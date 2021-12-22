https://ria.ru/20211222/zimin-1765014594.html

Биография Дмитрия Зимина

Биография Дмитрия Зимина - РИА Новости, 22.12.2021

Биография Дмитрия Зимина

Основатель телекоммуникационной компании "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрий Зимин скончался на 89-м году жизни в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T22:55

2021-12-22T22:55

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Основатель телекоммуникационной компании "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрий Зимин скончался на 89-м году жизни в среду.Ниже приводится биографическая справка. Дмитрий Борисович Зимин, основатель и почетный президент компании "Вымпелком" (бренд "Билайн"), родился 28 апреля 1933 года в Москве. Отец - Борис Николаевич Зимин, научный сотрудник МВТУ им Н.Э. Баумана, - был репрессирован в 1935 году. Мать работала машинисткой.Дмитрий Зимин окончил радиофакультет Московского авиационного института (1957). В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1984 – получил степень доктора технических наук. Лауреат премии имени А.С. Попова Академии наук СССР (1965) и Государственной премии Российской Федерации (1993).Более 35 лет Дмитрий Зимин занимал руководящие посты в Радиотехническом институте (РТИ) им академика А.Л. Минца: работал начальником лаборатории, начальником научного отдела, директором центра по разработке радиотехнического оборудования, заместителем главного конструктора крупнейшей наземной радиолокационной станции, входящей в систему противоракетной обороны.В начале 1990-х годов Зимин с группой инженеров РТИ создал малое предприятие "КБ Импульс", которое проектировало и выпускало радиоаппаратуру гражданского назначения. В 1992 году Дмитрий Зимин стал инициатором создания телекоммуникационной компании мобильной связи "Вымпелком" (сотовая сеть "Билайн"). "Вымпелком" – первая в истории новой России компания, разместившая свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.Гендиректор и президент "Вымпелкома", Зимин в течение многих лет был членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2001 году Зимин стал лауреатом Национальной премии "Бизнес-Олимп" в номинации "Бизнес-репутация".После ухода в отставку в мае 2001 года Дмитрий Зимин продал свою долю в компании "Вымпелком" и первым среди крупных российских бизнесменов 90% состояния передал в собственность эндаумента, юридически оформленного как траст Zimin Trust.В 2002 году Зимин основал фонд некоммерческих программ "Династия". Он содействовал изданию лучших переводных и российских научно-популярных книг, проводил фестивали популярной науки в разных городах страны и открытые лекции всемирно известных ученых, помогал развитию научно-популярного сайта о фундаментальной науке "Элементы". Фонд "Династия" прекратил свою работу в 2015 году, после того, как был внесен министерством юстиции РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.В 2004 году Дмитрий Зимин создал фонд "Московское время". Задача Фонда – демонстрация изменений, произошедших в Москве за последние полтора века как в архитектурно-историческом, так и в культурно-социологическом плане.В 2008 – вместе с фондом "Династия" – Зимин учредил премию "Просветитель" за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.Награжден медалью Эндрю Карнеги "За благотворительность" (2013). За особый вклад в дело популяризации науки и поддержки научного сообщества Зимин удостоен учрежденной министерством образования и науки РФ премии "За верность науке" — в номинации "За покровительство науке" (2015).В 2016 году Зимин стал лауреатом премии Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№ "Приз книжного сообщества" в номинации "За заслуги перед интеллектуальным сообществом".В 2017 году Дмитрий Зимин назван одним из ста самых влиятельных россиян за последние сто лет — по версии журнала Forbes. 22 декабря 2021 года Дмитрий Зимин умер на 89-м году жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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