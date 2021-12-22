Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/zimin-1765014594.html
Биография Дмитрия Зимина
Биография Дмитрия Зимина - РИА Новости, 22.12.2021
Биография Дмитрия Зимина
Основатель телекоммуникационной компании "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрий Зимин скончался на 89-м году жизни в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T22:55
2021-12-22T22:56
справки
ссср
москва
дмитрий зимин
forbes
билайн
фонд "династия"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764987458_0:0:2790:1570_1920x0_80_0_0_c5716dde2839c855e2c0a1a0aff42759.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Основатель телекоммуникационной компании "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрий Зимин скончался на 89-м году жизни в среду.Ниже приводится биографическая справка. Дмитрий Борисович Зимин, основатель и почетный президент компании "Вымпелком" (бренд "Билайн"), родился 28 апреля 1933 года в Москве. Отец - Борис Николаевич Зимин, научный сотрудник МВТУ им Н.Э. Баумана, - был репрессирован в 1935 году. Мать работала машинисткой.Дмитрий Зимин окончил радиофакультет Московского авиационного института (1957). В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1984 – получил степень доктора технических наук. Лауреат премии имени А.С. Попова Академии наук СССР (1965) и Государственной премии Российской Федерации (1993).Более 35 лет Дмитрий Зимин занимал руководящие посты в Радиотехническом институте (РТИ) им академика А.Л. Минца: работал начальником лаборатории, начальником научного отдела, директором центра по разработке радиотехнического оборудования, заместителем главного конструктора крупнейшей наземной радиолокационной станции, входящей в систему противоракетной обороны.В начале 1990-х годов Зимин с группой инженеров РТИ создал малое предприятие "КБ Импульс", которое проектировало и выпускало радиоаппаратуру гражданского назначения. В 1992 году Дмитрий Зимин стал инициатором создания телекоммуникационной компании мобильной связи "Вымпелком" (сотовая сеть "Билайн"). "Вымпелком" – первая в истории новой России компания, разместившая свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.Гендиректор и президент "Вымпелкома", Зимин в течение многих лет был членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2001 году Зимин стал лауреатом Национальной премии "Бизнес-Олимп" в номинации "Бизнес-репутация".После ухода в отставку в мае 2001 года Дмитрий Зимин продал свою долю в компании "Вымпелком" и первым среди крупных российских бизнесменов 90% состояния передал в собственность эндаумента, юридически оформленного как траст Zimin Trust.В 2002 году Зимин основал фонд некоммерческих программ "Династия". Он содействовал изданию лучших переводных и российских научно-популярных книг, проводил фестивали популярной науки в разных городах страны и открытые лекции всемирно известных ученых, помогал развитию научно-популярного сайта о фундаментальной науке "Элементы". Фонд "Династия" прекратил свою работу в 2015 году, после того, как был внесен министерством юстиции РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.В 2004 году Дмитрий Зимин создал фонд "Московское время". Задача Фонда – демонстрация изменений, произошедших в Москве за последние полтора века как в архитектурно-историческом, так и в культурно-социологическом плане.В 2008 – вместе с фондом "Династия" – Зимин учредил премию "Просветитель" за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.Награжден медалью Эндрю Карнеги "За благотворительность" (2013). За особый вклад в дело популяризации науки и поддержки научного сообщества Зимин удостоен учрежденной министерством образования и науки РФ премии "За верность науке" — в номинации "За покровительство науке" (2015).В 2016 году Зимин стал лауреатом премии Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№ "Приз книжного сообщества" в номинации "За заслуги перед интеллектуальным сообществом".В 2017 году Дмитрий Зимин назван одним из ста самых влиятельных россиян за последние сто лет — по версии журнала Forbes. 22 декабря 2021 года Дмитрий Зимин умер на 89-м году жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
ссср
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764987458_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_d1405fa1ac868b23526415073fe094ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, ссср, москва, дмитрий зимин, forbes, билайн, фонд "династия", россия
22:55 22.12.2021 (обновлено: 22:56 22.12.2021)
 

Биография Дмитрия Зимина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОснователь благотворительного фонда "Династия" и компании "Билайн" Дмитрий Зимин
Основатель благотворительного фонда Династия и компании Билайн Дмитрий Зимин - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Основатель телекоммуникационной компании "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрий Зимин скончался на 89-м году жизни в среду.
