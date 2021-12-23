https://ria.ru/20211223/alkogol-1765244549.html

Названа опасная ошибка за новогодним столом

Врач назвала опасную ошибку за новогодним столом - РИА Новости, 23.12.2021

Названа опасная ошибка за новогодним столом

За новогодним столом следует выбрать один алкогольный напиток на всю праздничную ночь, чтобы избежать отравления, призвала врач-диетолог Маргарита Королева в... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T22:15

2021-12-23T22:15

2021-12-23T22:15

общество

новый год

маргарита королева

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. За новогодним столом следует выбрать один алкогольный напиток на всю праздничную ночь, чтобы избежать отравления, призвала врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с "Вечерней Москвой".Специалист отметила, что Новый год люди традиционно встречают с шампанским, однако на оставшуюся часть застолья следует выбрать какой-то один напиток."Если человек начал принимать крепкий напиток, надо не снижать градус до конца новогодней ночи", — добавила она.Королева пояснила, что разнообразие напитков может усилить воздействие алкоголя, привести к опьянению или даже к отравлению.

https://ria.ru/20211210/dieta-1763050318.html

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общество, новый год, маргарита королева