https://ria.ru/20211222/zakonoproekt-1764936485.html

Москалькова оценила законопроект о праве проводить допрос онлайн

Москалькова оценила законопроект о праве проводить допрос онлайн - РИА Новости, 22.12.2021

Москалькова оценила законопроект о праве проводить допрос онлайн

Закон о праве следователю и дознавателю проводить допрос онлайн позитивно скажется на повышении эффективности деятельности органов дознания и следствия,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:08

2021-12-22T16:08

2021-12-22T16:17

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Закон о праве следователю и дознавателю проводить допрос онлайн позитивно скажется на повышении эффективности деятельности органов дознания и следствия, соблюдении разумных сроков уголовного судопроизводства, а также на обеспечении гарантий прав и свобод человека и гражданина, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, предоставляющий право следователю и дознавателю проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов по видеосвязи. В документе отмечается, что протокол допроса, очной ставки, опознания по видеосвязи составляется с соблюдением соответствующих требований УПК РФ. В протоколе указываются дата, время и место производства следственного действия как по месту составления протокола, так и по месту нахождения лица, участие которого в следственном действии признано необходимым."Сегодня Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят закон "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", которым закрепляется возможность проведения допроса и очной ставки следователем, дознавателем в отношении участников уголовного судопроизводства с использованием систем видеоконференц-связи... по мнению уполномоченного, реализация указанных предложений позитивно скажется на повышении эффективности деятельности органов дознания и следствия, соблюдении разумных сроков уголовного судопроизводства, а также на обеспечении гарантий прав и свобод человека и гражданина", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.Рассмотрение закона Советом Федерации планируется на заседании 24 декабря."Татьяна Москалькова с удовлетворением отметила, что представленные ею поправки наряду с другими предложениями были учтены законодателем", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211222/doprosy-1764870075.html

https://ria.ru/20211220/moskalkova-1764521170.html

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общество, госдума рф, совет федерации рф, татьяна москалькова, россия