Ниже приводится биографическая справка.
Дмитрий Борисович Зимин, основатель и почетный президент компании "Вымпелком" (бренд "Билайн"), родился 28 апреля 1933 года в Москве. Отец - Борис Николаевич Зимин, научный сотрудник МВТУ им Н.Э. Баумана, - был репрессирован в 1935 году. Мать работала машинисткой.
Дмитрий Зимин окончил радиофакультет Московского авиационного института (1957). В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1984 – получил степень доктора технических наук. Лауреат премии имени А.С. Попова Академии наук СССР (1965) и Государственной премии Российской Федерации (1993).
Более 35 лет Дмитрий Зимин занимал руководящие посты в Радиотехническом институте (РТИ) им академика А.Л. Минца: работал начальником лаборатории, начальником научного отдела, директором центра по разработке радиотехнического оборудования, заместителем главного конструктора крупнейшей наземной радиолокационной станции, входящей в систему противоракетной обороны.
В начале 1990-х годов Зимин с группой инженеров РТИ создал малое предприятие "КБ Импульс", которое проектировало и выпускало радиоаппаратуру гражданского назначения. В 1992 году Дмитрий Зимин стал инициатором создания телекоммуникационной компании мобильной связи "Вымпелком" (сотовая сеть "Билайн"). "Вымпелком" – первая в истории новой России компания, разместившая свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Гендиректор и президент "Вымпелкома", Зимин в течение многих лет был членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2001 году Зимин стал лауреатом Национальной премии "Бизнес-Олимп" в номинации "Бизнес-репутация".
После ухода в отставку в мае 2001 года Дмитрий Зимин продал свою долю в компании "Вымпелком" и первым среди крупных российских бизнесменов 90% состояния передал в собственность эндаумента, юридически оформленного как траст Zimin Trust.
В 2002 году Зимин основал фонд некоммерческих программ "Династия". Он содействовал изданию лучших переводных и российских научно-популярных книг, проводил фестивали популярной науки в разных городах страны и открытые лекции всемирно известных ученых, помогал развитию научно-популярного сайта о фундаментальной науке "Элементы". Фонд "Династия" прекратил свою работу в 2015 году, после того, как был внесен министерством юстиции РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
В 2004 году Дмитрий Зимин создал фонд "Московское время". Задача Фонда – демонстрация изменений, произошедших в Москве за последние полтора века как в архитектурно-историческом, так и в культурно-социологическом плане.
В 2008 – вместе с фондом "Династия" – Зимин учредил премию "Просветитель" за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.
Награжден медалью Эндрю Карнеги "За благотворительность" (2013). За особый вклад в дело популяризации науки и поддержки научного сообщества Зимин удостоен учрежденной министерством образования и науки РФ премии "За верность науке" — в номинации "За покровительство науке" (2015).
В 2016 году Зимин стал лауреатом премии Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№ "Приз книжного сообщества" в номинации "За заслуги перед интеллектуальным сообществом".
В 2017 году Дмитрий Зимин назван одним из ста самых влиятельных россиян за последние сто лет — по версии журнала Forbes.
22 декабря 2021 года Дмитрий Зимин умер на 89-м году жизни.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСССРМоскваДмитрий ЗиминForbesБилайнФонд "Династия"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"
02:17Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валюты
02:12Назван снижающий "плохой" холестерин суперпродукт
02:09Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
02:08Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
Лента новостейМолния
В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2" Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валютыНазван снижающий "плохой" холестерин суперпродуктКорабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуляНевролог рассказал, почему может болеть голова на морозеВ Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков