство семи новых школ и решение других острых вопросов в жизни области.
— Как законодатели выстраивают отношения с федеральными коллегами? Сколько инициатив областного парламента получили положительный отклик?
Для нас взаимоотношения с федерацией всегда ключевая повестка дня. Очевидно, что основные регулятивные функции находятся в федеральном центре, и мы вместе с коллегами, когда это необходимо, стараемся инициировать корректировку федеральных законов либо корректировку рассматриваемых законопроектов с точки зрения интересов наших жителей.
Если оценивать несколько лет нашей работы, то за этот созыв законодательного собрания 11 инициатив уже стали федеральными законами, 6 находятся на рассмотрении на разных этапах, и еще 11 мы сейчас прорабатываем. Среди принятых, например, корректировка федерального законодательства с точки зрения снижения бюрократической нагрузки на педагогов в школах. Этот вопрос мы решили благодаря нашему сенатору Ирине Валерьевне Рукавишниковой. Еще один важный вопрос - мы нормативно закрепили права детей-инвалидов на первоочередное посещение различных учреждений и организаций. Также в этом году были решены вопросы с бесплатным проездом к месту санаторного лечения для отдельных категорий детей-инвалидов.
— Какие инициативы еще находятся в проработке или уже в ближайшее время станут законами?
Совсем недавно комитет Госдумы по соцполитике поддержал нашу инициативу о том, чтобы сохранить социальные доплаты к пенсии по инвалидности, потере кормильца для несовершеннолетних в период их летнего трудоустройства. Мы прошли довольно долгий путь, чтобы найти поддержку в этом вопросе.
Если говорить о законопроектах, которые еще прорабатываются, то это, например, инициатива о бесплатном пребывании и питании в медицинских стационарах родителей детей-инвалидов старше 4 лет. Это проблема, которая многих волнует, и надеюсь, она будет решена. Речь идет о социальной справедливости для детей, которые ограничены в своих физических возможностях, и элементарно не могут обходиться без мамы или папы. Сегодня родители вынуждены платить за это. В разных регионах этот вопрос решается по-разному, но нужен единый подход, и мы его будем добиваться.
Ростов-на Дону - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 12:49Ростовская область
Доходы Ростовской области вырастут на 11 миллиардов рублей
— Большая работа, в том числе сенаторами от Ростовской области, ведется по подготовке нового КоАП. Будут ли учтены в новом кодексе предложения от нашего региона? И когда состоится широкое обсуждение КоАП?
Сегодня проект кодекса уже разработан, идет обкатка его содержания в федеральных министерствах и ведомствах. Наши представители активно участвовали в его разработке, потому что мы сталкиваемся с большим количеством проблем из-за несовершенства законодательства в сфере административных правонарушений. Возьмите, например, тишину и покой граждан. Большое количество жалоб людей на то, что неэффективен этот механизм. Вопрос потравы посевов в сельских территориях. Ответственность за непринятие мер по уничтожению вредных растений. Вопросы благоустройства городов и сельских населенных пунктов.
На сегодняшний день предложения Ростовской области учтены в проекте кодекса, но поскольку текст не окончательный, сложно сказать, что останется в итоговой редакции. Предполагается, что в первом полугодии 2022 года проект кодекса, согласованного всеми федеральными органами исполнительной власти, будет представлен региональным и муниципальным властям для того, чтобы они могли высказать свою позицию, свои замечания и поправки. Мы высказали пожелание провести базовое обсуждение у нас в Ростовской области, поскольку мы имеем более 20-летний опыт работы с административным законодательством федерального и регионального уровня.
— Какие первоочередные задачи будут стоять перед депутатами законодательного собрания Ростовской области в 2022 году?
Первое, чем мы будем заниматься начиная с 1 января 2022 года, - это обсуждение задач корректировки областного законодательства в связи с принятием Федерального закона о системе публичной власти в РФ. Там очень много новаций, серьезных изменений в самой конструкции правового регулирования. Это без сомнения потребует корректировки областного законодательства. Мы продолжим корректировку областного законодательства о соцподдержке граждан, потому что этот вопрос всегда находится в центре внимания губернатора и депутатского корпуса. В январе-феврале будем обсуждать изменения законодательства о предоставлении льгот по транспортному обслуживанию.
Совершенно точно будем обсуждать вопросы агломерационного развития Ростовской области, поскольку видим, что нам нужны законодательные решения, которые бы сняли межмуниципальные ограничения, в том числе по тарифам, регистрационным действиям, межведомственному общению по линии МФЦ. Кстати, мы обсуждаем тему перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронную сферу. И с 1 января 2022 года у жителей области уже появился возможность 100 процентов рекомендованных государственных услуг регионального уровня получать в электронной форме. В целом делать работу органов публичной власти более комфортной и доступной - это для нас задача номер один в 2022 году.
 
Ростовская областьЭкономикаБизнеспандемияАлександр Ищенко
 
 
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