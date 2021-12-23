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В Черноголовке откроют арт-объект в честь физика Халатникова

В Черноголовке откроют арт-объект в честь физика Халатникова - РИА Новости, 24.12.2021

В Черноголовке откроют арт-объект в честь физика Халатникова

Арт-объект, изображающий искривление пространства-времени вблизи черной дыры и посвященный выдающемуся физику академику Исааку Халатникову, в скором времени... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-23T22:42

2021-12-23T22:42

2021-12-24T14:18

наука

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Арт-объект, изображающий искривление пространства-времени вблизи черной дыры и посвященный выдающемуся физику академику Исааку Халатникову, в скором времени откроют в подмосковной Черноголовке, где жил и работал ученый."На днях в наукограде Черноголовка (Московская область) открылся сквер имени академика, выдающегося физика-теоретика Исаака Моисеевича Халатникова, где уже совсем скоро будет установлен уникальный арт-объект "Сингулярность Халатникова", - сообщил портал "Научная Россия" (действующий при поддержке Российской академии наук и Минобрнауки РФ) со ссылкой на главу городского округа Черноголовка Олега Егорова.Арт-объект представляет собой "трехмерное изображение черной дыры в виде воронки с многочисленными пространственно-временными деформациями в точке сингулярности внизу воронки". Скульптура будет демонстрировать, как пространство-время искривляется вблизи черной дыры. Теоретически этот эффект, следующий из решения уравнения гравитации Эйнштейна, в свое время назвали БХЛ-сингулярностью по именам его первооткрывателей, физиков Владимира Белинского, Халатникова и Евгения Лифшица.Исаак Халатников (1919-2021) известен теоретическими трудами в области квантовой физики, сверхпроводимости, общей теории относительности, космологии. Но главный практический результат работ Халатникова, как считается, связан с его участием в советском атомном проекте. Халатников занимался расчетом процессов, происходящих в течение миллионных долей секунды при взрыве атомных и термоядерных зарядов. Речь шла о прямом расчете мощности взрыва. В общем виде такую задачу никто и никогда до советских ученых не решал. Халатникову удалось вывести формулу, позволяющую это делать.За расчетно-теоретические работы по атомным и термоядерным зарядам Халатников в 1953 году был награжден Сталинской премией второй степени. В разные годы он удостаивался многочисленных наград. В конце августа 2020 года, когда отмечалась 71-я годовщина испытания первого советского атомного заряда, Халатников указом президента России был награжден орденом Александра Невского.

https://ria.ru/20211222/mks-1764931153.html

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московская область (подмосковье), черноголовка, российская академия наук, космос - риа наука, россия