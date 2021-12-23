https://ria.ru/20211223/gossovet-1765127075.html
Заседание Госсовета пройдет 24 декабря
Заседание Госсовета пройдет 24 декабря - РИА Новости, 23.12.2021
Заседание Госсовета пройдет 24 декабря
Заседание Госсовета и Совета по науке пройдет 24 декабря, планируется подвести итоги и представить предложения по новой долгосрочной программе, сообщает... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:05
2021-12-23T15:05
2021-12-23T15:11
общество
наука
россия
политика
новосибирская область
самарская область
дмитрий азаров
виктор садовничий
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Заседание Госсовета и Совета по науке пройдет 24 декабря, планируется подвести итоги и представить предложения по новой долгосрочной программе, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать четвертого декабря в формате видеосвязи состоится совместное заседание Государственного совета и президентского Совета по науке и образованию", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председатель комиссии Госсовета по направлению "Наука", губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также президент РАН Александр Сергеев и ректор МГУ Виктор Садовничий."Планируется подвести итоги мероприятий в рамках завершающегося Года науки, а также представить предложения по разработке новой долгосрочной программы, которая позволила бы вывести на качественно иной уровень управление в научной сфере и реализацию исследовательских проектов на всей территории страны", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что для подготовки материалов к заседанию и обсуждения предложений регионов по развитию научно-технологического потенциала 22 декабря состоялся семинар-совещание с участием глав субъектов федерации и представителей профессионального сообщества.
https://realty.ria.ru/20211222/gossovet-1764944844.html
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общество, наука, россия, политика, новосибирская область, самарская область, дмитрий азаров, виктор садовничий, российская академия наук, александр сергеев (ран), андрей травников, дмитрий чернышенко
15:05 23.12.2021 (обновлено: 15:11 23.12.2021)
Заседание Госсовета пройдет 24 декабря
Заседание Госсовета и Совета по науке пройдет 24 декабря