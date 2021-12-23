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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"
В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2" - РИА Новости, 23.12.2021
В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"
В Сети появилось изображение нового персонажа из предстоящего блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". Его обнародовало издание Empire. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T02:20
2021-12-23T02:20
культура
новости культуры
кино и сериалы
джеймс кэмерон
кейт уинслет
зои салдана
сигурни уивер
аватар
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Сети появилось изображение нового персонажа из предстоящего блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". Его обнародовало издание Empire. В предстоящем фильме сюжет сосредоточится вокруг Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана). Они воспитывают троих родных детей и одного усыновленного. Он изображен на кадре. По информации Empire, нового персонажа зовут Майлз Сокорро, также известный, как Спайдер (Джек Чемпион). Он родился на военной базе, расположенной на планете Пандора, но был слишком мал, чтобы вернуться на Землю. Позже его взяли в свою семью и воспитали Джейк и Нейтири. Ранее он рассказывал, что большая часть действия в "Аватаре 2" будет происходить под водой, а Джейку и Нейтири предстоит спасти свою семью. Известно, что в предстоящем фильме также появятся Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Клифф Кертис, Джоэль Мур, Джейми Флеттерс, Бритен Далтон, Тринити Блисс и другие. Ожидается, что премьера сиквела в российском прокате состоится 16 декабря 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, джеймс кэмерон, кейт уинслет, зои салдана, сигурни уивер, аватар
02:20 23.12.2021
 
В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"

В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"

© 20th Century Fox Film Corporation, 2009Кадр из фильма "Аватар"
Кадр из фильма Аватар
© 20th Century Fox Film Corporation, 2009
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Сети появилось изображение нового персонажа из предстоящего блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". Его обнародовало издание Empire.
В предстоящем фильме сюжет сосредоточится вокруг Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана). Они воспитывают троих родных детей и одного усыновленного. Он изображен на кадре.
По информации Empire, нового персонажа зовут Майлз Сокорро, также известный, как Спайдер (Джек Чемпион). Он родился на военной базе, расположенной на планете Пандора, но был слишком мал, чтобы вернуться на Землю. Позже его взяли в свою семью и воспитали Джейк и Нейтири.

"Джейк принял мальчика, но Нейтири всегда считала его одним из тех, кто разрушил ее дом и убил отца", — пояснил продюсер картины Джон Ландау.

Ранее он рассказывал, что большая часть действия в "Аватаре 2" будет происходить под водой, а Джейку и Нейтири предстоит спасти свою семью.
Известно, что в предстоящем фильме также появятся Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Клифф Кертис, Джоэль Мур, Джейми Флеттерс, Бритен Далтон, Тринити Блисс и другие.
Ожидается, что премьера сиквела в российском прокате состоится 16 декабря 2022 года.
Фильм Аватар - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 02:46Культура
Продюсер "Аватара 2" раскрыл детали сюжета предстоящего фильма
 
КультураНовости культурыКино и сериалыДжеймс КэмеронКейт УинслетЗои СалданаСигурни УиверАватар
 
 
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