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Наука
https://ria.ru/20211223/fizik-1765335559.html
В Черноголовке откроют арт-объект в честь физика Халатникова
В Черноголовке откроют арт-объект в честь физика Халатникова - РИА Новости, 24.12.2021
В Черноголовке откроют арт-объект в честь физика Халатникова
Арт-объект, изображающий искривление пространства-времени вблизи черной дыры и посвященный выдающемуся физику академику Исааку Халатникову, в скором времени... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-23T22:42
2021-12-24T14:18
наука
московская область (подмосковье)
черноголовка
российская академия наук
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Арт-объект, изображающий искривление пространства-времени вблизи черной дыры и посвященный выдающемуся физику академику Исааку Халатникову, в скором времени откроют в подмосковной Черноголовке, где жил и работал ученый."На днях в наукограде Черноголовка (Московская область) открылся сквер имени академика, выдающегося физика-теоретика Исаака Моисеевича Халатникова, где уже совсем скоро будет установлен уникальный арт-объект "Сингулярность Халатникова", - сообщил портал "Научная Россия" (действующий при поддержке Российской академии наук и Минобрнауки РФ) со ссылкой на главу городского округа Черноголовка Олега Егорова.Арт-объект представляет собой "трехмерное изображение черной дыры в виде воронки с многочисленными пространственно-временными деформациями в точке сингулярности внизу воронки". Скульптура будет демонстрировать, как пространство-время искривляется вблизи черной дыры. Теоретически этот эффект, следующий из решения уравнения гравитации Эйнштейна, в свое время назвали БХЛ-сингулярностью по именам его первооткрывателей, физиков Владимира Белинского, Халатникова и Евгения Лифшица.Исаак Халатников (1919-2021) известен теоретическими трудами в области квантовой физики, сверхпроводимости, общей теории относительности, космологии. Но главный практический результат работ Халатникова, как считается, связан с его участием в советском атомном проекте. Халатников занимался расчетом процессов, происходящих в течение миллионных долей секунды при взрыве атомных и термоядерных зарядов. Речь шла о прямом расчете мощности взрыва. В общем виде такую задачу никто и никогда до советских ученых не решал. Халатникову удалось вывести формулу, позволяющую это делать.За расчетно-теоретические работы по атомным и термоядерным зарядам Халатников в 1953 году был награжден Сталинской премией второй степени. В разные годы он удостаивался многочисленных наград. В конце августа 2020 года, когда отмечалась 71-я годовщина испытания первого советского атомного заряда, Халатников указом президента России был награжден орденом Александра Невского.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), черноголовка, российская академия наук, космос - риа наука, россия
22:42 23.12.2021 (обновлено: 14:18 24.12.2021)
 
В Черноголовке откроют арт-объект в честь физика Халатникова

В Черноголовке откроют "космологический" арт-объект в честь физика Халатникова

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиСоветский и российский физик-теоретик, действительный член АН СССР Исаак Халатников
Советский и российский физик-теоретик, действительный член АН СССР Исаак Халатников - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Арт-объект, изображающий искривление пространства-времени вблизи черной дыры и посвященный выдающемуся физику академику Исааку Халатникову, в скором времени откроют в подмосковной Черноголовке, где жил и работал ученый.
"На днях в наукограде Черноголовка (Московская область) открылся сквер имени академика, выдающегося физика-теоретика Исаака Моисеевича Халатникова, где уже совсем скоро будет установлен уникальный арт-объект "Сингулярность Халатникова", - сообщил портал "Научная Россия" (действующий при поддержке Российской академии наук и Минобрнауки РФ) со ссылкой на главу городского округа Черноголовка Олега Егорова.
Арт-объект представляет собой "трехмерное изображение черной дыры в виде воронки с многочисленными пространственно-временными деформациями в точке сингулярности внизу воронки". Скульптура будет демонстрировать, как пространство-время искривляется вблизи черной дыры. Теоретически этот эффект, следующий из решения уравнения гравитации Эйнштейна, в свое время назвали БХЛ-сингулярностью по именам его первооткрывателей, физиков Владимира Белинского, Халатникова и Евгения Лифшица.
Исаак Халатников (1919-2021) известен теоретическими трудами в области квантовой физики, сверхпроводимости, общей теории относительности, космологии. Но главный практический результат работ Халатникова, как считается, связан с его участием в советском атомном проекте. Халатников занимался расчетом процессов, происходящих в течение миллионных долей секунды при взрыве атомных и термоядерных зарядов. Речь шла о прямом расчете мощности взрыва. В общем виде такую задачу никто и никогда до советских ученых не решал. Халатникову удалось вывести формулу, позволяющую это делать.
За расчетно-теоретические работы по атомным и термоядерным зарядам Халатников в 1953 году был награжден Сталинской премией второй степени. В разные годы он удостаивался многочисленных наград. В конце августа 2020 года, когда отмечалась 71-я годовщина испытания первого советского атомного заряда, Халатников указом президента России был награжден орденом Александра Невского.
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и Юсаку Маэдзава - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 18:29Туризм
Названа оптимальная продолжительность тура в космос
 
НаукаМосковская область (Подмосковье)ЧерноголовкаРоссийская академия наукКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
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