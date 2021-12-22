16:08 22.12.2021 (обновлено: 16:17 22.12.2021)
Москалькова оценила законопроект о праве проводить допрос онлайн
Омбудсмен Москалькова заявила, что законопроект об онлайн-формате допроса поможет полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Закон о праве следователю и дознавателю проводить допрос онлайн позитивно скажется на повышении эффективности деятельности органов дознания и следствия, соблюдении разумных сроков уголовного судопроизводства, а также на обеспечении гарантий прав и свобод человека и гражданина, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, предоставляющий право следователю и дознавателю проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов по видеосвязи. В документе отмечается, что протокол допроса, очной ставки, опознания по видеосвязи составляется с соблюдением соответствующих требований УПК РФ. В протоколе указываются дата, время и место производства следственного действия как по месту составления протокола, так и по месту нахождения лица, участие которого в следственном действии признано необходимым.
"Сегодня Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят закон "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", которым закрепляется возможность проведения допроса и очной ставки следователем, дознавателем в отношении участников уголовного судопроизводства с использованием систем видеоконференц-связи... по мнению уполномоченного, реализация указанных предложений позитивно скажется на повышении эффективности деятельности органов дознания и следствия, соблюдении разумных сроков уголовного судопроизводства, а также на обеспечении гарантий прав и свобод человека и гражданина", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
Рассмотрение закона Советом Федерации планируется на заседании 24 декабря.
"Татьяна Москалькова с удовлетворением отметила, что представленные ею поправки наряду с другими предложениями были учтены законодателем", - пояснили в пресс-службе.