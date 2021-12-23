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"Россети" определили объем финансирования модернизации сетей в Дагестане
"Россети" определили объем финансирования модернизации сетей в Дагестане - РИА Новости, 23.12.2021
"Россети" определили объем финансирования модернизации сетей в Дагестане
Объем финансирования "Россетями" модернизации оборудования и энергообъектов в Дагестане в 2022-2023 годах составит 7,68 миллиарда рублей, соответствующая... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T22:11
2021-12-23T23:00
общество
республика дагестан
россети
россия
владимир путин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
жкх
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Объем финансирования "Россетями" модернизации оборудования и энергообъектов в Дагестане в 2022-2023 годах составит 7,68 миллиарда рублей, соответствующая программа согласована с Минэнерго, сообщили в компании.В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Дагестана рассказал о проблемах с энерго- и водоснабжением в Дагестане, а также с транспортировкой газа в села республики. По словам местного журналиста, республику "сотрясает энергетический кризис", проблема изношенности коммунально-инфраструктурного комплекса накапливались десятилетиями, сегодня он не справляется с функциональной нагрузкой."В 2021 году реализована программа первоочередных мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду стоимостью 891 миллиона рублей (включает не только ремонты, но и обновление парка авто- и спецтехники). В 2022 году на подготовку к зиме планируется выделить еще больше - около 1,17 миллиарда рублей. Минэнерго России согласована программа повышения надежности на 2022-2023 годы, которая позволит обновить оборудование, провести реконструкцию объектов. Объем финансирования – 7,68 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что текущее состояние электросетевого комплекса в Дагестане обусловлено недофинансированием, отсутствием возможности выполнения ремонтов на должном уровне."Основными причинами является недостаточность тарифных источников, а также низкая платежная дисциплина. На протяжении многих лет платежи потребителей̆ ЖКХ составляют в среднем 12%, населения 80%... Вместе с тем, невозможно реализовать программы при отсутствии надлежащей плате
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общество, республика дагестан, россети, россия, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), жкх
22:11 23.12.2021 (обновлено: 23:00 23.12.2021)
 
"Россети" определили объем финансирования модернизации сетей в Дагестане

"Россети": финансирование обновления сетей в Дагестане составит более 7,5 миллиарда рублей

© Фото : "Россети Московский регион"Сотрудник компании "Россети"
Сотрудник компании Россети - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : "Россети Московский регион"
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Объем финансирования "Россетями" модернизации оборудования и энергообъектов в Дагестане в 2022-2023 годах составит 7,68 миллиарда рублей, соответствующая программа согласована с Минэнерго, сообщили в компании.
В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Дагестана рассказал о проблемах с энерго- и водоснабжением в Дагестане, а также с транспортировкой газа в села республики. По словам местного журналиста, республику "сотрясает энергетический кризис", проблема изношенности коммунально-инфраструктурного комплекса накапливались десятилетиями, сегодня он не справляется с функциональной нагрузкой.
"В 2021 году реализована программа первоочередных мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду стоимостью 891 миллиона рублей (включает не только ремонты, но и обновление парка авто- и спецтехники). В 2022 году на подготовку к зиме планируется выделить еще больше - около 1,17 миллиарда рублей. Минэнерго России согласована программа повышения надежности на 2022-2023 годы, которая позволит обновить оборудование, провести реконструкцию объектов. Объем финансирования – 7,68 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что текущее состояние электросетевого комплекса в Дагестане обусловлено недофинансированием, отсутствием возможности выполнения ремонтов на должном уровне.
"Основными причинами является недостаточность тарифных источников, а также низкая платежная дисциплина. На протяжении многих лет платежи потребителей̆ ЖКХ составляют в среднем 12%, населения 80%... Вместе с тем, невозможно реализовать программы при отсутствии надлежащей плате
Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов на совещании в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
21:31
Меликов заявил, что в Дагестане будет создан единый оператор водоснабжения
 
ОбществоРеспублика ДагестанРоссетиРоссияВладимир ПутинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЖКХ
 
 
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