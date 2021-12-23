https://ria.ru/20211223/dagestan-1765244093.html

"Россети" определили объем финансирования модернизации сетей в Дагестане

"Россети" определили объем финансирования модернизации сетей в Дагестане - РИА Новости, 23.12.2021

"Россети" определили объем финансирования модернизации сетей в Дагестане

Объем финансирования "Россетями" модернизации оборудования и энергообъектов в Дагестане в 2022-2023 годах составит 7,68 миллиарда рублей, соответствующая... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T22:11

2021-12-23T22:11

2021-12-23T23:00

общество

республика дагестан

россети

россия

владимир путин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

жкх

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Объем финансирования "Россетями" модернизации оборудования и энергообъектов в Дагестане в 2022-2023 годах составит 7,68 миллиарда рублей, соответствующая программа согласована с Минэнерго, сообщили в компании.В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Дагестана рассказал о проблемах с энерго- и водоснабжением в Дагестане, а также с транспортировкой газа в села республики. По словам местного журналиста, республику "сотрясает энергетический кризис", проблема изношенности коммунально-инфраструктурного комплекса накапливались десятилетиями, сегодня он не справляется с функциональной нагрузкой."В 2021 году реализована программа первоочередных мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду стоимостью 891 миллиона рублей (включает не только ремонты, но и обновление парка авто- и спецтехники). В 2022 году на подготовку к зиме планируется выделить еще больше - около 1,17 миллиарда рублей. Минэнерго России согласована программа повышения надежности на 2022-2023 годы, которая позволит обновить оборудование, провести реконструкцию объектов. Объем финансирования – 7,68 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что текущее состояние электросетевого комплекса в Дагестане обусловлено недофинансированием, отсутствием возможности выполнения ремонтов на должном уровне."Основными причинами является недостаточность тарифных источников, а также низкая платежная дисциплина. На протяжении многих лет платежи потребителей̆ ЖКХ составляют в среднем 12%, населения 80%... Вместе с тем, невозможно реализовать программы при отсутствии надлежащей плате

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общество, республика дагестан, россети, россия, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), жкх