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Ассанж решил обжаловать решение суда об экстрадиции в США
Ассанж решил обжаловать решение суда об экстрадиции в США - РИА Новости, 23.12.2021
Ассанж решил обжаловать решение суда об экстрадиции в США
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции в США. Об этом сообщила его невеста Стелла Моррис. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T22:06
2021-12-23T23:50
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ЛОНДОН, 23 дек — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции в США. Об этом сообщила его невеста Стелла Моррис.По ее словам, прошение Ассанжа сейчас рассматривают судьи Высокого суда."Неизвестно, сколько времени займет принятие решения, но ожидается, что это произойдет не раньше третьей недели января", — добавила Моррис.Высокий суд Лондона 10 декабря удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Слушание ограничилось вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неправа, заявив о том, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа. Суд удовлетворил апелляцию. Дело должны передать в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил его государственному министру, который примет решение по экстрадиции. При этом Ассанж остается под стражей.Правительство США оспаривает решение Барайтсер, вынесенное 4 января 2021. Тогда судья отказала американским властям в экстрадиции. По ее мнению, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появиться суицидальные мысли. Если он решит покончить с собой, то сможет обойти меры по предотвращению суицидов, указала она. Кроме того, по мнению Барайтсер, условия в тюрьме Белмарш не имеют ничего общего с теми, что могут ожидать журналиста в американской тюрьме.Спустя два дня Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпускать Ассанжа под залог, так как прежде он уже нарушал условия выхода. Судья заявила, что у США должна быть возможность оспорить ее решение. Если же основатель WikiLeaks сбежит, то американская сторона такой возможности лишится.После этого представители правительства США, как и ожидалось, подали апелляцию. Суд после предварительных слушаний 11 августа позволил американской стороне оспорить решение по пяти разлным аспектам, в том числе и заключение о психологическом состоянии Ассанжа.Защита рассчитывает, что суд учтет появившиеся в СМИ сообщения о том, что американские чиновники и руководство ЦРУ обсуждали возможность убийства основателя WikiLeaks в 2017 году, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. При этом Ассанжа планировалось выкрасть из дипмиссии или захватить в случае попытки тайного бегства. Представители Ассанжа считают немыслимым, что после этого Британия согласится на экстрадицию, но допускают все сценарии.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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в мире, twitter, сша, эквадор, швеция, джулиан ассанж, wikileaks
22:06 23.12.2021 (обновлено: 23:50 23.12.2021)
 
Ассанж решил обжаловать решение суда об экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Ассанж подал прошение об обжаловании решения по экстрадиции в США

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 23 дек — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции в США. Об этом сообщила его невеста Стелла Моррис.

"Сегодня утром в 11:05 Джулиан Ассанж подал прошение о разрешении на обжалование в Верховном суде постановления Высокого суда о том, что он может быть экстрадирован в США", — написала она в Twitter.

По ее словам, прошение Ассанжа сейчас рассматривают судьи Высокого суда.
"Неизвестно, сколько времени займет принятие решения, но ожидается, что это произойдет не раньше третьей недели января", — добавила Моррис.
Высокий суд Лондона 10 декабря удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Слушание ограничилось вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неправа, заявив о том, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа. Суд удовлетворил апелляцию. Дело должны передать в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил его государственному министру, который примет решение по экстрадиции. При этом Ассанж остается под стражей.
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Правительство США оспаривает решение Барайтсер, вынесенное 4 января 2021. Тогда судья отказала американским властям в экстрадиции. По ее мнению, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появиться суицидальные мысли. Если он решит покончить с собой, то сможет обойти меры по предотвращению суицидов, указала она. Кроме того, по мнению Барайтсер, условия в тюрьме Белмарш не имеют ничего общего с теми, что могут ожидать журналиста в американской тюрьме.
Спустя два дня Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпускать Ассанжа под залог, так как прежде он уже нарушал условия выхода. Судья заявила, что у США должна быть возможность оспорить ее решение. Если же основатель WikiLeaks сбежит, то американская сторона такой возможности лишится.
После этого представители правительства США, как и ожидалось, подали апелляцию. Суд после предварительных слушаний 11 августа позволил американской стороне оспорить решение по пяти разлным аспектам, в том числе и заключение о психологическом состоянии Ассанжа.
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Защита рассчитывает, что суд учтет появившиеся в СМИ сообщения о том, что американские чиновники и руководство ЦРУ обсуждали возможность убийства основателя WikiLeaks в 2017 году, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. При этом Ассанжа планировалось выкрасть из дипмиссии или захватить в случае попытки тайного бегства. Представители Ассанжа считают немыслимым, что после этого Британия согласится на экстрадицию, но допускают все сценарии.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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