Горняки помогли модернизировать детский сад в Октябрьском районе Приамурья

"Как и в любом образовательном учреждении, у нас время от времени возникают трудности, справиться с которыми самостоятельно мы не в силах. Одной из таких трудностей была кровля здания, требующая капитального ремонта. Решить эту проблему помогли горняки. В наступающем 2022 году хочется пожелать всем работникам АО "Амурский уголь" и разреза Ерковецкий здоровья и процветания", - приводятся в сообщении слова заведующей детсадом Светланы Яковенко.