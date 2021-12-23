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Горняки помогли модернизировать детский сад в Октябрьском районе Приамурья
Горняки помогли модернизировать детский сад в Октябрьском районе Приамурья - РИА Новости, 23.12.2021
Горняки помогли модернизировать детский сад в Октябрьском районе Приамурья
АО "Амурский уголь" (актив компании "Русский Уголь") направило более 4 миллионов рублей на модернизацию детского сада "Радуга" в селе Варваровка Амурской... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:40
2021-12-23T12:40
2021-12-23T12:40
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. АО "Амурский уголь" (актив компании "Русский Уголь") направило более 4 миллионов рублей на модернизацию детского сада "Радуга" в селе Варваровка Амурской области.Благодаря благотворительной помощи завершен капремонт кровли детсада, построенного в 1996 году.В настоящее время в "Радуге" воспитываются 100 малышей, большая часть которых - дети сотрудников разреза Ерковецкий АО "Амуруголь". Воспитанникам "Радуги" доступен современный тренажерный зал, в логопедическом центре проводятся программы развития речи. Также малышей обучают актёрскому мастерству и постановке мини-спектаклей, знакомят их с историей России.
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общество, новости компаний - экономика, русский уголь, россия