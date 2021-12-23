Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211223/gossovet-1765127075.html
Заседание Госсовета пройдет 24 декабря
Заседание Госсовета пройдет 24 декабря - РИА Новости, 23.12.2021
Заседание Госсовета пройдет 24 декабря
Заседание Госсовета и Совета по науке пройдет 24 декабря, планируется подвести итоги и представить предложения по новой долгосрочной программе, сообщает... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:05
2021-12-23T15:11
общество
наука
россия
политика
новосибирская область
самарская область
дмитрий азаров
виктор садовничий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589319905_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_7eca410bfb5e4d6c6b0d112c4dc50b1a.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Заседание Госсовета и Совета по науке пройдет 24 декабря, планируется подвести итоги и представить предложения по новой долгосрочной программе, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать четвертого декабря в формате видеосвязи состоится совместное заседание Государственного совета и президентского Совета по науке и образованию", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председатель комиссии Госсовета по направлению "Наука", губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также президент РАН Александр Сергеев и ректор МГУ Виктор Садовничий."Планируется подвести итоги мероприятий в рамках завершающегося Года науки, а также представить предложения по разработке новой долгосрочной программы, которая позволила бы вывести на качественно иной уровень управление в научной сфере и реализацию исследовательских проектов на всей территории страны", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что для подготовки материалов к заседанию и обсуждения предложений регионов по развитию научно-технологического потенциала 22 декабря состоялся семинар-совещание с участием глав субъектов федерации и представителей профессионального сообщества.
https://realty.ria.ru/20211222/gossovet-1764944844.html
https://ria.ru/20211223/podderzhka-1765128092.html
россия
новосибирская область
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589319905_571:216:3013:2048_1920x0_80_0_0_3b9beca6d3ec936c412a118038918e00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, наука, россия, политика, новосибирская область, самарская область, дмитрий азаров, виктор садовничий, российская академия наук, александр сергеев (ран), андрей травников, дмитрий чернышенко
15:05 23.12.2021 (обновлено: 15:11 23.12.2021)
 
Заседание Госсовета пройдет 24 декабря

Заседание Госсовета и Совета по науке пройдет 24 декабря

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Заседание Госсовета и Совета по науке пройдет 24 декабря, планируется подвести итоги и представить предложения по новой долгосрочной программе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать четвертого декабря в формате видеосвязи состоится совместное заседание Государственного совета и президентского Совета по науке и образованию", - говорится в сообщении.
Научный сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 16:39
В Госсовете РФ предлагают помочь молодым ученым льготной ипотекой и арендой
Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председатель комиссии Госсовета по направлению "Наука", губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также президент РАН Александр Сергеев и ректор МГУ Виктор Садовничий.
"Планируется подвести итоги мероприятий в рамках завершающегося Года науки, а также представить предложения по разработке новой долгосрочной программы, которая позволила бы вывести на качественно иной уровень управление в научной сфере и реализацию исследовательских проектов на всей территории страны", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что для подготовки материалов к заседанию и обсуждения предложений регионов по развитию научно-технологического потенциала 22 декабря состоялся семинар-совещание с участием глав субъектов федерации и представителей профессионального сообщества.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
15:08Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин поручит изучить вопрос поддержки ученых, разрабатывающих эндопротезы
 
ОбществоНаукаРоссияПолитикаНовосибирская областьСамарская областьДмитрий АзаровВиктор СадовничийРоссийская академия наукАлександр Сергеев (РАН)Андрей ТравниковДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
23:19США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
23:08Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
23:00Президент Черногории заразился коронавирусом
22:55Посол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с Москвой
Лента новостейМолния
СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посолСША не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посолПосол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТОПрезидент Черногории заразился коронавирусомПосол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с Москвой