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Горняки помогли модернизировать детский сад в Октябрьском районе Приамурья
Горняки помогли модернизировать детский сад в Октябрьском районе Приамурья - РИА Новости, 23.12.2021
Горняки помогли модернизировать детский сад в Октябрьском районе Приамурья
АО "Амурский уголь" (актив компании "Русский Уголь") направило более 4 миллионов рублей на модернизацию детского сада "Радуга" в селе Варваровка Амурской... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:40
2021-12-23T12:40
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. АО "Амурский уголь" (актив компании "Русский Уголь") направило более 4 миллионов рублей на модернизацию детского сада "Радуга" в селе Варваровка Амурской области.Благодаря благотворительной помощи завершен капремонт кровли детсада, построенного в 1996 году.В настоящее время в "Радуге" воспитываются 100 малышей, большая часть которых - дети сотрудников разреза Ерковецкий АО "Амуруголь". Воспитанникам "Радуги" доступен современный тренажерный зал, в логопедическом центре проводятся программы развития речи. Также малышей обучают актёрскому мастерству и постановке мини-спектаклей, знакомят их с историей России.
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общество, новости компаний - экономика, русский уголь, россия
12:40 23.12.2021
 

Горняки помогли модернизировать детский сад в Октябрьском районе Приамурья

© РИА Новости / Варвара ГертьеВоспитанники детского сада во время обеда
Воспитанники детского сада во время обеда - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. АО "Амурский уголь" (актив компании "Русский Уголь") направило более 4 миллионов рублей на модернизацию детского сада "Радуга" в селе Варваровка Амурской области.
Благодаря благотворительной помощи завершен капремонт кровли детсада, построенного в 1996 году.
В настоящее время в "Радуге" воспитываются 100 малышей, большая часть которых - дети сотрудников разреза Ерковецкий АО "Амуруголь". Воспитанникам "Радуги" доступен современный тренажерный зал, в логопедическом центре проводятся программы развития речи. Также малышей обучают актёрскому мастерству и постановке мини-спектаклей, знакомят их с историей России.
"Как и в любом образовательном учреждении, у нас время от времени возникают трудности, справиться с которыми самостоятельно мы не в силах. Одной из таких трудностей была кровля здания, требующая капитального ремонта. Решить эту проблему помогли горняки. В наступающем 2022 году хочется пожелать всем работникам АО "Амурский уголь" и разреза Ерковецкий здоровья и процветания", - приводятся в сообщении слова заведующей детсадом Светланы Яковенко.
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