https://ria.ru/20211222/witcher-1764693063.html
Шоураннер “Ведьмака” рассказала, что сценарий третьего сезона уже написан
Шоураннер “Ведьмака” рассказала, что сценарий третьего сезона уже написан - РИА Новости, 22.12.2021
Шоураннер “Ведьмака” рассказала, что сценарий третьего сезона уже написан
Шоураннер “Ведьмака”, Лорен Шмидт Хиссрих, рассказала, что скрипт третьего сезона уже написан, сообщает Collider. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T06:28
2021-12-22T06:28
2021-12-22T06:28
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Шоураннер “Ведьмака”, Лорен Шмидт Хиссрих, рассказала, что скрипт третьего сезона уже написан, сообщает Collider. По ее словам, команда сценаристов закончила работу над новыми сериями к декабрю. Она отметила, что третий эпизод основан на книге "Час презрения" из цикла "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского. Несмотря на то, что скрипт уже готов, шоураннер попросила фанатов сериала набраться терпения. Ведь на создание эпизодов потребуется много времени."Творческий процесс сейчас только начинается. У нас есть сценарий, а теперь мы вернем в проект режиссеров, актеров и начнем копаться глубже, размышлять и стараться сделать все, чтобы это был идеальный сезон", — говорит Лорен Шмидт Хиссрих.О том, что сериал продлили, стало известно в конце сентября. Первая часть проекта вышла на Netflix в декабре 2019 года на сервисе Netflix. Работа над второй началась в феврале 2020 года, но съемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, производство возобновилось в августе. Премьера этого сезона состоялась 17 декабря.
https://ria.ru/20211217/kino-1763926251.html
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новости культуры, кино и сериалы
Шоураннер “Ведьмака” рассказала, что сценарий третьего сезона уже написан
Лорен Шмидт Хиссрих рассказала, что сценарий третьего сезона "Ведьмака" уже написан