https://ria.ru/20211223/alkogol-1765244549.html
Названа опасная ошибка за новогодним столом
Врач назвала опасную ошибку за новогодним столом - РИА Новости, 23.12.2021
Названа опасная ошибка за новогодним столом
За новогодним столом следует выбрать один алкогольный напиток на всю праздничную ночь, чтобы избежать отравления, призвала врач-диетолог Маргарита Королева в... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T22:15
2021-12-23T22:15
2021-12-23T22:15
общество
новый год
маргарита королева
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. За новогодним столом следует выбрать один алкогольный напиток на всю праздничную ночь, чтобы избежать отравления, призвала врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с "Вечерней Москвой".Специалист отметила, что Новый год люди традиционно встречают с шампанским, однако на оставшуюся часть застолья следует выбрать какой-то один напиток."Если человек начал принимать крепкий напиток, надо не снижать градус до конца новогодней ночи", — добавила она.Королева пояснила, что разнообразие напитков может усилить воздействие алкоголя, привести к опьянению или даже к отравлению.
https://ria.ru/20211210/dieta-1763050318.html
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общество, новый год, маргарита королева
Врач назвала опасную ошибку за новогодним столом
Диетолог Королева предупредила о риске отравления из-за разнообразия алкоголя за столом